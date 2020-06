Vis daugiau smulkiųjų imasi gaminti maistą namie, nes dabar lengviau  

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, Lietuvoje mėsos, pieno, žuvies ar žvėrienos gaminius nedideliais kiekiais gamina ir tiesiogiai vartotojams parduoda daugiau kaip 500 smulkiųjų ūkininkų ir žemės ūkio įmonių.

Per pastaruosius trejus metus norinčiųjų užsiimti tokia veikla skaičius vidutiniškai padidėja 10%.

Šiuo metu Lietuvoje daugiausiai yra užsiimančių pieno produktų gamyba – 316, žuvininkystės produktų – 69, mėsos gaminių ir pusgaminių gamintojų – 66, paukščių, triušių auginimu mėsai – 31, kiaušinių tiekimu – 16, sumedžiotų laukinių gyvūnų mėsa – 8, o žvejų, rinkai tiekiančių sugautas žuvis, priskaičiuojama 155, rašoma pranešime.

„Smulkiųjų maisto gamintojų veikla yra labai svarbi valstybės ekonomikai ir padeda išlaikyti šalies unikalumą, išsaugoti maisto gamybos tradicijas ir tradicinius maisto produktus. Todėl jau ne pirmus metus nuolat ieškome būdų, kurie paskatintų imtis smulkiosios gamybos, kad tokie gamintojai galėtų kuo paprasčiau surasti savo nišą ir savo vartotoją bendroje maisto rinkoje“, – pabrėžia Darius Remeika, VMVT direktorius.

Pradėti lengviau

Ketinant užsiimti gyvūninio maisto tvarkymo mažais kiekiais veikla, tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui reikia kreiptis į teritorinius VMVT padalinius, kurių specialistai suteikia reikalingas konsultacijas gamybos ir technologiniais klausimais, supažindina su teisės aktų reikalavimais bei pataria, kaip tinkamai ir minimaliomis sąnaudomis įrengti gamybos patalpas.

Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi tie subjektai, kurie per savaitę pagamina ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ar 200 kg mėsos pusgaminių, per vieną kalendorinę dieną išdarinėja, perdirba ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų ar gamina pieno gaminius savo ūkyje ne daugiau kaip iš 1 tonos žalio pieno per dieną.

Gamybos patalpų išplanavimui ir įrengimui, tam tikriems gamybos procesams, aplinkos ir produktų temperatūrų palaikymui, produkcijos laikymui bei transportavimui, savikontrolės sistemos diegimui, gamybos proceso higienos kontrolei atliekamų laboratorinių tyrimų dažnumui jau ne vienus metus taikomi paprastesni reikalavimai. Tačiau maisto saugumo ir minimalius higienos reikalavimus užtikrinti privaloma.

Pastebima, kad smulkieji gamintojai, ypač veiklos pradžioje, susiduria su tam tikromis problemomis. Daugelis dažniausiai nori užsiimti pirminės produkcijos gamyba, tačiau ne tolimesniu produkcijos perdirbimu, negali skirti daug laiko įprastai jų vykdomoje veikloje pasireiškiančių pavojų, tokių kaip galinti atsirasti mikrobiologinė, cheminė tarša ir kt., efektyviam valdymui, teisės aktų reikalavimus atitinkančiam ženklinimui, dažnu atveju nėra galimybių ar neturima lėšų samdyti ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų.

Todėl, anot VMVT specialistų, labai svarbu, kad pirmąjį žingsnį žengę ūkininkai ar kooperatyvai nesustotų ir ieškotų galimybių bei paramos vystant savo veiklą.

Klaidos, kaip pastebi specialistai, ypač pradedant veiklą, maisto gamyboje gali sukelti neigiamų pasekmių, ne tik susijusių su produkto kokybe, gamybos broku bei nuostoliais, bet ir sauga. Tai gali mažinti vartotojų pasitikėjimą, todėl itin svarbu gyvūninio maisto gamyboje nuo pat pradžių viską atlikti teisingai, rašoma pranešime.

