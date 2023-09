EBPO: Lietuva pernelyg griežtai tikrina nereikšmingus statinius

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos statybos priežiūros sistema nėra efektyvi, nes pernelyg griežtai kontroliuoja mažai reikšmingus statinius ir nepakankamai dėmesio skiria pavojingiems pastatams.

Papildyta skyriumi „Ministras: norime optimizuoti priežiūrą“

Tokia išvada daroma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtoje studijoje „Statybos priežiūros sistemos Lietuvoje efektyvumo didinimas“.

Pasak Florentino Blanco, EBPO Reglamentavimo įgyvendinimo programos vadovo, Aplinkos ministerijai reikia supaprastinti statybos leidimo išdavimo tvarką, panaikinti reikalavimus, kur jie nebūtini, įvertinti, kiek perteklinis reguliavimas veikia kultūros paveldą.

„Dėl tam tikrų reikalavimų statinio savininkas negali išsaugoti savo kultūros paveldo statinio“, – spaudos konferencijoje teigė F. Blanco.

Pasak jo, taip pat būtina kiek pakeisti ir įstatyminę bazę, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija galėtų užsiimti reikšmingesniais darbais.

„Įstatymas turi leisti Statybos inspekcijai netikrinti pastatų, kurių nereikia. Ji neturėtų žiūrėti, kaip namuose sumontuojami kondicionieriai. Tam užtektų vienų aiškių gairių“, – teigė EBPO ekspertas.

Anot jo, dabar Lietuvoje netikrinami pastatai, kai jau baigiasi jų statyba, tačiau, EBPO vertinimu, tai reikalinga daryti nuolat, ypač kai kalbama apie daugiaaukščius, kuriuose būna daug žmonių, ar gamyklas.

Taip pat F. Blanco pažymėjo, kad Lietuva negali pasinaudoti užsienio profesionalų patirtimi, nes jų veikla apribojama testais, kurie tikrina, kaip asmuo išmano statybą reglamentuojančius įstatymus.

Be to, EBPO specialistas pasakojo, kad Lietuvai reikalinga bendra duomenų bazė, kurioje būtų skelbiama skirtingų institucijų surenkama informacija apie pastatus ir jų būklę. Jis duomenims surinkti rekomendavo naudoti dirbtinį intelektą, dronus, daiktų interneto (angl. Internet of Things) įrankius.

Ministras: norime optimizuoti priežiūrą

Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, spaudos konferencijoje pažymėjo, kad į EBPO prieš dvejus metus kreipėsi, kad organizacija padėtų surinkti gerąją patirtį ir padėtų optimizuoti statybos sektoriaus, pastatų priežiūrą.

Pasak jo, ministerija EBPO išvadas ketina panaudoti rengdama Statybos kodeksą: pirmieji įstatymų pakeitimai, susiję su statybos leidimų išdavimo tvarka, jo teigimu, turėtų būti priimti dar iki Naujųjų. Išsamiau apie pokyčius, susijusius su statybos leidimais, skaitykite čia.

„Toliau eisime su EBPO rekomendacijomis ir kitąmet planuojame peržiūrėti statinių klasifikavimą, darbuotojų atestavimą. Tai yra dalis, kurios buvo paminėtos šioje studijoje“, – teigė ministras.

Simonas Gentvilas, aplinkos ministras. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pasak S. Gentvilo, planuojama, kad Statybos inspekcija skirtų daugiau dėmesio gamykloms, daugiaaukščiams pastatams.

„Statybos inspekcija turi pereiti į žymiai rizikingesnių pastatų priežiūrą. Mes esame labai užsisklendę, neįleidžiame profesionalų iš kitų šalių. Peržiūrėsime licencijavimo procesą, leisime profesionalams iš užsienio atvykti į įmones ir dirbti viename ar kitame projekte“, – sakė ministras.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.