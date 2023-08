„2go“ lauko ekranų tinklas Kaune: modernaus ir ryškaus miesto dalis

Didmiesčiuose, kur foną kasdieniam gyvenimui sudaro daugiaukščiai pastatai, gyvybingos aikštės ir skverai, pilnos transporto priemonių gatvės ir šurmuliuojantys parkai, neįmanoma nepastebėti modernių ir ryškių LED lauko ekranų. Dėl dinamiškų vaizdų ir efektyvių reklamos rezultatų lauko ekranai tapo neatsiejama šiuolaikinio miesto dalimi, patraukiančia dėmesį ir įsiliejančia į besikeičiančio miesto kraštovaizdį. Didžiuliai, aukštos raiškos lauko ekranai, strategiškai išdėstyti aktyviausiose miestų zonose – didelėse sankryžose, prie pramogų arenų ir prekybos centrų, intensyvaus eismo gatvėse – yra integrali urbanistinės kultūros dalis. „2go“ lauko ekranų tinklas, siūlantis lauko ekranus įvairiuose Lietuvos miestuose ir Rygoje, taip pat siūlo aukštos kokybės LED lauko ekranus laikinojoje sostinėje.

Kaip LED lauko ekranai papildo šiuolaikinio miesto kraštovaizdį?

Lauko ekranai yra ne tik efektyvi reklamos priemonė, kurios naudą prekės ženklų matomumui didinti patvirtina ne vienus metus atliekami tyrimai, tačiau jie taip pat prisideda prie miesto kraštovaizdžio patrauklumo, papildydami miesto erdves ryškiais vaizdais. Sujungdami kūrybiškumą ir technologijas, lauko ekranai suteikia miesto charakteriui žavesio ir sukuria harmoningą ryšį tarp miesto architektūros, reklamos ir auditorijos. Miestams plečiantis, o lauko reklamai neprarandant savo pozicijų tarp efektyviausių reklamos priemonių, lauko ekranų, galima nuspėti, didmiesčiuose ir mažesniuose miestuose tik daugės. LED lauko ekranai yra galingas įrankis informacijai skleisti, vartotojų įpročiams keisti ir reklamuoti inovatyvius produktus ar paslaugas. Nuo naujų prekės ženklų pristatymų iki politinės reklamos, nuo žaismingų akcijų skelbimo iki paveikių socialinių reklamų – lauko ekranai yra patikima ir vartotojams patraukli reklamos medija, leidžianti pasiekti didžiules auditorijas.

Kai tiek daug savo laiko praleidžiame ne namuose, natūralu, kad kuriame ryšį ne tik su savo namų ar kiemo ir rajono, tačiau ir su viso miesto aplinka. Mums rūpi, kad miestas būtų saugus, patogus, kad be vargo pasiektume visas reikalingas paslaugas. Leisdami laisvalaikį mieste tikimės, kad miestas bus švarus, tvarkingas ir patrauklus. Jaukios senamiesčių gatvelės su dešimtmečius veikiančiomis kavinėmis ir parduotuvėlėmis, pramoniniai rajonai, kuriuose įsikūrę gamyklos ir dideli prekybos centrai, ramesni gyvenamieji rajonai ir verslo centrais apstatytas bei modernių aikščių apsuptas naujamiestis. Kad ir kurioje didmiesčio dalyje atsidurtų vartotojas, jis turi tam tikrus lūkesčius – milžiniškų LED ekranų nepamatysime siaurose senamiesčio gatvelėse, o štai didelio eismo intensyvumo, kelius rajonus jungiančių kelių sankryžos tampa puikia vieta didelei ir ryškiai reklamos žinutei.

Negana to, kad yra neatsiejama urbanistinės kultūros dalis, lauko ekranai taip pat yra vartotojų pasitikėjimą pelniusi reklamos medija. Kurį laiką dėl pandemijos pasikeitęs miestų vaizdas, ištuštėję gatvės, aikštės ir prekybos centrai, darė įtaką ir lauko reklamos pasiekiamumui. Visgi daugybę neplanuoto laiko namie praleidę vartotojai dabar lauko reklamą pastebi dar dažniau – Amerikos lauko reklamos asociacijos (Out of Home Advertising Association of America) duomenimis, šis skaičius padidėjo net 45%. Agentūros „Nielsen“ duomenimis, lauko ekranus mato net 62% vartotojų, o 50% vartotojų juos pastebi „visada“ arba „beveik visada“. Kasdien pro lauko ekranus važinėjantys miesto gyventojai ar dėmesį atkreipiantys miesto svečiai – strategiškai parinktos LED lauko ekranų vietos, modernus dizainas ir aukštos rezoliucijos ekrane rodomi vaizdai tikrai neliks nepastebėti.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



LED lauko ekranai Kaune – efektyvi reklamos kampanija matomiausiose vietose

„2go“ lauko ekranų tinklas siūlo aukštos kokybės LED lauko ekranus laikinojoje sostinėje. Siūlomi LED lauko ekranai Kaune stovi itin palankiose vietose, pritraukiančiose didelius vartotojų srautus. Kaunas yra vienas greičiausiai besiplečiančių miestų Lietuvoje – naujai statomi verslo centrai, didėjantys gyvenamieji rajonai ir priemiesčiai garantuoja didelę auditoriją.

Lauko ekranas „Centras / Senamiestis“ yra įrengtas Veiverių ir H. ir O. Minkovskių gatvių sankirtoje, greta Vytauto Didžiojo tilto. 2023 metais pristatytas LED lauko ekranas stovi itin palankioje vietoje – foną ekranui sudaro sezoniškai besikeičiantis Aleksoto kalnas, todėl LED ekranas organiškai įsilieja į miesto kraštovaizdį, tačiau patraukia dėmesį ir yra arti populiariausių laikinosios sostinės objektų. LED ekranas „Centras / Senamiestis“ įsikūręs visai šalia Kauno senamiesčio, kur pilna miestiečių ir miesto svečių traukos objektų – Santakos parkas, Vytauto Didžiojo bažnyčia, Senosios prieplaukos amfiteatras, Kauno rotušė, kiek toliau – Kauno pilis ir Laisvės alėja. Užsienio turistai, itin pamėgę Aleksoto apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria miesto panorama, tikrai atkreips dėmesį į LED ekraną keliaudami link Aleksoto kalno per Vytauto Didžiojo tiltą. Aleksote, senamiestyje ir centre įsikūrę mokyklos ir aukštojo mokslo įstaigos, Karaliaus Mindaugo prospekte stovintys verslo centrai, prekybos ir pramogų centras „Akropolis“, „Žalgirio“ arena garantuoja didelį automobilių srautą iš Kauno rajonų ir priemiesčių link Kauno centro kiekvieną dieną – per savaitę vidutiniškai net 403 000 kontaktų.

Karaliaus Mindaugo prospekto ir Kaunakiemio gatvės sankryžoje, kur stovi lauko ekranas „Mindaugo“, vidutinis fiksuojamas kontaktų skaičius per savaitę yra net 475 000. Tai lemia itin gera LED ekrano vieta – lauko ekranas stovi Kauno centre, visai šalia populiaraus prekybos ir pramogų centro „Akropolis“. Jį mato per Kaunakiemio gatvę į centrą, geležinkelio ar autobusų stotį vykstantys automobilių keleiviai ir Karaliaus Mindaugo prospektu į Šančių ir Fredos rajonus keliaujantys miesto gyventojai ir svečiai. LED lauko ekranas stovi visai šalia įvažiavimo į „Žalgirio“ arenos stovėjimo aikštelę, todėl itin didelės auditorijos galima tikėtis įvairių renginių, varžybų, parodų metu.

LED lauko ekranas „Šilainiai“ per savaitę vidutiniškai sulaukia 428 000 kontaktų. Reklamos transliuojamos Kuršių ir Jotvingių gatvių sankryžoje, viename didžiausių Kauno rajonų, kur itin daug gyvenamųjų daugiabučių, todėl Kuršių ir Jotvingių gatvėmis vyksta intensyvus automobilių eismas. Vienas pagrindinių LED ekrano „Šilainiai“ pliusų – jis stovi visai šalia įvažiavimo į A1 magistralinį kelią ir Kauno vakarinį aplinkkelį. Taigi didelę auditoriją lemia ne tik aplink įsikūrę nuolatiniai gyventojai, įvairias paslaugas teikiančios įmonės, degalinės ir visai netoliese įsikūręs prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“, tačiau ir įvažiuojantys į miestą ir iš jo išvažiuojantys miestiečiai ir miesto svečiai.

Lauko ekranas „Žalgirio arena“ – puikus lauko ekranų ir pastato architektūros dueto pavyzdys. LED ekranas, pavadinimą gavęs iš „Žalgirio“ arenos, ant kurios fasado ir yra pakabintas, taip organiškai įsilieja į pastato architektūrą, kad yra tapęs neatsiejama jo dalimi. LED ekrano dydis įspūdingas – net 334 kvadratiniai metrai. Reklamos transliacijos jame tikrai nepraslys pro akis nei į „Žalgirio“ areną vykstantiems, nei važiuojantiems į prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“, nei keliaujantiems Karaliaus Mindaugo prospektu link Kauno centro, senamiesčio, Aleksoto ar Šančių – įspūdingi LED ekrano parametrai garantuoja ryškų, dinamišką vaizdą, kuris, tapęs neatsiejama pastato dalimi, atkreipia dėmesį, bet neerzina.

Lauko ekranų tinklas „2go“ siūlo aukštos kokybės LED lauko ekranus įvairiuose Lietuvos miestuose ir Rygoje. Matomiausios vietos, modernus dizainas, aukšta raiška ir vietai pritaikytas ekranų dydis – tai galimybė kurti įsimintiną ir dėmesį prikaustančią reklamą kartu su „2go“.

„2go“ lauko ekranų tinklas https://www.2go.lt/

„2go“ lauko ekranai Kaune https://www.2go.lt/ekranai/kaunas

LED lauko ekranas „Centras / Senamiestis“ https://www.2go.lt/ekranai/kaunas/ekranas-centras-senamiestis.html

LED lauko ekranas „Šilainiai“ https://www.2go.lt/ekranai/kaunas/ekranas-silainiai.html

LED lauko ekranas „Žalgirio arena“ https://www.2go.lt/ekranai/kaunas/ekranas-zalgirio-arena.html

LED lauko ekranas „Mindaugo“ https://www.2go.lt/ekranai/kaunas/ekranas-mindaugo.html

„2go“ LED lauko ekranai Kaune – kontaktai https://www.2go.lt/kontaktai/kaunas

„2go“ LED lauko ekranai Kaune – kainos https://www.2go.lt/kainos#kaunas

Daugiau apie „2go“ lauko ekranų tinklą https://www.2go.lt/apie-2go-ekranus

LED lauko ekranai Vilniuje https://www.2go.lt/ekranai/vilnius

LED lauko ekranai Klaipėdoje https://www.2go.lt/ekranai/klaipeda

LED lauko ekranai Šiauliuose https://www.2go.lt/ekranai/siauliai

LED lauko ekranai Marijampolėje https://www.2go.lt/ekranai/marijampole

LED lauko ekranai Alytuje https://www.2go.lt/ekranai/alytus

LED lauko ekranai Mažeikiuose https://www.2go.lt/ekranai/mazeikiai

LED lauko ekranai Joniškyje https://www.2go.lt/ekranai/joniskis

LED lauko ekranai Rygoje https://www.2go.lt/ekranai/ryga

„2go“ LED lauko ekranai – kainos https://www.2go.lt/kainos

„2go“ LED lauko ekranai – kontaktai https://www.2go.lt/kontaktai