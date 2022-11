G. Bertašius: didėja ir produkcijos pardavimai, ir kaina

Gintaras Bertašius, AB „Vilkyškių pieninė" generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per spalį pieno perdirbimo įmonių grupė „Vilvi Group“ gavo 19,97 mln. Eur pardavimo pajamų, arba 36,6% daugiau negu tą patį 2021 m. mėnesį. Grupės pardavimai 2022 m. sausio–spalio mėnesiais buvo 61,1% didesni negu analogišku praėjusių metų laikotarpiu ir siekė 195,69 mln. Eur.

„Vilvi Group“ sudaro šešios įmonės: AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“. Įmonių grupei priklauso penkios gamyklos.

„Augimą lemia dvi priežastys – daugiau produkcijos gaminame ir parduodame. Antroji – didesnė produktų kaina“, – aiškina Gintaras Bertašius, „Vilvi grupės“ vadovas.

Jis primena, kad pieno kaina išlieka pakankamai aukšta ir tai turi įtakos produkcijos kainodarai.

„Eksportuojamos produkcijos kainos lygis koreliuoja su pieno kaina“, – pabrėžia verslininkas.

Be to, jis priduria, kad pardavimai didėja ir dėl to, kad buvo įsigyta įmonė Latvijoje SIA „Baltic Dairy Board“.

Pirmąjį šių metų pusmetį „Vilvi grupės“ pardavimo pajamos, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 66,3%, iki 112,8 mln. Eur. 2022 m. pirmojo pusmečio EBITDA siekė 11,56 mln. Eur (palyginti su 2021 m. pirmuoju pusmečiu, išaugo beveik 3 kartus).

Per 2022 m. pirmus šešis mėnesius grupės grynasis pelnas siekė 8,32 mln. Eur ir buvo daugiau nei 5 kartus didesnis nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Bazinių rodiklių pieno supirkta 153.500 t, tai 5,3 % daugiau nei 2021 m. pirmąjį pusmetį.

Grupės akcijomis prekiaujama Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

