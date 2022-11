STT: Kauno viešuosius pirkimus dažnai laimi tos pačios trys bendrovės

Remontuojamas kelias ties Kaunu. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros viešuosius pirkimus dažnai laimi tos pačios trys bendrovės „Autokausta“, „Kauno keliai“ ir „Kauno tiltai“, o pats procesas nėra pakankamai skaidrus, pirmadienį paskelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę.

Centrinio viešųjų pirkimų portalo (CVPP) duomenimis, daugiausiai sutarčių savivaldybė sudarė su „Autokausta“ (47 sutartys, bendra vertė 166 mln. Eur), „Kauno keliais“ (42 sutartys, bendra vertė 42 mln. Eur) ir „Kauno tiltais“ (35 sutartys, bendra vertė 62 mln. Eur).

Pastebėta, kad pasiūlymus konkursams teikia mažiau nei pusė jais susidomėjusių, kas, anot STT, indikuoja galimą problemą dėl mažo pirkimų konkurencingumo.

Savivaldybės per daugiau kaip trejus metus – nuo 2019 m. iki šios gegužės, ji surengė 509 su infrastruktūra susijusius pirkimus, kurių vertė sudarė 456,5 mln. Eur.

STT pastebi, kad visi sprendimai, susiję su šių pirkimų sutarčių keitimu, yra sukoncentruoti vieno asmens rankose. Pirkimą inicijavusio padalinio vadovas sprendžia dėl sutarties keitimo, jį derina ir galiausiai pasirašo.

„Tokia situacija laikytina korupcijos riziką didinančiu veiksniu, didinančiu neteisėtų susitarimų tikimybę“, – teigia STT.

Pasak tarnybos, šie sprendimai gali būti šališki, nes sprendžiama, ar keisti sutartį, ar reikalauti, kad rangovas ją vykdytų savo sąskaita.

Esą savivaldybė nesiima pakankamų priemonių identifikuoti galimų draudžiamų susitarimų tarp pirkimų dalyvių ir taip neužtikrina efektyvios konkurencijos.

Neįtraukia į planą

Nustatyta, kad beveik pusė pirkimų nėra įtraukiami į metinį jų planą, neaišku, kuo grindžiama pirkimų vertė. Be to, egzistuoja galimybė pirkimus organizuoti neatlikus rinkos tyrimo.

„Nepagrindžiant planuojamo pirkimo vertės, kyla reali grėsmė, jog bus netinkamai suplanuotos jam skiriamos lėšos ir eigoje gali tekti tikslinti ar keisti sąlygas, pirkimas gali neįvykti, būti nutrauktas, vėliau gali tekti keisti sutartį“, – rašoma ataskaitoje.

Be to, pasak STT, pirkimo iniciatoriai turi per didelę diskreciją nustatant ar pagrindžiant planuojamą infrastruktūros objektų, kuriems privalomas techninis projektas, pirkimo vertę.

Kadangi savivaldybė šių pirkimų kainų nepatvirtina dokumentu, jie įgyja teisę priimti vienasmenius sprendimus.

STT savivaldybei pateikė pasiūlymus dėl aiškesnio ir detalesnio pirkimų reglamentavimo, papildomų vidaus kontrolės priemonių.

Kovą teisėsauga paskelbė įtarianti tuometinį Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių Vilių Šiliauską kyšininkavimu, pas jį kratų metu pareigūnai aptiko 140.000 Eur.

Įtariama, kad jis iš nemažą dalį konkursų mieste laiminčios bendrovės „Autokausta“ vadovo Juozo Kriaučiūno galėjo paimti kyšį už palankius sprendimus sudarant ir vykdant statybų, rangos darbų sutartis.

Pareiškus įtarimus, V. Šiliauskas gegužę iš pareigų atleistas.

