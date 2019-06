Atidarė „Depo“ parduotuvę Kaune

Latvijos apdailos, statybinių medžiagų ir sodo prekių tinklas „Depo DIY“ penktadienį Kaune, prie Vakarinio aplinkkelio atidarė naują parduotuvę. Investicijos siekia apie 15 mln. Eur.

Tai 5-ta „Depo“ parduotuvė Lietuvoje. Objekto pridavimas truko ilgiau nei planuota, anksčiau tikėtasi atidaryti parduotuvę šių metų I ketv.

Prekybos tinklas „Depo“ pernai atidarė dvi parduotuves Vilniuje: sostinės Ukmergės gatvėje pastatyta apie 24.000 kv. m bendro ploto parduotuvė su administracinėmis patalpomis ir 450 vietų automobilių stovėjimo aikštele, kita parduotuvė iškilo prie Gariūnų. Prekybininkas jau turi parduotuves Klaipėdoje ir Panevėžyje.

VŽ žiniomis, dar vieną parduotuvę Kaune planuojama pradėti statyti 2019 m. II ketv. ir baigti maždaug per metus. Kaune planuojama antra „Depo“ parduotuvė numatyta dabartinėje automobilių turgaus teritorijoje, keturiuose sklypuose, kurių bendras plotas viršija 10 ha.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje rašoma, kad planuojama šiuos sklypus sujungti ir padalinti į du, kurių viename būtų „Depo“, o kitame liktų turgus.

Parduotuvės sklypo dydis turėtų būti apie 5 ha. Jame numatytas 14.500 kv. m bendrojo ploto prekybinis pastatas ir jį pratęsianti 7.200 kv. m stoginė. Šalia planuojama 570–595 automobilių stovėjimo aikštelė. Prekybinę salę sudarys vienas aukštas, o administracinę pastato dalį – du aukštai su antresole.

Antraisiais veiklos metais (2017 m.) „Depo DIY LT“ pardavimo pajamos pasiekė 28,1 mln. Eur ir buvo 6,3 karto didesnės negu 2016 m.

Įmonės planuose numatyta ir plėtra Šiauliuose.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu „Depo“ turi 798 darbuotojus. Vidutinis atlyginimas 2019 m. kovą sudarė 1.186 Eur.

Latvijoje tinklui priklauso 9 parduotuvės.

Plečiasi ir konkurentai

Aktyviai plečiasi ir konkurentai. VŽ rašė, kad „Moki-veži“ per trejus metus pastatys 10 naujų parduotuvių. 2018 m. Vilniuje vieną naują prekybos parduotuvę atidarė ir vieną renovavo „Kesko-Senukai“, dar vieną parduotuvę atidarys Klaipėdoje. Be to, Į Vilnių ateina naujas namų apyvokos prekių tinklas iš Estijos.

Balandį apdailos, statybinių medžiagų ir sodo prekių prekybos tinklas „Ermitažas“ atidarė 4.200 kv. metrų parduotuvę Utenoje. Investicijos siekia 3 mln. Eur. Tai dvylikta parduotuvė tinklo parduotuvė Lietuvoje ir pirmoji Utenoje. Šiais metais „Ermitažas“ planuoja rekonstruoti parduotuves Klaipėdoje ir Kaune. Aktyvi tinklo plėtra prasidėjo 2018 m. rugsėjį: atidarytos parduotuvės Mažeikiuose ir Kaune.