Šių metų „Forbes“ turtingųjų sąraše – rekordai ir netikėtumai

JAV verslo žurnalo „Forbes“ paskelbtame 2018 m. turtingiausių pasaulio žmonių sąrašo pirmoje vietoje – Jeffas Bezosas, internetinės prekybos milžino „Amazon“ įkūrėjas. Tačiau „svarbiausioji žinia“, nuvilnijusi per pasaulio žiniasklaidą, yra ta, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas nukrito per 222 vietas – iš 544 į 766. Jo turto vertė per metus sumažėjo nuo 3,5 iki 3,1 mlrd. USD, „Forbes“ teigimu, iš dalies dėl kritusios nekilnojamojo turto vertės Niujorko centre.