„2go“ reklaminiai klipai: kaip sukurti sėkmingą reklamos kampaniją?

Verslo įvaizdis susideda iš įvairių skirtingų komponentų. Interneto svetainė, logotipas, firminis stilius, pavadinimas, komunikacija socialiniuose tinkluose, be abejonės – produktai ir paslaugos, socialinė atsakomybė, deklaruojamos vertybės, reklamos kampanijos ir kt. – detalė po detalės vartotojas sudėlioja savo nuomonę apie įmonę, kuri išlieka ilgam, o pakeisti gali būti

Kiekvieną reklamos kampaniją reikia kurti itin atsakingai, apgalvotai, svarstant, kokios reklamos medijos geriausiai tiktų, kokią žinutę verta siųsti ir kokios kokybės tikimąsi. Pagalvokite – kelių sekundžių reklaminis klipas, kasdien transliuojamas didžiuliame LED lauko ekrane gali nulemti vartotojo nuomonę apie prekės ženklą. Todėl „2go“ lauko ekranų tinklas, siūlantis ir reklaminių klipų kūrimo paslaugas, visada pirmenybę teikia kokybei – kūrybiškos idėjos ir visapusiškas jų išpildymas yra tai, kas paverčia reklamos kampaniją efektyvia ir įsimintina.

Reklaminio klipo kūrimas – galybė detalių, sukuriančių įsimintiną reklamą

Reklama, transliuojama lauko ekranuose, yra labai trumpos trukmės, tačiau vartotojų atmintyje išlieka ilgai. Kokybiškas ir dinamiškas vaizdas dideliame ekrane – optimali kombinacija dėmesiui patraukti ir svarbiai informacijai perteikti. Ir nors lauko ekranai suteikia labai plačias galimybes kūrybiškumui ir originalioms idėjoms atskleisti, reklamos klipas turi būti sukurtas itin kruopčiai ir apgalvotai – juk turime tik kelias sekundes vartotojui dėmesiui patraukti ir perteikti įdomią, tačiau įsimintiną žinutę.

Kai kalbame apie reklaminio klipo kūrimą, reikia atsižvelgti į galybę įvairiausių niuansų, susijusių tiek su lauko reklamos specifika, tiek su vartotojų psichologija. Net toks dalykas kaip spalvų simbolika ir jų sukeliamos emocijos čia gali turėti daug įtakos. Reklaminio klipo lauko ekranams specifika skiriasi nuo reklamos, kuriamos žurnalams, televizijai ar interneto svetainėms. Čia itin svarbu ryškumas, dinamiškumas, kontrastas ir efektyvi žinutė, kuri būtų įsimenama per trumpą laiką.

Reklama, transliuojama lauko ekrane, turėtų būti aiški, tiksli ir suprantama akimirksniu. Ar žinojote apie 3 sekundžių taisyklę? Reklamų ir informacijos kiekis įvairiose platformose lemia tai, kad vartotojų dėmesys yra itin išskaidytas. Vartotojas negali (ir nenori) skirti dėmesio ir laiko kiekvienai pamatytai reklamai. Vienos medijos, tokios kaip lauko reklama, yra patrauklesnės, kitos – labiau erzinančios, tačiau trijų sekundžių taisyklė liudija, kad vartotojo žvilgsnį patraukti reikia būtent per šį laiką, nes kitu atveju jo dėmesys bus prarastas.

Jei reklamos klipas bus prastos kokybės ar nepatrauklaus vizualo, vartotojo dėmesio jis neišlaikys. Neryškus ar per daug įmantrus šriftas, kuriuo parašytą informaciją teks šifruoti, kad būtų galima perprasti; labai ilgas tekstas, kurio niekaip nespės perskaityti laukdamas žalio šviesoforo signalo; pernelyg daug įvairiausių detalių ir paveikslėlių, kurie blaško dėmesį ir neleidžia suprasti, kokia žinutė siunčiama reklamoje – tai tik kelios klaidos, kurios gali lemti nesėkmingą reklamos kampaniją. Kurti reklaminį klipą, kuris bus rodomas kasdien, matomiausiose miestų vietose, yra didelė atsakomybė. Ne tik dėl to, kad tai puiki galimybė pristatyti prekės ženklą ar formuoti verslo įvaizdį, tačiau ir dėl to, kad lauko ekranai yra ir miesto įvaizdžio dalis.

Apgalvotai sukurta reklama tikrai pelnys vartotojų pasitikėjimą, nes jie lauko reklamą laiko viena patikimiausių reklamos medijų. „The Business Research Company“ duomenimis, 82% vartotojų atsimena lauko reklamą, matytą daugiau nei prieš mėnesį. Štai koks įsimintinas gali būti kelių ar keliolikos sekundžių reklamos klipas, tinkamai sukurtas ir rodomas aukštos kokybės, matomoje vietoje įrengtame LED lauko ekrane.

„2go“ reklaminių klipų kūrimas – Jūsų reklama profesionalų rankose

Ilgametę patirtį sukaupusi „2go“ didžiuojasi profesionaliu darbu ir patenkintais klientais. Pirmoje vietoje visada yra kokybė – kuriant klipą dedamos visos pastangos ir žinios, kad būtų išpildyti kliento lūkesčiai, o reklama būtų patraukianti dėmesį ir įsimintina. Darbo patirtis leidžia kurti išbaigtus ir dėmesį patraukiančius sprendimus, kurie ne tik kad nenuvilia, tačiau stebina savo kokybe ir profesionalumu.

Kaip vykdoma reklaminio klipo kūrimo paslauga? Reklaminio klipo kūrimas – tai pagrindinės reklamos idėjos ir siunčiamos žinios vystymas, scenarijaus planavimas, vizualios medžiagos ir kadruočių paruošimas, animavimas ir t. t. Kitaip sakant, „2go“ profesionalai išpildys reklamos klipo idėją nuo pat koncepcijos sukūrimo iki techninio jo paruošimo. Viso reklamos klipo kūrimo proceso metu glaudžiai komunikuojama su reklamos užsakovu, siekiant užtikrinti, kad videoklipas bus ne tik įtraukiantis ir kokybiškas, tačiau patiks klientui bei atspindės verslo siekius ir vertybes.

O jei jau esate sukūrę reklamos videoklipą, kuris buvo skirtas televizijai, internetui ar kitiems reklamos sklaidos kanalams, tačiau jo rezoliucija netinkama LED lauko ekranams – ne problema. „2go“ teikia ir videoklipų adaptacijos ekranams paslaugas – reklamos klipas gali būti adaptuojamas pagal lauko ekranams taikomus rezoliucijų reikalavimus. Reklamos klipo adaptacijos procesas priklauso nuo reklamos vaizdo įrašo rezoliucijos proporcijų (ilgio ir aukščio santykio). Pavyzdžiui, standartinis video dydis yra adaptuojamas lengviau, jei tekstas nėra per arti viršutinio ir apatinio kraštų. Taip pat verta paminėti, kad Jūsų reklaminio klipo, kurį norite adaptuoti, vaizdo rezoliucija negali būti mažesnė nei 480 x 240 pikselių. O užsisakę reklamos klipo kūrimo paslaugą, sukūrę savo reklamos klipą ar patikėję jo adaptavimą „2go“ komandai apsvarstykite galimybę skleisti savo prekės ženklo žinutę kartu su „2go“ lauko ekranų tinklu, siūlančiu aukštos kokybės LED lauko ekranus Lietuvos miestuose ir Rygoje.

Kad ir koks klausimas, susijęs su LED lauko ekranais ir reklamos klipų jiems kūrimu ir pritaikymu Jums iškyla – drąsiai galite kreiptis į „2go“ komandą. Čia dirbantys profesionalai, sukaupę ilgą darbo patirtį, patars ir padės Jums sukurti efektyvią reklamą, o rezultatas, pasiektas kartu, bus kokybiškas ir viršys lūkesčius.

