„EstateGuru“ rinko investuotojų pinigus darbuotojo NT projektui

Estijos NT paskolų platforma „EstateGuru“, veikianti ir Lietuvoje, įsipainiojo į skandalą Estijoje, kai paaiškėjo, kad įmonės darbuotojas nesuvaldė interesų konflikto. „EstateGuru“ tikina, kad situacija ištaisyta.

Estijos verslo dienraštis „Aripaev“ rašo, kad per „EstateGuru“ platformą savo plėtojamam NT projektui 336.000 Eur pasiskolino su Mikhelu Roosme, „EstateGuru“ plėtros vadovu, susijusi įmonė.

Tai išaiškėjo, kai mokėjimas už paskolą vėlavo 14 dienų ir projektą plėtojančiai ir paskolą gavusiai įmonei „Rolegur Residential“ buvo išsiųstas priminimas sumokėti įmoką. „EstateGuru“ investuotojų bendruomenės nariai pamatė, kad priminimas siunčiamas M. Roosme, kuris, kaip paaiškėjo, yra „Rolegur Residential“ valdybos narys.

Viešumo vengiantys „EstateGuru“ investuotojai sako, kad „EstateGuru“ administracija turėjo žinoti apie vieno savo vadovų dalyvavimą per pačią platformą finansuotame projekte, tačiau atsakymų į užduotus klausimus vengė, o viešai pateiktus klausimus ištrynė.

Pasak investuotojų, tai akivaizdus interesų konfliktas, nes šiuo atveju „EstateGuru“ atstovavo ne investuotojų interesams.

„EstateGuru“ atstovai teigia, kad investuotojai jau informuoti, kada M. Roosme prisijungė prie „EstateGuru“ komandos ir tai, kad jis susijęs su per platformą finansuotu projektu.



Teigiama, kad pasiektas susitarimas, jog šis darbuotojas pasitrauks iš minimo NT projekto ir daugiau nedalyvaus jokiuose kituose per „EstateGuru“ finansuojamuose projektuose. Be to, pažymima, kad M. Roosme nedalyvavo sprendžiant, ar patvirtinti minimą NT projektą finansavimui.

„EstateGuru“ skelbia, kad per jos administruojamą platformą jau buvo suteikta daugiau nei 140 mln. Eur vertės paskolų, platforma turi beveik 30.000 investuotojų, kurių vidutinė uždirbama metinė grąža yra 12%.

Per platformą daugiausiai finansuojami Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje plėtojami NT projektai.