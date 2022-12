A. Orantas. Dizaino Eurolygos finalo ketvertas Žalgirio arenoje. Tik kas toliau?

Šiemet Kaunas buvo ne tik Europos kultūros, bet ir neoficialia pasaulio dizaino sostine. Rudenį į miestą buvo atvykę keturių svarbiausių pasaulio dizaino asociacijų – „International Council of Design“, „Bureau of European Design Associations“, „Design for All Europe“ ir „UNESCO Cities of Design Network“ – vadovai ir nariai, surengę savo metinius posėdžius ir pasidalinę patirtimi su vietos profesionalų bendruomene. Šis renginys buvo savotiškas „dizaino Eurolygos finalo ketvertas“, tačiau jo išliekamoji vertė priklausys nuo tolesnio dizaino atpažinimo ir įveiklinimo visuomenėje bei politikoje.