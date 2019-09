Ar tikrai pagrįsta kritika investicinio gyvybės draudimo teikėjams

Norėčiau sureaguoti į šią savaitę „Verslo žiniose“ skelbtą straipsnį, kuriame apžvelgiama naujausia investicinio gyvybės draudimo rinkos statistika ir kartu pateikiami kritiški kai kurių specialistų vertinimai apie investicinio gyvybės draudimo paslaugas Lietuvoje.

Trumpai pereisiu per kai kuriuos straipsnio „Dėl pensijų reformos puolė pirkti investicinį draudimą, bet specialistai turi perspėjimą“ pašnekovų teiginius ir juos pakomentuosiu.

„Nors reguliuotojas bandė mokesčius sumažinti, išėjo taip, kad jie dar labiau išaugo, tik gal pakeitė formą“

Netiesa. Naujojoje Draudimo įstatymo redakcijoje numatyta, kad draudimo sutarties mokesčiai, skirti padengti įsigijimo sąnaudoms, turi būti išdėstyti lygiomis dalimis per ne trumpesnį, kaip 3 metų laikotarpį. Anksčiau didžioji šių mokesčių dalis buvo taikoma per pirmuosius draudimo sutarties galiojimo metus. Taigi, mokesčiai nedidėjo, jie buvo kitaip persiskirstyti laikotarpyje. Dabartinis variantas yra ženkliai palankesnis žmonėms, nes jau nuo pirmųjų metų didesnė įmokos dalis yra investuojama. Be to, mažėjo draudimo sutarties nutraukimo mokestis – nuo 2019 m. sausio 1 d. sutarties nutraukimo mokestis – 2% nuo sukauptos kapitalo vertės, bet neviršija 50 Eur.

„Kai kurios įmonės ima pinigus už turto valdymą, iš esmės tokios paslaugos neteikia, nes gautus pinigus tik perinvestuoja į kitų valdytojų investicinius fondus“

Netiesa. Draudimo bendrovės negali imti ir neima mokesčio už turto valdymą, jei pačios šios paslaugos neatlieka.

„Geriausiu atveju po kelerių metų kaupimo pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį suma yra tokia, kiek žmogus įnešė, bet tokiu atveju jis irgi būna praradęs, nes infliacija taip pat būna nudirbusi savo darbą“.

Netiesa. Nes dalis mėnesinės įmokos skiriama draudimui (gyvybės, sveikatos, kritinių ligų, nelaimingų atsitikimų), o tik dalis – investavimui. Tad grąža ir augimas turi būti skaičiuojami tik investuojamai sumai, o ne visai įmokai. Kai draudi automobilį, nesitiki, kad po metų įmoką atsiimsi, kai draudimo laikotarpis pasibaigs. Taip pat ir draudžiant gyvybę, sveikatą rizikų draudimas turi savo kainą. Negalima taip klaidinti gyventojų.

„Draudikų apetitą komisiniams mokesčiams riboja nebent konkurencija“.

Ne visai tiesa. Mokesčius riboja ir konkurencija, ir teisės aktų reikalavimai. Be to, draudimo bendrovės visus draudimo sutarties mokesčius ir mokesčius už draudimą privalo atskleisti žmonėms ir prieš sudarant draudimo sutartį, ir draudimo sutarties galiojimo metu, teikdama metines ataskaitas. Taigi, įvertinęs pateikiamą informaciją kiekvienas žmogus bet kada gali priimti sprendimą, kokių paslaugų jis nori, o kokių atsisako.

„Nors draudiminė išmoka nelaimės atveju yra pakankamai didelė, gali praeiti ne vienas mėnuo, kol išsiaiškinus visas aplinkybes ji bus išmokėta“.

Netiesa. Išmokos vidutiniškai išmokamos per laikotarpį nuo 10 iki 14 d. Kai kurių įvykių tyrimas užtrunka. Tai gali įvykti dėl įvairių priežasčių: negaunama informacijos iš trečiųjų šalių, žmogus nepateikė informacijos ir t.t.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog Draudimo įstatymas reglamentuoja, kad draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį. Įstatyme taip pat nurodoma, jog apsidraudęs žmogus ar naudos gavėjas privalo pateikti bendrovei visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.

Draudimo išmokos išmokėjimą galėtų paspartinti vieninga elektroninė ligos istorija. Šiuo metu tenka daryti kopijas iš popierinių medicininių kortelių. Kitose šalyse yra didelis progresas šioje srityje, pvz., Estijoje draudikai nedelsiant gauna reikiamą informaciją elektroninio išrašo forma iš duomenų bazės. Todėl įvykių tyrimas užtrunka daug trumpiau.

„Atskleidžiami ne visi investicijų valdytojo renkami mokesčiai (tarkime, taikomi trečiųjų šalių), kurie gali turėti didelę įtaką laikotarpio gale sukauptai suma“.

Netiesa. Prieš sudarant sutartį aiškiai ir asmeniškai kiekvienam žmogui nurodomi visi draudimo sutarties mokesčiai – konkreti suma eurais (nuo 2018 m. spalio 1 d.). Kasmet gyventojui pateikiama aiški ataskaita apie sukauptą sumą ir išskaičiuotus mokesčius (nuo 2018 m. spalio 1 d.). Be to, sukauptų sumų prognozės skaičiuoklėse pateikiamos jau įvertinus trečiųjų šalių mokesčius, žmogui tai papildomai nekainuoja. Papildomai viešai skelbiamas Pagrindinės informacijos dokumentas, trumpas draudimo paslaugos ir investavimo krypties aprašymas kartu su visais atskaitymais, įskaitant ir trečiųjų šalių.

„Perki investicinį gyvybės draudimą, realiai gauni tik kaupimą (investavimą) be draudimines apsaugos. Ir atvirkščiai – perki investicinį produktą, bet didžioji dalis lėšų sumokama už draudiminę apsaugą“.

Netiesa. Investicinio gyvybės draudimo sutartys leidžia patiems rinktis, kiek apsaugų žmogus nori pasirinkti, kokio dydžio sumoms draustis, taip pat gali pats nuspręsti, kiek skirti investavimui. Gali rinktis tik apsaugas arba tik investavimą, arba ir viena, ir kita vienoje sutartyje. Žmogui tai patogu. Ir jis aiškiai žino, kiek skiria apsaugoms, kiek – investavimui, gali šias proporcijas keisti sutarties eigoje. Kiekvienu atveju žmogus pildo asmeninę poreikių anketą, pagal kurią vertinama, kiek ir kokios draudimo apsaugos reikėtų pagal kliento asmeninę situaciją (šeimyninę padėtį, įsipareigojimus, tikslą, turimus draudimo produktus ir daugelį kitų dalykų), taip pat koks poreikis yra kaupti kapitalą ateities poreikiams. Pagal anketos rezultatus žmogui pasiūlomas gyvybės draudimo sutarties variantas ir jis sprendžia, ar priima šį variantą, ar nori kažką keisti. Taigi, investicinio draudimo pasiūlymas kiekvienam asmeniui yra paruošiamas individualiai ir, pasikeitus poreikiams, asmeninės aplinkybėms, jis gali keisti investavimo ir rizikos proporcijas sutarties eigoje.

Įžvalgos autorius Artūras Bakšinskas yra Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos vadovas

