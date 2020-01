Šalies komunikacija: kokios valstybės pernai labiausiai domėjosi Lietuva

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kasdien vidutiniškai Lietuvos vardas užsienio šalių interneto naujienų portaluose pasirodo 250 kartų, o labiausiai mūsų šalimi domisi Vokietijos, Rusijos ir Jungtinės Karalystės žiniasklaida.

Populiariausios temos, kuriose minima Lietuva, – užsienio politika, eksporto, investicijų bei imigracijos klausimai, rodė Lietuvos įvaizdžio grupės kartu su „Kantar“ atlikta 13 šalių interneto medijų analizė.

Atliekant šį tyrimą buvo vertinama naujienų apie Lietuvą sklaida, apimanti septynis šalies įvaizdžio aspektus keliolikos šalių žiniasklaidoje. Iš viso per pastaruosius 9 mėnesius analizuojamų užsienio šalių interneto medijoje Lietuva paminėta per 70.000 kartų. Per 2019 m. sausį–rugsėjį Lietuva daugiausia domėjosi Vokietijos (29% visų paminėjimų), Rusijos (27%) ir Jungtinės Karalystės žiniasklaida (11%).

Beveik pusė paminėjimų (46%) buvo susiję su valdymo sritimi, ypač gegužės mėnesį nušviečiant Prezidento rinkimus, teigiama Vyriausybės kanceliarijos išplatintame pranešime. Toliau sekė eksporto bei investicijų ir imigracijos sritys (po 15%), kultūros ir paveldo temos (14%). Turizmo bei sporto aspektams teko po daugiau kaip 4% paminėjimų.

„Planuojant bei įgyvendinant šalies pozicionavimo ir strateginės rinkodaros kampanijas būtina žinoti realią situaciją, kaip tave mato tikslinės auditorijos. Vieninga naujienų stebėjimo sistema suteikia galimybę ne tik matyti, kaip kinta šalies pristatymas žiniasklaidoje, kokios temos dominuoja, bet ir padeda prireikus operatyviai reaguoti teikiant papildomą informaciją ar korekcijas“, – sako Marius Gurskas, Lietuvos įvaizdžio grupės vadovas.

Analizė rodo, kad Dakaro ralis, startuoliai ir Venecijos bienalė atnešė Lietuvai daug pozityvių paminėjimų.

„Pastarąsias dienas užsienio žiniasklaida ir socialinė medija mirgėjo nuo žinučių apie netikėtai puikiai pasirodžiusį Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno ekipažą pirmajame Dakaro ralio etape. 2019 m. bene garsiausiai Lietuvos vardas nuskambėjo lietuvių menininkėms Rugilei Barzdžiukaitei, Vaivai Grainytei ir Linai Lapenytei pelnius prestižinį „Auksinio liūto“ apdovanojimą Venecijos bienalėje už operą–performansą „Saulė ir jūra“. Užsienio žiniasklaidoje pastarąja tema pasirodė per 800 straipsnių keliasdešimtyje užsienio valstybių, o ypač Vokietijoje ir Italijoje“, – skaičiuoja M. Gurskas.

Pernai daug dėmesio užsienyje susilaukė ir Lietuvos pasiekimai finansų bei technologijų srityje – apie tai užfiksuota per 4.000 straipsnių ir daugiau nei 5.000 įrašų socialinėje medijoje.

Užsienio medijas domino ir pirmuoju Lietuvos vienaragiu tapęs startuolis „Vinted“, apie kurį užsienio priemonėse rašyta daugiau kaip 300 straipsnių bei per 600 socialinės medijos įrašų.

Analizė apima 13 šalių (Latvija, Estija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Danija, Švedija, Norvegija, Italija, Izraelis, Rusija, Lenkija, Baltarusija) interneto naujienų portalus bei socialinę mediją. Stebima apie 9.000 tikslinių raktažodžių.

Užsienio medijų monitoringo valdymo sistemos projektą įgyvendina Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė, atsakinga už vieningą šalies pristatymą užsienyje, kartu su 23 šalies viešojo sektoriaus institucijomis, tyrimų bei konsultacijų bendrove „Kantar“, taip pat konsultacijų bendrove „Person Premier“. Šis pilotinis projektas bus įgyvendinamas iki 2020 m. lapkričio pabaigos.