FED palūkanų mažinimas rinkas nuliūdino – išgirdo tai, ko nesitikėjo

JAV Federaliniam rezervų bankui (FED) trečiadienį nukirpus palūkanas, pagrindiniai JAV akcijų indeksai smuko daugiau nei 1%.

Kaip žinia, FED bazines palūkanas vakar nukirpo 25 baziniais punktais, o tokį sprendimą motyvavo „pasaulinėmis tendencijomis“ ir „prislopusia infliacija“. Palūkanų normų intervalas sumažintas iki 2-2,25%. Už tokį sprendimą balsavo 8 pinigų politikos formuotojai, 2 pasisakė prieš.

FED taip pat nusprendė nustoti mažinti savo 3,8 trln. USD turto portfelį jau nuo rugpjūčio 1 d. – 2 mėnesiais anksčiau, nei planuota.

Rinkoms nepatiko tai, kad po FED vykusioje spaudos konferencijoje FED vadovas Jerome‘as Powellas pareiškė, kad palūkanų sumažinimas tebuvo „palūkanų paderinimas vidurio cikle“. Kitaip tariant, jis davė suprasti, kad daugiau palūkanų mažinimų šiemet gali ir nebebūti.

Tai prasilenkė su finansų rinkos dalyvių lūkesčiais – iki šiol iki 2019 m. pabaigos JAV buvo tikimasi 2-3 palūkanų normų mažinimų.

„Daugelio indeksų neigiamas pokytis buvo didžiausias per pastaruosius du mėnesius. Kai kurie rinkos dalyviai tikėjosi palūkanų normų sumažinimo net 0,5%, be to, iš FED vadovo pasisakymo kyla rimtų abejonių, ar centrinis bankas pradeda pinigų politikos švelninimo ciklą, ar tai tik vienkartinis veiksmas“, – akcijų rinkos apžvalgoje rašo analitikas Eduardas Petrulis, SEB banko Rinkos tyrimų skyriaus vyr. finansų analitikas.



Po tokių J. Powello komentarų JAV akcijų rinkos indeksas „Dow Jones Industrial Average“ smuko 333 punktais, arba labiausiai nuo gegužės. Indeksas „Standard & Poor’s 500“ krito 1,1%, „Nasdaq Composite“ – 1,2%.

JAV obligacijų kainos po tokių komentarų irgi smuktelėjo – 10 m. trukmės JAV obligacijų pajamingumas antrinėje rinkoje pakilo nuo 2,02% iki 2,07%.

O JAV dolerio vertė, investuotojams ieškant saugumo užuovėjos, šoktelėjo – pagrindinių valiutų krepšelio atžvilgiu ji pakilo iki aukščiausio lygio per daugiau nei 2 metus.

E. Petrulis pastebi, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ilgai raginęs FED imtis veiksmų skatinant JAV ekonomiką, vakarykščiais sprendimais nebuvo patenkintas ir pareiškė, kad, kaip įprasta, J. Powellas jį nuvylė.