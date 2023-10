„Nepatogaus kino“ ekranuose – nepagražintos istorijos

Kadras iš filmo „Žurnalisto nužudymas“.

Spalio 12 d. prasideda žmogaus teisių dokumentinio kino festivalis „Nepatogus kinas“. Daugiau nei dvi savaites truksiančio festivalio ekranuose – apie 50 filmų ir įvairūs nepatogūs renginiai.

Nuo 2007 m. rengiamo festivalio mylėtojai jau seniai nebesibaido gana oficialaus žmogaus teisių deklaravimo – apie žmogaus teises, lygias galimybes, politikos viražus, kitokio požiūrio tolerancijos problemas, klimato kaitą ir t. t. šiame festivalyje kalbama kuo tikriausia menine kalba. Tai tiesiog gerų, garsių dokumentinių filmų festivalis, rodomas žiūrovams nemokamai ir taip sulyginantis visų galimybes pamatyti platų šiuolaikinio dokumentinio kino spektrą.

Šių metų festivalio naujiena – keturios konkursinės programos: „Atradimų“, „Žalioji“, „Poveikio“ ir „Jauno balso“.

Gediminas Andriukaitis, „Nepatogaus kino“ vadovas, konkursinių programų gausą grindžia siekiu pastebėti, apkalbėti ir įvertinti kuo daugiau festivalio filmų, o kiekvienas konkursas yra pretekstas būtent tai padaryti.

Pirmojoje, „Atradimų“, konkursinėje programoje – septyni filmai. Pasak festivalio rengėjų, jų temų spektras labai platus: nuo ISIS narių išpažinčių iki queer bendruomenės tamsos ir grožio viename.

Šiuos filmus vienija tai, kad jų kūrėjams jie yra pirmieji ar antrieji ir liudija jų „tikėjimą kinu kaip priemone jautriai ir atsakingai reflektuoti svarbiausias šių dienų realijas“.

Šio konkurso filmus vertins kultūros mokslų daktarė, kino kritikė Julia Kovalenko (Ukraina), viena drąsiausių Nyderlandų dokumentinių filmų kūrėjų Coco Schrijber ir lietuvių dokumentalistas, režisierius, prodiuseris Arūnas Matelis.

Šešis „Žaliosios“ konkursinės programos filmus vienija Žemės planeta ir mūsų santykis su sparčiai besikeičiančia aplinka. Programos žiuri – gamtos fotografas Marius Čepulis, Osle vykstančio kino festivalio „Human“ įkūrėjas, vadovas Ketilis Magnussenas (Norvegija) ir klimato komunikacijos specialistė, aplinkosaugos žurnalistė Rugilė Matusevičiūtė.

Kadras iš filmo „Domingo domingo“.

„Poveikio“ programoje – politines problemas nagrinėjantys filmai: nusikaltimai Ugandoje, žurnalisto nužudymas Slovakijoje, prorusiškų separatistų numuštas keleivinis lėktuvas, Lenkijos teisėjai „po padu“ ir kt. Šešis programos filmus vertins režisierė, poveikio prodiuserė Sini Hormio (Suomija), daugybę apdovanojimų pelniusi Ukrainos dokumentinių filmų režisierė Alisa Kovalenko ir Indrė Makaraitytė, žurnalistė, laidų vedėja, politikos apžvalgininkė, LRT tyrimų skyriaus vadovė.

„Jaunojo balso“ programos laimėtoją išrinks jaunimo žiuri, kuri pati šiai programai ir atrinko devynis filmus, – Lukas Pacevičius, Mija Ničajutė, Kamilė Laurinavičiūtė, Ugnė Pilkionytė ir Aneta Beginskaitė.

Renginiai, svečiai, aktualijos

Naujovių bus ir „Nepatogaus kino“ renginių programoje. Didžiausia jų – spalio 18–28 d. festivaliui atveriamose Radvilų rūmų muziejaus erdvėse vyksianti išplėstinės realybės programa „NK-Interactive“, ją sudaro virtualios realybės filmai, žaidimai, vaizdo instaliacijos, įvairios interaktyvios patirtys.

Kadras iš filmo „Žiogų respublika“.

Spalio 14 d. MO muziejuje „Nepatogus kinas“ rengia pirmuosius „Nepatogius pasakojimus“.

Kaip ir kiekvienas festivalis, „Nepatogus kinas“ sulauks svečių. Vienas jų – spalio 13 d. pokalbiui po filmo „Žurnalisto nužudymas“ pasiliksiantis jo režisierius Mattas Sarneckis. Prieš kelis metus žurnalisto Jano Kuciako ir jo sužadėtinės nužudymas Slovakijoje, demokratinėje Europos šalyje, joje sukėlė didžiausius protestus nuo komunizmo griūties.

Nužudymą tiriantiems J. Kuciako kolegoms pavyko rasti įrodymų, siejančių nusikaltimą su garsiu verslininku, kuris yra artimas vyriausybei ir jos premjerui. Šiuo metu filmo kontekstas dar labiau sutirštėjo – buvęs premjeras Robertas Ficas, turėjęs atsistatydinti po visą šalį apėmusių protestų dėl jaunų žmonių nužudymo, ką tik vėl laimėjo rinkimus Slovakijoje.

Dar viena „Nepatogaus kino“ naujovė – patyriminiai filmų seansai. Pasak festivalio rengėjų, priklausomai nuo filmo temos, po kai kurių peržiūrų žiūrovų lauks įvairios patirtys: filmus „Nuogi sodai“ ir „Is There Anybody Out There“ lydės judesio terapija, po filmo „Svetmkūniai“ psichoterapeutė kvies pasikalbėti apie ekologinį nerimą ir t. t.

Kadras iš filmo „Is There Anybody Out There“.

„Nepatogus kinas“ spalio 12–29 d. vyks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Marijampolės kino teatruose, daugiau nei 200-uose miestų ir miestelių bibliotekų. Be to, didžiąją dalį filmų bus galima žiūrėti „Nepatogaus kino“ namų kino platformoje.

Tradiciškai, kino teatrų kasose įsigyti festivalio bilietus prieš pat seansą žiūrovai galės ir laisvos kainos bilieto principu – patys nuspręsdami, kiek gali prisidėti prie festivalio.

Festivalio filmų ir renginių programa skelbiama čia.

„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisiu? dokumentiniu? filmu? festivalis, nekomercinis renginys, siekiantis kurti erdve? žmogaus teisiu?, politikos, socialine?s atsakomybe?s, tvarumo temomis, supažindinti visuomene? su pasauline?mis aktualijomis, skatinti bu?ti sa?moningiems ir kritiškiems.

Kadras iš filmo „Žurnalisto nužudymas“.