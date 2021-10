Kurie Baltijos šalių didcentriai klientus aptarnauja geriausiai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2021 m. Lietuva pirmavo tarp Baltijos šalių pagal klientų aptarnavimo kokybę didesnėse parduotuvėse (angl. supermarket), atskleidė UAB „Slapto pirkėjo tyrimai“, dirbančios su prekės ženklu „Dive Lietuva“, atliktas tyrimas.

Užsukę į didesnes mažmeninės prekybos tinklų parduotuves neva apsipirkti, slaptieji pirkėjai iš tikrųjų tikrino sveriamų produktų skyriaus, salės ir kasos darbuotojus.

Baltijos šalyse šiemet iš viso įvyko 170 slapto pirkėjo vizitų. Tyrimo išvada: 2021 m., kaip ir 2019 m., visos 3 Baltijos šalys pakliuvo į vidutinę aptarnavimo kokybės grupę.

Aukščiausiu balu – 83,6% iš šimto galimų – supermarketų aptarnavimo kokybė įvertinta Lietuvoje.

Antroje vietoje – nedaug nuo Lietuvos atsiliekanti Latvija (81,8%) trečioje – Estija – 75,1%.

Lietuvoje geriausiai aptarnaujančio tinklo karūna atiteko „Rimi – 90,1%, Latvijoje pirmoje vietoje pagal aptarnavimo kokybę šiemet „Maxima“ – 87,1%, Estijoje irgi pirmauja „Rimi“ – 78,4%.

Nors Lietuvoje supermarketų aptarnavimo lygis aukščiausias tarp trijų šalių, visgi tik vienas Lietuvoje veikiantis tinklas 2021 m. pateko į aukščiausios aptarnavimo kokybės kategoriją.

Be to, slaptieji pirkėjai nustatė, kad aptarnavimo kokybė didžiosiose parduotuvėse per pastaruosius porą metų smuktelėjo žemyn: koją kiša netinkama darbuotojų išvaizda, higienos normų, būtinų karantino metu, ignoravimas. Pagerinti aptarnavimą per dvejus metus pavyko vienintelei „Norfai“, o „Maxima“ prarado 2019 m. turėtą aptarnavimo kokybės lyderės titulą.

Plačiau apie silpnąsias ir stipriąsias pagrindinių Lietuvos prekybos tinklų aptarnavimo vietas bei ką naujo šioje srityje planuoja prekybininkai, skaitykite „VŽ premium“.

