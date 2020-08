Mobilius robotus verslui gaminantiems lietuviams karantinas atvėrė namų rinką

„R and R Technology“

Iki šiol daugiausiai su Azijos regiono rinkomis dirbusi mobilių robotų sistemų įmonė „Rubedo sistemos“ neseniai sujungė savo bei partnerių iš Honkongo „RV Automation Technology“ patirtį ir įkurė naują mobilių robotų sprendimų verslui kompaniją „R and R Technology“. Šį pavasarį įvestas karantinas įmonę paskatino iš naujo pažvelgti tiek į namų, tiek ir į Vakarų Europos rinkas.

„Iki šiol vyravo nuomonė, kad Lietuva robotų sistemoms neskiria daug dėmesio, galbūt negali sau leisti tiek investuoti ar atsiperkamumas nėra toks greitas. Tačiau šį pavasarį įsitikinome, kad yra atvirkščiai: šalies verslai ima vis aktyviau domėtis siūlomais sprendimais, o čia pat esanti mūsų inžinierių bazė leidžia kurti specifinius sprendimus Lietuvos įmonėms daug paprasčiau, greičiau ir efektyviau, tuo pačiu ir pasiekti geresnių bei ne tiek daug kainuojančių rezultatų“, – kalba „R and R Technology“ verslo vystymo vadovas Paulius Rakauskas.



Aktualūs ir mažoms, ir vidutinėms įmonėms

Daugiau nei dešimtmetį šioje rinkoje veikiančio verslo atstovas tikina, kad mobilių robotų sistemos yra aktualiausios kompanijoms, dirbančioms gamybos, sandėliavimo, logistikos ar e-komercijos srityse. Tokie sprendimai leidžia itin efektyviai automatizuoti intralogistikos procesus: transportuoti žaliavas, sandėliuoti galutinius produktus ar juos surinkti į užsakymų paketus. Vis modernėjanti technologija leidžia ne tik pakeisti žmonių darbą, bet ir apsaugoti darbuotojus nuo didelio svorio kėlimo, kartu užtikrinant procesų greitį ir efektyvumą, todėl tokie sprendimai aktualūs visų dydžių įmonėms.



„Maži verslai dažnai dirba su smulkiais užsakymais, ten procesų įvairovė ir kaita yra didelė, o anksčiau dominavo robotai, reikalavę labai didelių investicijų į infrastruktūrą – paprastai tariant, jiems reikėjo įrengti darbo linijas. Į tokius robotus galėjo investuoti tik įmonės, kurios turėjo labai griežtus, nesikeičiančius procesus.



Šiandien technologija yra labai pažengusi, robotai geba patys orientuotis aplinkoje kaip žmonės, suprasti, kurioje žemėlapio vietoje yra iš to, ką „mato“ aplink save. Tokias sistemas galima diegti daug neinvestuojant į infrastruktūros pokyčius – jos gali dirbti ir kartu su žmonėmis, o tai atveria duris svarstyti tokius sprendimus vis mažesnėms įmonėms. Jei įmonėje atsirado pokyčių, tą patį robotą galima nesunkiai nusiųsti dirbti į kitus padalinius ar su kitais produktais“, – pasakoja P. Rakauskas.



Susidomėjimą paskatino e-komercijos šuolis

Būtent e-komercijos srityje veikiančias įmones dėl karantino išaugę užsakymų srautai paskatino ieškoti greitų sprendimų. Pvz., maisto pristatymo įmonės pradėjo samdyti labai didelius kiekius darbuotojų. Tai – vienas iš sprendimų, bet pasiteisina ne visada, nes naujų darbuotojų paieškos procesas užtrunka, be to, reikia juos apmokyti. Mobilūs robotai suteikia galimybę esant poreikiui padidinti proceso pralaidumą, į esamą sistemą įdiegiant kelis naujus robotus. Tai galima padaryti per itin trumpą laiką – jei įmonė turi veikiančią robotų sistemą, į ją prijungti dar vieną ar kelis robotus ir taip padidinti darbo našumą yra visiškai nesudėtinga.



„Įmonės, kurios nebuvo susidūrusios su robotais ir dar tik svarstė apie šias investicijas, dabar ėmė spartinti tokių sistemų diegimo procesą. Mobilių robotų sprendimai yra naudingiausi verslams, kurių efektyvumas ir pelningumas labai priklauso nuo prekių, žaliavų judėjimo. Jų investicinė grąža yra itin greita: skaičiuojame, kad Lietuvoje tokios sistemos atsiperka vidutiniškai per 36 mėn., o kai kuriais atvejais pakanka ir 12 mėn.“, – pažymi P. Rakauskas.



Gali atliepti skirtingus poreikius

Įvairiose srityse dirbančios įmonės, pašnekovo žodžiais, turi skirtingų reikalavimų mobilių robotų sistemoms: sandėliavimo ir logistikos kompanijoms aktualiausi robotai, galintys kelti didelius svorius, turintys šakinius krautuvus, gebantys išvežioti paletes, o gamybinėms – leidžiantys pakeisti įprastą konvejerinę sistemą ir sutaupyti itin daug vietos.



E-komercijos įmonėms svarbus sistemų lankstumas, sprendimai automatizuotam prekių surinkimui ir prekes atsiiminėjantiems klientams. „Esame sukūrę žingsniu naujesnį sprendimą – paštomatą, už kurio yra mini sandėlis su mobiliais robotais, galinčiais pristatyti prekę iš sandėlio vartotojui per labai trumpą laiką. Atvykęs atsiimti prekės klientas gali paskutinę minutę nuspręsti įsigyti dar vieną produktą iš esamo asortimento ir iškart jį gauti“, – tikina verslo vystymo vadovas.



Atliepti tokius skirtingus verslų poreikius „R and R Technology“ kompanijai padeda sukurtos kelios mobilių robotų platformos, kurių pagrindu formuojami individualūs sprendimai atskiroms įmonėms. Robotai yra skirstomi pagal tipus ir svorį, kurį gali vežti – nuo mažų, galinčių transportuoti viso labo 100 kg krovinius iki šakinių krautuvų, galinčių vežti daugiau nei toną sveriančias paletes.



Kita svarbi sudedamoji dalis – programinė įranga, valdanti robotus ir jų maršrutus, vadinamas misijas. Robotų valdymo sistema integruojasi į kliento turimas sandėlio valdymo sistemas, taip atsiranda galimybė automatiškai priskirti robotams misijas, surinkti duomenis realiu laiku.



„Naudodamiesi šiomis platformomis ir lanksčia robotų valdymo sistema, galime pritaikyti robotus konkrečioms įmonėms ir jų uždaviniams spręsti. Tik vienas iš mūsų sukurtų sprendimų, kurį demonstravome ir „Retail“ renginio metu, yra „Pick-by-light and put-to-light“. Tai nėra naujovė, tačiau prie šio sprendimo priderinome mobilaus roboto platformą, kuri padeda darbuotojams atlikti užsakymo surinkimo darbus daug našiau. Darbuotojams nebereikia vaikščioti ir vežioti surinktų užsakymų, taip pat tampa daug lengviau surinkti kelis užsakymus vienu metu, nes robotas parodo, iš kur ir kokią prekę reikia paimti. Tokio tipo sistemos labai populiarios Vakaruose, nes ženkliai sumažina klaidų skaičių, sutaupo daug laiko ir smarkiai padidina efektyvumą“, – pažymi P. Rakauskas.



Verslo žinios apie robotikos sprendimus – dar nevienodos

Įmonės atstovo teigimu, verslo supratimas apie mobilių robotų sistemas dar labai skirtingas: vienos kompanijos jau gilinasi į robotikos subtilybes, naujausias funkcijas ir galimybes, pirmos kartos robotus keičia naujesniais ir funkcionalesniais, o kitos dar tik pradeda susipažinti, kaip būtų galima panaudoti robotus ir ar tai apsimoka.



Vis tik bendra tendencija yra aiški: vis daugiau įmonių supranta mobilių robotų sistemų naudą ir ieško tokių sprendimų, jų požiūris pastebimai keičiasi.



Paklaustas, kuo labiausiai domisi kompanijos, jau turinčios patirties su robotų sistemomis, specialistas pažymi, jog šiuo metu vienas aktualiausių klausimų – duomenų ir skirtingų robotų sujungimas į vieną sistemą.



„Duomenys svarbūs, nes jie turi didelę įtaką verslo efektyvumui ir konkurencingumui. Mobilūs robotai leidžia išmatuoti tam tikrus parametrus, ko padaryti anksčiau nebuvo galimybės, ir tai galima atlikti realiu laiku. Pavyzdžiui, viename drabužiais prekiaujančiame tinkle esame įdiegę autonominį inventorizacijos robotą, kuris savarankiškai apvažiuoja parduotuvę, sandėlį ir inventorizuoja likučius. Tokie sprendimai įmonėms leidžia sutaupyti daug darbo jėgos ir laiko sąnaudų bei dirbti kur kas efektyviau ir sklandžiau“, – tvirtina P. Rakauskas.



