VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

Nacionalinio Marselio baleto teatro ir (LA)HORDE programa (Prancūzija) – „Roommates“. „Naujojo Baltijos šokio“ nuotr.

Jokių abejonių, kad pagrindiniai renginiai šį savaitgalį vyks gamtoje – sodybose, pajūriuose, kurortuose. Likusieji miestuose irgi turės kuo užsiimti, o mėgstantiems planuoti į priekį – ir keli kitos savaitės renginiai.

Balandžio 21–23 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – Eglės Švedkauskaitės režisuoto spektaklio „Fossilia“ premjera.

E. Švedkauskaitės parašytas scenarijus paremtas tremtinės, gydytojos, rašytojos Dalios Grinkevičiūtės (1927–1987) kūriniu „Lietuviai prie Laptevų jūros“ – dokumentiniais faktais ir tikromis biografinėmis detalėmis.

Vaidina Rasa Samuolytė, Vitalija Mockevičiūtė, Ugnė Šiaučiūnaitė, Darius Gumauskas, Povilas Jatkevičius.

Scena iš spektaklio „Fossilia“. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

„Apie šį spektaklį pradėjau mąstyti atsispirdama nuo to, kad manęs nežavi ir kaip menininkę erzina nuolatiniai tie patys įvaizdžiai, kurie yra naudojami kine, kuriant filmus šia tema. Tai yra, tam tikros schemos, tam tikri vaizdai, kaip, pavyzdžiui, Nidos kopose vaidinamas Sibiras, nes nėra galimybės kitur filmuoti, skarmalai, ištepti veidai, kančia, – lyg bandymas tai daryti holivudiškai, siekiant emocinio poveikio... Iškart atsispyriau – noriu padaryti kūrinį be viso to. Ir kaip tada papasakoti nebandant iliustruoti tremties patirties? Dėl to mes naudojame ir daug videomeno, daug mąstome ir apie tai, kaip nufilmuoti nenaudojant lokacijų, gamtos, neimituojant šalčio“, – sako Eglė Švedkauskaitė, šiemet kovą apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi kaip geriausia 2022 metų režisierė.

Balandžio 22 d. 10 val. MO muziejus atidaro didžiąją metų parodą „Vilniaus pokeris“, sujungusią vizualiuosius menus, literatūrą, teatrą, muziką ir kiną.

Vilniaus paminėjimo Gedimino laiškuose 700 metų sukakčiai ir Ričardo Gavelio (1950–2002) romanui „Vilniaus pokeris“ (1989) skirta paroda (jos režisierius – Oskaras Koršunovas) kviečia patirti miestą pačiais netikėčiausiais kampais.

MO parodoje „Vilniaus pokeris“. Žygimanto Gedvilos (BNS) nuotr.

Jau tradiciškai, parodą pradės „tirštas“ atidarymo šeštadienio MOratonas, kuriame – ekskursijos su parodos kuratorėmis Dovile Barcyte ir Alge Gudaityte, pokalbiai su filosofais ir įvairių sričių menininkais, Gavelio skaitymai. MOratoną vainikuos grupės „Arklio galia“ koncertas.

Visa jo programa čia.

Balandžio 22 d. 18 val. Vilniuje, „Organum“ koncertų salėje (Savanorių pr. 1), – koncertas „Žiūrint į žvaigždes“ rašytojui Grigorijui Kanovičiui (1929–2023) atminti.

Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Nora Romanoff-Schwarzberg (altas, Austrija), Gleb Pyšniak (violončelė), Walter Delahunt (fortepijonas, Kanada) atliks du monumentalius W. A. Mozarto ir J. Brahmso fortepijoninius kvartetus. Tai – gera proga pagerbti rašytojo atminimą bei prisidėti prie organizacijos „Žiūrint į žvaigždes“ tikslų.

Grigorijaus Kanovičiaus autobiografinė apysaka „Aš žiūriu į žvaigždes“ buvo pirmoji tuometinėje Sovietų Sąjungoje išleista knyga apie Lietuvos žydų gyvenimą. 2015 m. Kanadoje, Toronte įsteigta unikali labdaros organizacija „Looking at the Stars“ („Žiūrint į žvaigždes“) dovanoja klasikinę muziką įkalintiesiems asmenims laisvės atėmimo įtaigose ir pabėgėliams, o nuo 2022-ųjų ir karo niokojamos Ukrainos žmonėms.

Balandžio 22 d. 18 val. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30) – grupės „Baltos varnos“ ir styginių kvarteto koncertas.

„Baltos varnos“ – visada šiek tiek atsiplėšusios nuo žemės, jų koncertuose sunku nepanirti į kitus pasaulius, supamus gamtos ir magijos vaizdinių.

Koncerte dalyvaus Milda Andrijauskaitė-Bakanauskienė (vokalas, gitara, smuikas), Teresė Andrijauskaitė (vokalas, gitara, smuikas), Julius Bakanauskas (bosinė gitara), Vytautas Mikeliūnas (pirmas smuikas), Tadas Dešukas (antras smuikas, gitara), Tomas Petrikis (altas), Onutė Švabauskaitė (violončelė).

Balandžio 22 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, – Prancūzų muzikos šedevrai. Juos atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir solistė Viktorija Miškūnaitė, diriguos Cyrilas Diederichas (Prancūzija).

„Ji – ne žvaigždė. Ji – spinduliuojantis deimantas, kuriuo gali džiaugtis iš arti“, – Austrijos televizijai ORF sakė Jurgenas Flimmas, buvęs Zalcburgo festivalio meno vadovas ir Berlyno valstybinės operos direktorius.

Galvoje jis turėjo V. Miškūnaitę, LNOBT primadoną, publikos numylėtinę, įvairių konkursų laureatę. Šeštadienio koncerte ji atliks M. Ravelio dainų ciklą „Šecherazada“.

C. Diedericho diriguojamas orkestras programą papildys M. Ravelio poema orkestrui „Valsas“ bei H. Berliozo „Fantastine simfonija“.

Balandžio 22 d. 20 val. „gallery 1986“ (Kauno g. 32) erdvėje – renginių serijos „Isla to isla“, skirtos elektroninės ir instrumentinės alternatyvios muzikos mylėtojams, 5-erių metų sukakties paminėjimas.

„Žvakutės ant torto“ bus atlikėjai DJ Sundae, Patricia Kokett, Jūra Elena Šedyte, Vladas Dieninis, H?lda, Justautas ir suy. Muzikos leidybos kompanijos bei renginių serijos „Isla to isla” sumanytojai ir palaikytojai – Gediminas Jakubka pseudonimu Patricia Kokett ir Benas Trakimas, sceniniu vardu Hilda, sudarydami renginių programą kaskart nustebina net išrankiausius melomanus, o į 5-erių metų gimtadienio renginį pasikvietė atlikėjus iš Lietuvos bei užsienio.

Daugiau informacijos apie muzikinės platformos „Isla to Isla“ gimtadienio renginį ir jo programą – „gallery 1986“ „Facebook“ paskyroje.

Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta senųjų Europos meistrų kūrinių paroda „Senieji meistrai iš Ukrainos muziejų. Nacionalinis Bohdano ir Varvaros Chanenkų dailės muziejus ir Lvivo nacionalinė Boryso Voznyckio dailės galerija“.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM), toliau bendradarbiaudamas su Ukrainos muziejais, pristato dar vieną senųjų Europos meistrų ekspoziciją. Pirmąją parodos dalį sudaro Vakarų ir Vidurio Europos senųjų meistrų dirbtuvėse sukurti darbai iš Nacionalinio Bohdano ir Varvaros Chanenkų dailės muziejaus Kyjive. XX a. pr. daugiausia iš aistringų kolekcininkų ir filantropų Bohdano Chanenkos ir jo žmonos Varvaros Tereščenkos rinkinio įsteigtas muziejus yra viena svarbiausių senojo Europos ir Rytų meno saugyklų Ukrainoje. Vilniaus parodoje pristatomi XVI a. religinė dailė, peizažai, portretai, žanrinėmis scenomis. Tarp jų autorių – garsūs meistrai Francois Boucher (1703–1770) ir seras Joshua Reynoldsas (1723–1792).

Antroje dalyje pristatomos vertybės iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio dailės galerijos.

Palangoje, Antano Mončio namuose-muziejuje (S. Daukanto g. 16), atidaryta vizualaus meno kūrėjų paroda „Kaip karštis slysta paviršiais“.

Vilniškės Pamėnkalnio galerijos rengiamoje parodoje pristatomi aktyvūs šiuolaikinio meno lauko kūrėjai Linas Blažiūnas, Vytenis Burokas, Algirdas Jakas, Agnė Juodvalkytė, Beatričė Mockevičiūtė, Sallamari Rantala, Ieva Rojūtė, Eglė Ruibytė, Aistė Marija Stankevičiūtė, Marija Šnipaitė.

Beatričės Mockevičiūtės kūrinio fragmentas. Jaewon Kim nuotr.

Pasitelkdami skulptūros, tapybos, tekstilės ir grafikos raiškos priemones, menininkai nagrinėja šviesos, rituališkumo, peizažo, kolektyviškumo, izoliuotumo bei socialines temas.

Šį savaitgalį Druskininkuose vyksta Narcizų žydėjimo šventė.

Parke tarp Druskonio ežero iki Vijūnėlės tvenkinio visu grožiu skleidžiasi garsieji narcizų laukai, užimantys 14,4 ha plotą, jų žydi beveik milijonas. Gelsvų atspalvių jūrą papildo sakurų alėja abipus pėsčiųjų tako nuo ežero tvenkinio link.

Narcizų laukai naktį. A. Likoševičiaus nuotr.

Narcizų žydėjimo šventės pradžią penktadienį Pramogų aikštės scenoje paskelbs vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“. Didžiausias siurprizas ir stulbinantis reginys žydinčiuose laukuose lankytojų lauks sutemus. Vakare nuo 21 val. gėlynams specialiai parinktos meninės šviesų ir lazerių instaliacijos visą parką, baltąjį tiltelį ir mišką sujungs į vientisą vizualią erdvę.

Trijų dienų renginio programa skelbiama čia.

Kitą savaitę

Balandžio 26 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT) prasideda „Naujasis Baltijos šokis“.

Festivalį pradės Nacionalinio Marselio baleto teatro ir (LA)HORDE programa (Prancūzija) – „Roommates“. Be LNDT, Vilniuje festivalio spektakliai bus rodomi Menų spaustuvėje, Nacionalinėje dailės galerijoje ir MO muziejaus lauke bei viduje. Kiekvienoje erdvėje savo spektaklius išdėliojo įdomiausi pasaulio šiuolaikinio šokio choreografai iš Kanados, Ukrainos, Ispanijos, Airijos, Prancūzijos, Portugalijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Lietuvos.

Festivalis vyks balandžio 26–gegužės 14 d. Vilniuje, Ukmergėje ir Žagarėje, jo programa skelbiama čia.

Balandžio 26 d. 19 val. „Mama studios“ patalpose (A. Mickevičiaus 29) koncertuos vienu įtakingiausiu Japonijos avangardistu vadinamas Otomo Yoshihide.

1993 m. „Vilnius Jazz“ festivalyje grojęs multiinstrumentalistas į Lietuvą sugrįžta po 30-ies metų su dviejų dalių koncertu. Pirmoje svečias, pasitelkęs gitarą ir vinilinių plokštelių grotuvus, kvies giliau patyrinėti garso prigimties paslaptis.

Antrojoje su O. Yoshihide gros Lietuvos improvizacinės muzikos ir laisvojo džiazo žymūnai – saksofonininkas Liudas Mockūnas ir multiinstrumentalistas Arnas Mikalkėnas.

Gegužės 3 d. Valdovų rūmų muziejuje atidaroma paroda, kurioje – 40 gobelenų iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto kolekcijos.

Prieš beveik 500 metų išaustus gobelenus Valdovų rūmų muziejui paskolino Krokuvos Vavelio karališkoji pilis. Daugelį metų rengtą parodą muziejininkai vadina viena sudėtingiausių ir brangiausių parodų Lietuvos muziejininkystės istorijoje.

Pasak muziejininkų, didžiulis, iki šiol už Vavelio sienų nė viename kitame pasaulio muziejuje nerodytas tokios apimties Žygimanto Augusto gobelenų rinkinys į Vilnių buvo vežamas dalimis. Specialų transportą, skirtą gabenti muziejines vertybes, per Lenkiją ir Lietuvą lydėjo ginkluotos apsaugos ir policijos ekipažai.

Žygimanto Augusto gobelenai Vilniuje. Vytauto Abramausko nuotr.

Žygimanto Augusto gobelenų kolekcija yra brangiausia Lenkijos nacionalinė meno kolekcija, vertingiausia Lenkijos ir Lietuvos istorinė relikvija. Krokuvos bei Vilniaus klestėjimo periodą – Renesanso epochą – primenantys gobelenai laikomi vienu vertingiausių monumentalių meninių audinių rinkinių pasaulyje.

Balandžio 24–30 d. Kaune vyks Skandinavijos dienos.

Programoje – parodos, diskusijos, ekskursijos, žingsnių iššūkis, švietimo forumas, jungtinis suomių ir Kauno bigbendo koncertas.

Vienas pagrindinių šiaurietiškos savaitės akcentų – drauge su #walk15 komanda organizuojamas žingsnių iššūkis „Aplink Skandinaviją“.

Balandžio 25 d. 11:15 val. VDU Mokslo ir studijų centre numatytas susitikimas su Švedijos ambasadore Lietuvoje Inger Buxton. Viešnia skaitys pranešimą apie Švedijos kelionę į būsimą NATO narystę.

Balandžio 26 d. VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos trečio kurso studentai visus besidominčius Skandinavijos regionu kviečia į mokslinę konferenciją.

Tą pačią dieną organizuojamas ir nuotolinis švietimo forumas „Matematikos mokymo(si) transformacija tarptautinės švietimo patirties kontekste“. Jame gerosiomis patirtimis dalinsis pranešėjai iš Lietuvos, Švedijos, Estijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kitų šalių.

Nuo balandžio 25 iki gegužės 5 d. prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25) veiks paroda „Green Together“ apie Danijos žaliąsias iniciatyvas, padedančias verslo įmonėms ir valstybinėms institucijoms atremti kylančius iššūkius.

Informacija ir visa renginių programa skelbiama čia.

Balandžio 29 ir 30 d. Dzūkijos nacionaliniame parke vyks gamtos festivalis „Vidur girių“.

Su trumpomis pertraukomis nuo 2014 m. vykstantis renginys tapo tradiciniu ir kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių. Šiemet jų laukia patyrusių gamtininkų vedami žygiai, dirbtuvės, žaidimai, edukacijos vaikams, kerintis rytinis gervių koncertas.

Festivalio programa čia.

