Kritusios pasaulinės dujų kainos augino dujų srautus į Baltijos šalis

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nusistovėjus ypač žemoms dujų kainoms pasaulio rinkose, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ pastarąjį pusmetį jų transportavo daug daugiau jungtimi į Latviją, o išaugęs dujų vartojimas Lietuvos elektros gamybos sektoriuje atsvėrė mažesnę dujų paklausą, fiksuotą pirmaisiais metų mėnesiais dėl ypač šiltos žiemos orų.

2020 m. pirmąjį pusmetį į Lietuvą buvo patiekta 15,3 teravatvalandžų (TWh) gamtinių dujų, neskaitant dujų transportavimo į Kaliningrado sritį. Tai beveik 10% daugiau, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, kai į Lietuvą buvo transportuota 14 TWh gamtinių dujų. Dujotiekių jungtimi Latvijos kryptimi buvo transportuota 2,5 TWh gamtinių dujų, tai yra dvigubai daugiau, palyginti su 2019 m. I pusmečiu, kai šia kryptimi buvo transportuota 1,2 TWh dujų.

Nors pirmąjį metų ketvirtį dėl šiltos žiemos dujų suvartojimas Lietuvoje buvo sumenkęs, pusmečio duomenys rodo, kad per šešis mėnesius dujų šalyje buvo suvartota tiek pat, kiek ir pernai tuo pačiu metu – 12,6 TWh. Suvartojimą Lietuvoje ženkliai didino elektros energiją pastarąjį laiką intensyviai generuojantys „Ignitis gamybos“ įrenginiai. Didesnį nei įprasta dujų, kaip elektros gamybos šaltinio, panaudojimą lėmė itin žemos dujų kainos bei palanki situacija elektros rinkoje.

„Iš itin konkurencingų dujų pastaruoju metu gaminama elektros energija kompensavo mažesnes šiltų žiemos mėnesių dujų transportavimo apimtis. Kritusi dujų sandorių kaina skatina ne tik didesnį dujų vartojimą, bet ir veikia kaip paskata aktyviai talpinti dujas į Inčukalnio dujų saugyklą Latvijoje. Saugyklos paklausa šiemet gerokai viršija jos techninius pajėgumus“, – pranešime spaudai cituojamas Nemunas Biknius, „Amber Grid“ vadovas.

2020 m. I pusmetį iš Klaipėdos SkGD terminalo Lietuvos ir Baltijos šalių vartotojams buvo patiekta 72% viso dujų kiekio, o vamzdynais iš Baltarusijos ir Latvijos – 28%. Per Klaipėdos SkGD terminalą tiekiamų dujų kiekis buvo beveik du kartus, tai yra 85%, didesnis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 2019 m. I pusm. iš Klaipėdos SkGD terminalo Lietuvos ir Baltijos šalių vartotojams buvo patiekta 43% viso dujų kiekio, o vamzdynais – 57%.

Dujų transportavimas iš Baltarusijos per Lietuvą į Kaliningrado sritį per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 12,4 TWh ir buvo 8% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, kai per mūsų šalį tranzitu į Kaliningradą buvo perduota 13,5 TWh gamtinių dujų.

Dujos į Lietuvą tiekiamos per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir iš Rusijos per Baltarusiją ir Latviją. 2022 m. pradėjus veikti dujotiekių jungčiai tarp Lenkijos ir Lietuvos, bus sukurtas dar vienas alternatyvus dujų tiekimo šaltinis, užtikrinsiantis dujų tiekimą iš įvairių dujų šaltinių per Lenkiją į Lietuvą, kitas Baltijos šalis ir Suomiją.