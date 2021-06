T. Burgaila: kaip surasti tinkamą darbuotoją, Arba „San Diego“ istorija

Tadas Burgaila, sveikatingumo startuolio „Kilo Health“ bendraįkūrėjas ir vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Sveikatingumo paslaugų ir produktų startuolio „Kilo Health“ vadovas, kalbėdamas apie įmonės sėkmę, pabrėžia, kad esminis momentas čia – komanda, ir tam daug dėmesio atiteko nuo pat pradžių.

„Tiesa, pamenu, kai jau pasiekėme bemaž 60 žmonių kolektyvą, mes vis dar neturėjome personalo vadovo, tuo užsiėmiau pats, man tai patiko ir patinka. Apskritai Lietuvoje personalo valdymas labai dažnai suvokiamas pernelyg siaurai, tai nėra vien funkcija tik atleisti, priimti ar pasirašyti sutartis su žmonėmis. Viska turi suktis apie žmogų“, – pabrėžia T. Burgaila.

Pasak jo, ne žmogus turi džiaugtis, kad jį priėmėme, o mes turime būti laimingi, kad jis atėjo dirbti pas mus, kad patikėjo mūsų įmone.

„Tuomet turėjau gal 30 darbo pokalbių, tačiau taip ir neradau tokio personalo vadovo, kuriam būtų artimas toks požiūris, o galiausiai toks darbuotojas mūsų akiratyje atsidūrė visiškai atsitiktinai ir netikėtai“, – linksmą istoriją pasakoja T. Burgaila.

Su kolegomis vakarojant kavinėje, dėmesys nukrypo į vieną barmeną, kuris sugebėjo pasirūpinti visais: vienam papildyti taurę, kitą – pralinksminti anekdotu, trečią – šiaip pakalbinti.

„San Diego“ istorija

„Pagalvojau, kad va, tokio personalo vadovo ir noriu. Pakalbėjome ir sutarėme dėl susitikimo, o atsisveikinant jis ant marškinėlių parodė „San Diego“ užrašą. Sutapimas, kolegos kaip tik sekančią dieną ten išskrido į rinkodaros konferenciją“ , – prisimena T. Burgaila.

Pirmadienį atėjusiam naujajam personalo vadovui, Artūrui Pronicevui, kuriam iš karto ir prilipo „San Diego“ pravardė, T. Burgaila kėlė vienintelę sąlygą – „ateik pas mus ir padaryk, kad žmonės būtų laimingi“.

„Tam nėra vieno recepto, to nežinojo jis, pastaruosius metus dirbęs barmenu, auksinės taisyklės neturėjome ir mes. Eksperimentų buvo daug, o pirmosiomis jo darbo dienomis biure atsirado ir „Jagermeister“ aparatas, ir „alaus kranelis“, ir kokteilių meniu“, – juokiasi T. Burgaila.

Ir surimtėjęs priduria, kad kartu su tuo atsirado ir visa eilė kitų dalykų, kurių neturėjo iki tol.

„Jis tapo personažu mūsų įmonėje, turbūt pirmuoju žmogumi Lietuvoje, kurio pareigos – Patirčių vadovas (angl. Experience Manager). Jis daugiau nieko nedaro, tik kuria gerą atmosferą darbe. Kartu tas „daugiau nieko“ yra be galo daug, nes dirba jis beveik be atokvėpio. Mes kas mėnesį priimame bemaž po 50 naujokų, tai jei kitos įmonės naujoko paketą (jei tik turi tokį) išsiunčia per kurjerį, jis kiekvienam tai nuveža asmeniškai ir dedikuoja bent valandą pokalbio, kad išsklaidytų baimes, išsiaiškintų lūkesčius ir t. t.“, – vardija T. Burgaila.

Kartu išaugo ir „Kilo Health“ žmogiškųjų išteklių skyrius, kuris šiandien jau viršija 17 žmonių, o visai neseniai prie jo prisijungė ir Justė Vižinytė, personalo vadovė, anksčiau dirbusi „Telia Lietuvoje“.

Beje, yra ir linksma „San Diego“ epopėja.

„Turime biurą sostinės „Vilnius Tech Park“, viduryje jo buvo puikus baras „Barkodas“. Sugalvojome, kad norime šio baro, tad nusipirkome jį. Savininkas visai nenorėjo to sandorio, tad turbūt tai buvo kvailiausios derybos barų įsigijimo istorijoje“, – nusišypso T. Burgaila.

Tačiau baras dabar „Kilo Health“ rankose, tiesa, nauju pavadinimu – „San Diego“, o kokteilius čia dabar dažnai maišo ir A. Pronicevas.

