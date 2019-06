Lietuvių „Pixelmator Photo“ laimėjo „Apple“ dizaino apdovanojimą

Kasmetiniuose „Apple“ dizaino apdovanojimuose šiemet vėl triumfavo lietuvių bendrovė „Pixelmator Team“ ir jos sukurta „Pixelmator Photo“ nuotraukų redagavimo programa, skirta „iPad“ įrenginiams.

Nuo 1997-ųjų metų „Apple“ organizuojamuose dizaino apdovanojimuose įvertinamos geriausios programos, sukurtos įvairioms šios kompanijos platformoms: „macOS“, „iOS“, „watchOS“, ir „tvOS“.

„Pixelmator Photo“ „Apple Design Award“ statulėle įvertinta už dirbtinio intelekto (DI) panaudojimą nuotraukų tobulinimo įrankiuose bei jų kokybę ir gausą.

Ekosistemos senbuviai

„Apple“ apdovanojimą ši lietuvių komanda gauna jau ne pirmą kartą. Štai 2014 m. UAB „Pixelmator Team“ nuskynė geriausio produkto apdovanojimą.

Sauliaus ir Aido Dailidžių įkurta bendrovė tąkart netgi gavo galimybę prisistatyti „Apple“ konferencijoje, kurioje pirmą kartą pademonstruotas „iPhone 6“.

Be to, „Pixelmator“ produktai 2011 m. ir 2018 m. pripažinti „Mac“ metų programomis, (angl. „Mac App of the Year“), 2014 m. – „iPad“ metų programa (angl. „iPad App of the Year“). 2011 m. ir šiemet įmonė pelnė dizaino apdovanojimus (angl. „Apple Design Award“).

„Gauti šį apdovanojimą yra ypatingai didelė garbė. Kurdami ką nors naujo, visuomet stengiamės maksimaliai išnaudoti naujausias technologijas ir paversti jas prieinamas kiekvienam. Šiuo atveju, pasitelkę DI, sukūrėme įrankius, kurie profesionalų nuotraukų redagavimą pavertė prieinamu kiekvienam vartotojui“, – sako Monika Perlikovskienė, „Pixelmator Photo“ dizainerė.

Kartu su kubo formos statulėle, „Pixelmator Team“ šiemet apdovanoti ir „Apple“ įrenginiais. Įmonei įteiktas aukščiausios komplektacijos „MacBook Pro“ ir „iMac Pro“, „iPhone Xs“, „iPad Pro“, „Apple Pencil“, „Apple Watch Series 4“, „Apple TV 4K“, ir „AirPods“.

Apie bendrovę

Brolių Sauliaus ir Aido Dailidžių 2007 m. įkurta (įmonė registruota 2009 m.) „Pixelmator Team“ kuria vaizdų redagavimo programas įvairiems „Apple“ įrenginiams. Jos nėra tokios didelės ir sudėtingos kaip, pavyzdžiui, „Adobe“ gaminiai, bet lietuviai su pastarąja kompanija konkuruoja.

2009 m. registruota bendrovė iki šiol veikia be išorinių investicijų.

Praėjusių metų pajamų bendrovė nepaskelbė, bet kredito biuro „Creditinfo“ duomenų bazėje galima matyti, kad nuo 2015 m. pasiekto apyvartos piko (3,2 mln. Eur) iki 2017 m. „Pixelmator Team“ pajamos mažėjo. 2016 m. bendrovė gavo 1,8 mln. Eur, o 2017 m. – 1,5 mln. Eur pajamų. Darbuotojų skaičius nuo 2016 m. beveik nekito – įmonėje dirbo 21–22 specialistai (šių metų pradžioje – 22). Vidutinis darbo užmokestis bendrovėje šių metų balandį siekė 4.757 Eur prieš mokesčius.

Saulius Dailidė, vienas iš bendrovės įkūrėjų „Verslo žinioms“ minėjo, kad darbo kultūra, kurios svarbus elementas yra mažos komandos ir vienam asmeniui tenkančios ne daugiau kaip 3 atsakomybės sritys, nusižiūrėta nuo „Apple“.

Apskritai „Pixelmator Team“ glaudžiai bendradarbiauja su JAV technologijų milžine, bet didžioji dalis santykių su ja slepiama po konfidencialumo susitarimais.

„Esame nepriklausoma bendrovė, bet neoficialiai mes tarsi „Apple“ dalis. Veikiame kaip „Apple“ dalis, naudojame jų technologijas, vartotojo sąsają, esame glaudžiai susiję. Net mūsų inžinieriai tiesiogiai bendradarbiauja su jų inžinieriais, kartais, kai reikia padaryti ką nors gero, mes nuvažiuojame pas juos ir kalbamės. Turime iš jų ko pasimokyti ir jie turi ko pasimokyti iš mūsų“, – yra sakęs p. Dailidė.