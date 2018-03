„Officeday“ iš Amsterdamo parsivežė apdovanojimą

Šiuo metu reorganizuojama biuro ir mokyklos prekių UAB „Officeday“ buvo įvertinta Amsterdame vykusiuose Europos biuro produktų apdovanojimuose EOPA.

Įmonė didžiuojasi laimėjimu, nes tai pirmas atvejis renginio istorijoje, kai apdovanojimas įteiktas Baltijos šalių įmonei. „Officeday“ sulaukė EOPA „2018 Reseller of the Year – Sales under €100 million“ įvertinimo.

Marius Staugaitis, „Officeday“ generalinis direktorius, VŽ teigia, kad vien patekti tarp nominuotų įmonių buvo didžiulis įvertinimas. Kitose nominacijose įvertintos žinomos įmonės ir prekių ženklai: „Logitech“, BIC, „International Paper“, „Amazon“, „Office Depot“.

„Visos mūsų komandos įsitraukimas, palaikymas bei noras nugalėti lemia mūsų sėkmę. Greitai startuosime su naujais projektais, tad šis apdovanojimas suteikia tik dar daugiau ryžto judėti pirmyn,“ – sako p. Staugaitis.

Pasak jo, inovacijų ir sprendimų paieškos, besikeičianti biurų aplinka ir juose dirbančių žmonių įpročiai, verslo dinamika – visa tai lemia, kad linija tarp tradicinių ir inovatyvių darbo priemonių tampa labai plona.

EOPA („European Office Products Awards“) apdovanojimai vyko 17-ą kartą. Renginyje, subūrusiame aukščiausio lygio vadovus iš biuro produktų ir paslaugų įmonių, 11-oje nominacijų apdovanotos įmonės iš visos Europos. Komisija, rinkdama nugalėtojus, vertino tokius kriterijus, kaip inovatyvumas, plėtros ir vystymosi rodikliai, veiklos vykdymo laikotarpis, produktų ir paslaugų pristatymas klientams, sprendimų įvairovė.

EOPA „2018 Reseller of the Year – Sales under €100 million“ kategorijoje paskelbti keturi pretendentai: „Codex“, „Commercial“, „Gerdmans“ ir „Officeday“.

VŽ praėjusį birželį rašė, kad didžiausia šalyje didmeninės prekybos UAB „Sanitex“ pradeda reorganizavimo procesą, kuriam pasibaigus įmonei pereis visas taip pat reorganizuojamos, tų pačių akcininkų valdomos bendrovės „Officeday“ turtas, darbuotojai, organizacinė struktūra, taip pat teisės ir pareigos.



„Sanitex“ teikia plataus vartojimo prekių didmeninės prekybos, distribucijos bei logistikos paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, aktyviai plėtoja veiklą Estijoje ir Lenkijoje. „Sanitex“ teikia paslaugas „Philip Morris International“, JTI, „Procter&Gamble“, „Bunge“, „Estrella“, „Gallina Blanca“, „Mondelez International“, „Unilever“, „Kellogg‘s“, „Pringles“, „Santa Maria“, bendradarbiauja iš viso su daugiau nei 500 gamintojų. 1997 m. įmonė įkūrė nuosavą didmeninės prekybos tinklą „Cash&Carry“, kuris patenkina mažesnių parduotuvių, kioskų, kavinių, barų reikmes. Šiuo metu jų tinklą sudaro 16 parduotuvių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Įmonių grupėje dirba per 3.500 darbuotojų.

„Officeday“ Lietuvoje valdo 19 specializuotų parduotuvių tinklą, taip pat turi parduotuvių Latvijoje ir Estijoje.