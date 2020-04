Socialinėje „Eurovaistinės“ reklamoje – gyvenimas po karantino

Stop kadras klipe.

„Vardan visų sveikatos“ – su tokiu šūkiu ir socialine iniciatyva startuoja vaistinių tinklas „Eurovaistinė“. Iniciatyva skatinama nepamiršti, kad net sušvelninus karantiną būtina saugoti save ir aplinkinius.

„Su šia iniciatyva norime suteikti vilties ir optimizmo žvelgiant į ateitį. Klipe tvyro karantino pabaigos laukimas ir viltys, kurios sutampa su pavasariu, o fone skamba s Maironio eilėraštis „Pavasario balsai“, kuris dabartiniame kontekste skamba naujai“, – išplatintame pranešime cituojama Kristina Gumauskienė, „Eurovaistinės“ rinkodaros departamento vadovė.

Pasak jos, norima parodyti, kad šiandien didelė atsakomybės dalis dėl kitų sveikatos tenka kiekvienam iš mūsų, todėl saugodami savo sveikatą, saugome ir aplinkinius. „Reklama buvo sukurta ir nufilmuota per rekordiškai trumpą laiką. Be to, ji filmuota karantino sąlygomis, laikantis, visų saugumo reikalavimų, todėl išsaugoti meninę viziją buvo nelengva“, – pripažįsta K. Gumauskienė.

Idėjos autorystė priklauso jungtinei „Ogilvy“ ir „Eurovaistinės“ komandai, reklamą filmavo studija „Wide Wings“.

„Ogilvy“ kūrybos vadovas Dominykas Žilėnas sako, kad reklama kalba apie tai, kas mūsų laukia po karantino.

„Žmonės klipe išgyvena tai, su kuo susidūrėme visi, tačiau pabaigoje jie išeina į lauką ir susitinka kitus. Norėjome sukurti naujos, geresnės pradžios nuojautą, o kartu ir priminti atsakomybes, kurios mūsų laukia“, – sako D. Žilėnas.

Karantino metu nerekomenduojama paduoti ranką ar apsikabinti, todėl atsiranda tam tikra socialinė įtampa, kaip elgtis susitikus? Pasak kūrėjų, buvo pastebėta, kad žmonės sveikinasi pridėdami ranką prie širdies.

„Šis gestas mums pasirodė labai jautrus, todėl su naująja reklama norime paskatinti taip sveikintis kiekvieną“, – kalba D. Žilėnas.

Reklamoje nusifilmavo ir vaistininkas, ir legendinis krepšininkas Rimantas Kaukėnas, ir aktorė Larisa Kalpokaitė ir kitos įžymybės.

Prie iniciatyvos sutikę prisidėti žinomi žmonės negalėjo būti nufilmuoti, todėl pagal instrukcijas jie filmavosi patys ir atsiuntė medžiagą.