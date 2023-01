Influencerių internetinės parduotuvės auga: TOP e. verslų reitingas

Nuomonės formuotojai (iš kairės) Karolina Meschino ir Natalija Bunkė, Viktorija Siegel-Suodaitė su vyrais. VŽ koliažas

Pandemijos laikotarpiu prekiauti internete ėmėsi ne tik tradiciniai verslai, bet ir nuomonės formuotojai. VŽ pateikia žinomų žmonių e. parduotuvių finansinius rezultatus bei apžvelgia tendencijas.

Įdomus yra ir faktas, kad nuomonės formuotojų verslai atsiduria pirmosiose pozicijose tarp ieškomiausių įmonių „Rekvizitai.lt“ puslapyje.

„Nė viena įmonė taip nežadina susidomėjimo kaip nuomonės formuotojų e. parduotuvės. Jos lenkia ir „Maximą“, ir bankus ar startuolius“, – apžvelgdamas „Rekvizitai.lt“ bazėje ieškomiausias įmones komentuoja Arūnas Janeliūnas, „Verslo žinių“ Duomenų analizės skyriaus vadovas.

Kalbėdami apie savo e. parduotuvėse esančias skirtingas prekes influenceriai pirmiausia pabrėžia, kad tai jų kruopščiai atrinkti ir išbandyti produktai, kuriuos jie naudoja ir rekomenduoja.

Praėjusių metų rezultatų Registrų centro duomenų bazėje ieškoti dar ankstoka (įmonės ataskaitas teikia iki gegužės pabaigos), tačiau pačių verslininkų komentarai rodo, kad per pandemiją prasidėjęs augimas tęsiasi.

Štai MB „shopbysiegel.com“, įkurta 2020 m. vasaros pabaigoje, per 2021 m. pajamas augino maždaug 400%, iki 6,86 mln. Eur, pelnas prieš mokesčius atitinkamai didėjo 570%, iki 1,6 mln. Eur, o pelningumas 2021 m. pasiekė 24%.

Viktorijos Siegel-Suodaitės vadovaujama e. parduotuvė gerokai lenkia kitų nuomonės formuotojų apimtis ir rikiuojasi pirmoje pozicijoje. Nepaisant iššūkių pilnų metų, sudėtingų pirmųjų karo mėnesių ir per juos sumenkusių pardavimų, per visus 2022-uosius „Shop By Viktorija Siegel“ pavyko įgyvendinti savo planus ir išlaikyti augimo pagreitį. Panašių rodiklių tikimasi ir šiemet.

Simonos Lipnės kartu su vyru 2020-ųjų pradžioje įkurta MB „Simitri LT“ 2021 m. pajamas augino 69%, iki 2,3 mln. Eur, pelną prieš mokesčius – 121%. Sėkmingi įmonei, pasak jos vadovų, buvo ir 2022 m., o 2023 m. planuojama dar sparčiau augti.

Įspūdingai augo ir maždaug tuo pat metu įkurta Natalijos Bunkės UAB „POP Diva“. Registrų centro duomenys rodo, kad „Pop Diva“ 2021 m. gavo 1,06 mln. Eur pardavimo pajamų, beveik 300% daugiau nei 2020 m., kai apyvarta sudarė 265.851 Eur. Pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. beveik pasiekė 200.000 Eur – per metus padvigubėjo. 2022 m. įmonė išlaikė augimo tempą, o 2023 m. tikisi ne prastesnių metų nei buvo praėjusieji.

[infogram id="530f1a0a-93ba-4cce-9357-57da8dfbad2a" prefix="Qkt" format="interactive" title="article-nuomones"]

Visą VŽ PREMIUM straipsnį su nuomonės lyderių įmonių TOP 20 rasite ČIA.

