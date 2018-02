Į Kauną žengia naujas Danijos įmonių grupės paslaugų centras

Danijos kabelių gamybos įmonė „NKT Cables Group“ pasirinko Kauną pirmąjam grupės paslaugų centrui. Bendrovė planuoja per artimiausius trejus metus naujajame centre įdarbinti 30 finansų specialistų.

„Po nuodugnios analizės ir konsultacijų su „Investuok Lietuvoje“ analitikais veiklai pasirinkome Kauną. Mes įsitikinome, kad Kaunas yra jaunatviškas, modernus ir atviras miestas, o vietos specialistai yra aukštos kvalifikacijos, - teigia Poulas Erikas Stockflethas, „NKT Cables Group“ finansų viceprezidentas. - Kaune radome puikią infastruktūrą ir greitai išsirinkome išskirtinę vietą savo naująjam centrui. Įsikursime ant Neries upės kranto esančiame verslo centre „Kauno Dokas“.

Darbuotojų atrankos procesas jau pradėtas, pirmieji finansinio centro darbuotojai jau apmokomi.

„Kauno paslaugų centrų klasteris per pastaruosius metus sparčiai stiprėjo. Tai rodo vien tas faktas, kad pasaulinio garso bendrovė NKT Kaunui patikėjo patį pirmąjį savo finansinių paslaugų centrą. NKT sprendimas ir Kauno senbuvių „Intermedix“, „Festo“ ir „Dematic“ sėkmė leidžia matyti gerą perspektyvą šios industrijos plėtrai Kaune,“ - pastebi Virginijus Sinkevičius, ūkio ministras.

1891 metais įkurta NKT yra viena kabelių, jų priedų ir sudėtingų sprendimų gamybos lyderių pasaulyje. Grupė tiekia produkciją elektros infrastruktūros, energijos, statybų ir geležinkelių įmonėms, joje dirba daugiau nei 3.400 darbuotojų, o jos apyvarta 2016 m.s siekė 1 mlrd. Eur. NKT yra „Nasdaq Copenhagen“ vertybinių popierių biržos sąraše.

Paslaugų centrų vis daugėja

Kauną jau kuris laikas yra atradusios ne tik į pramonės įmones, bet ir į paslaugų centrus investuojančios užsienio kapitalo įmonės. Bene pirmąjį tokį paslaugų centrą čia dar 1992 m. įkūrė tarptautinė „Festo“ grupė. Pasak Pekka Parikka, „Festo“ direktoriaus Suomijai ir Baltijos šalims, paslaugų centras Kaune yra didžiausias iš tokių grupės paslaugų centrų Europoje. Šis paslaugų centras 2017 m. pabaigoje įsikėlė į naujas patalpas Kaune, V. Krėvės prospekte. Įmonė pastaruoju metu smarkiai plečiasi. Dabar čia dirba daugiau kaip 300 žmonių, kai bus baigtas dabartinis plėtros etapas, užtruksiantis kelerius metus, darbuotojų čia turėtų būti bus daugiau kaip 500.

Paslaugų centre dirba finansų, IT, dokumentų tvarkymo, rinkodaros ir inžinerijos specialistai, kurie teikia paslaugas „Festo“ grupės įmonėms.

Pagrindinė „Festo“ veiklos kryptis – pramonės automatizavimo sprendimai.Tokių sprendimų poreikis šiuo metu didėja tokiu greičiu, kurį sunkiai galėjome įsivaizduoti prieš kokį dešimtmetį. Ir akivaizdu, kad automatizavimo lygis vis augs

Šią žiemą „Festo“ Kaune vykdo įdarbinimo projektą, skirta finansų specialistams, kurie moka užsienio kalbų – įskaitant tokias kaip graikų, portugalų ir kitos kalbos.

2007 m. Kaune buvo įstaigtas „Dematic“ inžinerinių paslaugų centras, jį įsteigė tarptautinė grupė, kurios centras yra Vokietijoje.

Ką tik į naują biurą Šančiuose persikėlė tarptautinės programinės įrangos kūrėjos „Devbridge Group“ Kauno padalinys.

Tarp „Devbridge“ klientų yra tokios milžinės kaip JAV žemės ūkio, statybų ir sodo technikos gamintoja „John Deere“, finansinių paslaugų kompanija „Fitch“, Kanados bankas „Canadian Imperial Bank of Commerce“ (CIBC) ir audito ir konsultacijų bendrovė EY.

„Devbridge“ orientuojasi į finansų, pramonės ir technologijų bendroves. Šios programinę įranga pasitelkia ir savo vidinių procesų optimizavimui, ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimui.

Tarptautinė duomenų valdymo bendrovė „Callcredit Information Group“ šių metų vasario pradžioje turėjo 180 darbuotojų.Bendrovės Kauno padalinyje dirba specialistai, kurie yra atsakingi už programinės įrangos ir duomenų bazių kūrimą, testavimą, projektų valdymą, IT palaikymą, duomenų analizės, elektroninės rinkodaros paslaugas bei klientų aptarnavimą.

B66 centre veikia IT įmonė „Virtustream LT“, priklausanti tarptautinei IT įmonių grupei „DELL Technologies“.



„Intermedix Lietuva“ biuras Kaune jau atidarė du biurus. JAV korporacija „Intermedix“, teikianti sveikatos priežiūros verslo paslaugas, – vienas greičiausiai augančių darbdavių mūsų šalyje. Bendrovėje dabar dirba daugiau kaip 600 žmonių. Pirmasis biuras Kaune duris oficialiai atvėrė 2014 metų spalį, vėliau įmonė čia atidarė ir antrąjį. Bendras abiejų biurų plotas siekia apie 7.000 kv.m.

[infogram id="ca9bde7e-7114-4dc1-849d-6f80cece75ee" prefix="gro" format="interactive" title="Kauno paslaugų centrų darbuotojų skaičius 2018 m. vasario pradžioje"]