Sostinė teisėtai nutraukė Lazdynų baseino sutartį, nusprendė teismas

Lazdynų daugiafunkcio sveikatinimo centro statybų aikštelė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybė teisėtai nutraukė Lazdynų baseino rangos sutartį su šiuo metu bankrutuojančia statybų bendrove „Active construction management“ (buvusia „Irdaiva“).

Papildyta Povilo Poderskio, Vilniaus miesto administracijos direktoriaus komentaru.

Taip ketvirtadienį nusprendė Lietuvos apeliacinis teismas, atmetęs jos partnerių bendrovių „Montuotojas“, „Mitnija“, „HSC Baltic“, „Axis power“ skundą.

„Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad „Active construction management“ pažeidimai nebuvo mažareikšmiai, ji iš esmės pažeidė sutartį ir sudarė savivaldybei pagrindą manyti, kad sutartis nebus vykdoma. Tai vertinama kaip adekvati reakcija į padarytus pažeidimus, nes rangovė sukėlė savivaldybei itin neigiamų padarinių: jai kilo poreikis skelbti naują pirkimą, sudaryti naują sutartį, kurios sąlygos galimai bus mažiau palankios, darbų įvykdymo terminas dar labiau prasitęs, o rezultatas, laiku jo neužbaigus, gali pablogėti“, – rašoma teismo nutartyje.

Teismas vertino, jog nors partnerės sudarydamos jungtinės veiklos sutartį numatė dėl kiekvienos iš jų įsipareigojimų dalies, jos visos vienodai buvo atsakingos užsakovei.

„Šios aplinkybės aktualios sprendžiant dėl partnerių tarpusavio santykių, bet jos neeliminuoja pareigos bendrai užtikrinti, kad sutarties įsipareigojimai būtų tinkamai ir laiku įvykdyti. Partnerės, nors ir nebuvo pagrindinės, taip pat, kaip „Active Construction management“, yra atsakingos už tai, kad sutartis įvykdymą tinkamai ir laiku“, – rašoma teismo nutartyje.

Partnerės skelbia svarstančios teikti kasacinį skundą.

„Nesutinkame su teismo sprendimu. Manome, kad teismai netinkamai taikė teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimą, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp šalių. Išsamiau susipažinę su teismo nutarties motyvais, svarstysime galimybę teikti kasacinį skundą“, – išplatintame pranešime teigia Lidia Vasilevska, bendrovės „Mitnijos“ teisės skyriaus vadovė.

Partnerės siekia, kad teismas neteisėtu pripažintų sprendimus nutraukti rangos sutartį ir įtraukti jas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Jos taip pat prašo pripažinti, jog sutartis pasibaigė dėl savivaldybės kaltės.

Anksčiau savivaldybė teigė, kad partnerės turės atlyginti žalą už nebaigtus darbus. Povilas Poderskis, miesto administracijos direktorius VŽ sako, jog tą bus galima padaryti po pasibaigsiančio naujo konkurso.

„Teismo sprendimą vertiname palankiai, taciau neatmetame galimybės ir trečiajai instancijai, o galutinius sprendimus priimsime po naujo konkurso laimėtojo paskelbimo“, – sako jis.

Pasak P. Poderskio žalos dydis priklausys nuo to, kokią darbų kainą pasiūlys naujojo konkurso laimėtojas.

Savivaldybės teigimu, 21,8 mln. Eur vertės darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019–ųjų rugsėjo. Bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ duomenimis, per 2017–2019 m. buvo atlikta darbų už 6,3 mln. Eur (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. Eur (be PVM).

Naujo Lazdynų baseino rangovo konkursą savivaldybė paskelbė gruodį, o sausį pranešė jam gavusi 3 tiekėjų paraiškas ir per 2–3 mėnesius tikisi pasirašyti sutartis.

Skelbta, kad naujas rangovas darbus turėtų užbaigti per 16 mėnesių. Anot savivaldybės, darbai nekainuos daugiau, nei suplanuota, nes galimą kainos augimą turės kompensuoti buvę rangovai.

Skaičiuota, kad „Active Construction Management“ atliko apie 40% numatytų darbų.