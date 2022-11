Registrų centras: NT rinkos aktyvumas grįžo į 2019 m.

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.

Spalį įregistruota 11.200 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 20% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras. Palyginti su rugsėju, sandorių skaičius augo 2%.

Per dešimt mėnesių iš viso sudaryta 110.000 NT sandorių, arba 18% mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, NT rinkos aktyvumas yra sugrįžęs į 2019 m., kai buvo fiksuojami tuometiniai rekordai.

„2020 m. NT rinkos aktyvumą ribojo pandemijos ir karantino įtaka, tačiau vėliau 2021 m. sandorių kiekis sparčiai šoktelėjo į viršų ir fiksavome visų laikų sandorių skaičiaus rekordus. Šiais metais matome „L“ formos kreivę – fiksuojame neigiamą metinį pokytį, tačiau galime sakyti, kad rinkos aktyvumas stabilizavosi“, – pranešime cituojamas P. Rudzkis.

Spalį šalyje parduota kiek daugiau nei 3.000 butų, arba 13% mažiau nei 2021 m. spalį ir 1,6% daugiau nei šių metų rugsėjį. Iš viso per dešimt mėnesių sudaryta 29.100 butų sandorių – 11% mažiau nei pernai.

Vilniuje spalį parduoti 963 butai – 2,3% daugiau nei rugsėjį ir 20,4% mažiau nei pernai spalį. Sostinėje šiemet buvo įregistruota beveik 9.860 butų sandorių – 13,8% mažiau nei prieš metus.

Kaune spalį parduoti 426 butai (12,1% mažiau nei 2021 m. spalį, mėnesio mažėjimas siekė 7,8%). Klaipėdoje – 275 (metinis mažėjimas 2,8%, mėnesio augimas 8,7%).

Šiemet Kaune iš viso sutarta dėl 3.800, Klaipėdoje – dėl 2.490 butų, kai pernai tuo pačiu metu atitinkamai 4.560 ir beveik 3.000.

Spalį individualių namų pardavimai per metus menko 17,2% iki 1.172, tiek pat, kiek ir šių metų rugsėjį. Sklypų pardavimai per metus menko 22,5% iki 5.300, per mėnesį augo 3,1%. Per dešimt mėnesių perleista 52.900 sklypų, arba 22% mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.

[infogram id="226bff20-cfde-48d6-ba9d-8f7f3f1cb50d" prefix="MND" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI spalis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

[infogram id="cda0ca87-e624-4195-9c99-d4a608c1ac48" prefix="r7C" format="interactive" title="Statyba ir NT. Spalis NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

