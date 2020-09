„Ignitis grupė“ apsisprendė dėl biržos: eis į Vilnių ir Londoną

Peter Nicholls („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Valstybinė energetikos milžinė „Ignitis grupė“, rudenį planuojanti surengti viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), akcijas planuoja kotiruoti Vilniaus ir Londono biržose.

Bendrovė per „Nasdaq Vilniaus“ biržą pranešė, kad planuoja akcijas įtraukti į prekybą „Nasdaq Vilniaus“ biržos pagrindiniame prekybos sąraše, o savo pasaulinius depozitoriumo pakvitavimus (angl. global depositary receipts, GDRs), reprezentuojančius bendrovės akcijas, – į prekybą Londono akcijų biržoje.

Įmonė šiandien išplatino pranešimą apie potencialų ketinimą priimti sprendimą dėl pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. expected intention to float, EITF). Tai yra formalumas, būtinas įmonėms einant į tokias tarptautines biržas, kaip Londono.

„Jis savaime nereiškia formalaus IPO proceso pradžios ir šiame etape nėra garantijos, kad bendrovė bus listinguojama“, – teigia „Ignitis grupė“.

Anksčiau savo tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus Londono biržoje kotiravo ir bendrovė „Telia Lietuva“ (tuomet vadinosi TEO LT), tačiau 2010 m. iš šios biržos pasitraukė.

Paaiškėjo ir tarpininkai

Pranešime taip pat atskleidžiama, kad IPO vykdymui „Ignitis grupė“ pasamdė įmones „J.P Morgan Securities plc“, „Morgan Stanley & Co. International plc“, „UBS Europe SE“, „Swedbank” (bendradarbiaujant su „Kepler Cheuvreux S.A.“), kurios veiks kaip bendri visuotiniai koordinatoriai ir bendri platinimo agentai, o įmonė „BofA Securities Europe SA“ – kaip bendras platinimo agentas, jei būtų vykdomas IPO.

„Tai jaudinantis Lietuvos ekonomikos plėtros etapas. Potencialus grupės IPO pagilintų ir pagerintų mūsų kapitalo rinkų likvidumą, pritraukdamas naujo kapitalo į dinamišką ekonomiką. Be to, tai užtikrintų investicijas, kurių reikia Lietuvos ir platesnio Baltijos regiono energetiniam saugumui ir anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslams per ateinančius dešimtmečius užtikrinti“, – pranešime spaudai sako Vilius Šapoka, Lietuvos Respublikos finansų ministras.

Pasak bendrovės pranešimo, siūlymo metu bus galimybė akcijų įsigyti smulkiems (ne profesionaliems) investuotojams – Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojams.

„Ignitis grupė“ šiandien taip pat pakartojo anksčiau jau skelbtą informaciją, kad po IPO laisvoje apyvartoje bus 25–33,33% bendrovės išleisto akcinio kapitalo (angl. free float). Finansų ministerija išliks kontroliuojančiu bendrovės akcininku, kurio akcijų paketas sudarys ne mažiau kaip 66,67% bendrovės išleisto akcinio kapitalo.

Žadama, kad už 2020 finansinius metus „Ignitis grupė“ dividendams skirs 85 mln. Eur, o už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams bus skirta ne mažiau kaip 3% didesnė suma, nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

„Ignitis grupė“ kol kas neatskleidžia, kada tiksliai numato vykdyti IPO, kuris gali tapti didžiausiu kada nors vykusiu IPO Baltijos kapitalo rinkos istorijoje, o pati įmonė, specialistų vertinimu, įvertinta apie 2 mlrd. Eur.

Per IPO galėtų būti pritraukta 500–700 mln. Eur, priklausomai nuo to, kokia kapitalo dalis bus perleista privatiems investuotojams – 25% ar 33%.

Finansų ministerijos sudaryta darbo grupė vasario pabaigoje pateikė išvadą, kad „Ignitis grupei“ iki 2030 m. reikės apie 5-6 mlrd. Eur investicijų.

„Ignitis grupės“ išleistos obligacijos šiuo metu kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ Skolos vertybinių popierių sąraše.

Šiuo metu valstybė valdo 100% „Ignitis grupės“ akcijų.

Anksčiau „Nasdaq Vilniaus“ biržoje buvo kotiruojamos „Ignitis grupės“ antrinių įmonių „Ignitis gamyba“ ir ESO akcijos, tačiau šios įmonės iš biržos buvo delistinguotos į biržą susiruošus pačiai jas valdančiai įmonei. Vykdant delistingavimo procedūras įvyko privalomas likusių „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimas, o privalomas ESO akcijų supirkimas teismo sprendimu buvo sustabdytas, gavus smulkiojo ESO akcininko Vytauto Petro Vaitaičio ieškinį.