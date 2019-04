PST vadovas – apie konkurencinę aplinką, statybininkų kultūrą

Dalius Gesevičius, vienos stambiausių šalies statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) vadovas, sektoriaus įmonėms linki pradėti statyti brangiau – arši konkurencija priverčia verkti visus. Jis taip pat pripažįsta, kad sektoriuje susiformavusi kultūra yra problema.

„Iš kalbų susidariau įspūdį, kad mes pigiai statom. Taip taip, ponai. Dalyvaujame konkursuose, vienas kitam bandome kirsti per pakinklius mažiausia kaina ir paskui patys verkiam, kad per pigiai statom, kad mums neužtenka pinigų. Mes kažką bandome apgauti. Gerai pagalvokite, ką bandom apgaut ir kuo tai baigiasi“, – į kolegas Lietuvos statybos sektoriaus asociacijų forume kreipėsi p. Gesevičius.

VŽ ne kartą rašė apie stiprią konkurencinę aplinką sektoriuje, kurio pelningumas siekia kelis procentus. Dalis vadovų kalba apie didėjantį atotrūkį tarp kainos, kurią moka užsakovai, ir įkainių, kuriuos taiko subrangovai. O viešajame sektoriuje įprasta kovoti siūlant kuo mažesnę kainą, tačiau, Statybininkų asociacijos nuomone, tai nėra gera žinia, mat darbai atliekami kokybės sąskaita. Todėl asociacija siekia, kad viešuosiuose pirkimuose didesnis dėmesys būtų skiriamas kokybiniams, o ne kainos kriterijams.

PST vadovas taip pat atkreipė dėmesį į viešuosius pirkimus – prisimena neseną atvejį Panevėžyje, kai, jo žodžiais, viena įmonė darbus pasiūlė atlikti už dvigubai mažesnę nei reali kainą.

„Darbų nebaigė, pabėgo numetus kastuvus ir bankrutavo. Štai jums ir rezultatas“, – kalbėjo p. Gesevičius.

Jis sakė pastebintis, kad valstybinis klientas šiandien, ruošdamas konkurso dokumentaciją, „stengiasi kažką apgauti“, t. y. stengiasi kai ką nutylėti, paslėpti, o po to surašyti tokias sutarties sąlygas, kurias pasirašius, „statybininkas papuola tarsi į pelėkautus“. Kita vertus, anot PST vadovo, tai susiję ir su statybininkų kultūra, supratimu apie verslą.

„Mes – dar ta karta, mano karta – žmonės, atėję iš kitokios kultūros. Šiandien ją įdiegę tampame tos kultūros įkaitais. Čia yra problema. Ar ji gali pasikeisti? Ar mes galime pradėti galvoti kitaip? Nežinau. Galbūt ne. Tikriausiai tai yra taip giliai pasąmonėje, kad patys neišpešime. Bet vis tiek linkiu visiems pradėti statyti brangiau, nenuolaidžiaukime niekam“, – Lietuvos statybos sektoriaus asociacijų forume kalbėjo p. Gesevičius.

Dirbo nuostolingai

2018 m. PST ir jos valdomų įmonių konsoliduotos pardavimo pajamos pasiekė 104,9 mln. Eur ir buvo 42% didesnės nei 2017 m. (73,8 mln. Eur).

Grupės nuostolis pernai pasiekė 4,3 mln. Eur, kai 2017 m. buvo skaičiuotas 753.000 Eur grynasis pelnas.

Konsoliduotas PST veiklos nuostolis 2018 m. buvo 2,3 mln. Eur – apie 7% didesnis nei užpernai, kai siekė 2,1 mln. Eur.

„Didėjančios žaliavų ir kitų sąnaudų kainos bei užsitęsę kai kurių objektų baigimo terminai lėmė mažą projektų bendrąjį pelningumą ir patirtą nuostolį. Be to, didelę įtaką bendrovės neigiamam rezultatui turėjo ir tai, kad įmonė pripažino papildomą vertės sumažėjimą Kaliningrado srityje veikusios antrinės įmonės OOO „Baltlitstroj“ susikaupusiai skolai. Grupės nuostoliui įtakos turėjo ir Rusijos Federacijoje esančios įmonės (ZAO ISK „Baltevromarket“) apskaitytas turimos paskolos eurais valiutų kurso pokytis“, – buvo teigiama įmonės per biržą išplatintame pranešime.

[infogram id="dec46ade-ceec-4878-a1fe-d7226c6cb3e3" prefix="I9V" format="interactive" title="PST finansiniai rezultatai panevėžio statybos trestas"]

[infogram id="5c96f81f-35fd-4d2f-85d2-5f679f4f364c" prefix="xiR" format="interactive" title="statyba: TOP1000 Statybos sektoriaus sąrašas"]

Dalius Gesevičius, AB Panevėžio statybos trestas generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

