G 20: be prisidirbusio nevykėlio

AP / „Scanpix“ nuotr.

Viena intrigų, kurios buvo aptarinėjamos artėjant Didžiojo dvidešimtuko (G 20) vadovų susitikimui, atpuolė dar prieš jam prasidedant – Rusijos diktatorius Putinas į Balį neatvyks. Nors jo atstovai mėgina įtikinti, kad šis bunkerio gyventojas esą turi kažkokių planų, kurių „negali atidėlioti“, viskas kur kas paprasčiau: Putleris bijo iš pasaulio lyderių išgirsti visą tiesą apie savo apgailėtiną politiką: agresiją, šantažą, nesibaigiantį melą, ir galiausiai prisipažinti, kad vadinamoji antroji pasaulio armija vis labiau gauna į skudurus Ukrainoje. Kaip ir jos vadeiva, tapęs pasaulio parijumi.

Šiandien Indonezijos kurortinėje Balio saloje prasidėjo dvi dienas truksiantis G 20 vadovų susitikimas. Apie jį kalbėta ne vieną mėnesį, ypač dėl nesiliaujančios Rusijos agresijos Ukrainoje, kur, patirdama fronte vieną pralaimėjimą po kito, Kremliaus valdžia jau net neslepia vykdanti karą prieš civilius – siekiama sunaikinti visą energetikos infrastruktūrą ir palikti žiemą žmones be elektros, vandens, šildymo. Be to, Putlerio sukeltas karas grasina badu vargstančioms trečiojo pasaulio šalims, jis sukėlė ir pasaulinę ekonominę sumaištį.

Tad nenuostabu, kad agresyvios šalies diktatorius, pažeidęs kone visas tarptautines teisės normas, sulaukė Vakarų šalių vadovų paniekos: daugelis jų sakė nenorintys G 20 „klube“ matyti ne tik Putlerio, bet ir pačios Rusijos.

Justinas Trudeu, Kanados ministras pirmininkas, tai pareiškė dar balandį.

„Rusija savo neteisėta invazija į Ukrainą nubraukė ekonominį augimą visiems visame pasaulyje ir niekaip negali būti konstruktyvi partnerė mums sprendžiant Rusijos neteisėtos invazijos į Ukrainą išprovokuotą krizę“, – sakė jis.

„Esmė ta, kad... Vladimiras Putinas negali tiesiog įprastai sėdėti prie stalo, tarsi viskas būtų gerai, nes nėra gerai, ir tai jo kaltė“, – pridūrė J. Trudeau.

JAV prezidentas Joe Bidenas anksčiau sakė pritariantis tam, kad Rusija būtų pašalinta iš G 20. Išgirdęs, kad rusų diktatorius vis dėlto svarsto galimybę atskristi į Balį, JAV vadovas teigė su juo susitikti neketinantis.

Kietos pozicijos laikosi ir Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas – pasak jo, Putinui turėtų būti uždrausta dalyvauti šios didžiųjų ekonomikų grupės viršūnių susitikime Balyje.

Susitikime virtualiai dalyvausiantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo renginį boikotuoti, jeigu į jį atvyktų Putinas.

Tiesa, kaip ir galima buvo tikėtis, Rusijos pašalinimui nepritarė Brazilija ir Kinija, o Indonezija tikino išliksianti „nešališka“.

Būdama G 20 šeimininkė, Indonezija priešinosi Vakarų šalių ir Ukrainos spaudimui atšaukti savo kvietimą Putinui dalyvauti vadovų susitikime ir pašalinti Rusiją iš grupės, sakydama, kad neturi įgaliojimų tai padaryti be narių sutarimo.

Joko Widodo, Indonezijos prezidentas, interviu leidiniui „Financial Times“ teigė, kad Rusija yra laukiama aukščiausiojo lygio susitikime, kurį, kaip jis nuogąstavo, užgoš „labai nerimą keliantis“ tarptautinės įtampos didėjimas.

„G 20 neturi būti politinis forumas. Jis turėtų būti skirtas ekonomikai ir vystymuisi“, – cituojamas jis.

Šis prezidentas, ko gero, sunkiai suvokia, kad būtent šiandieniame pasaulyje politika ir ekonomika – vienoje grandinėje. Putlerio sprendimai ginklu sunaikinti kaimyninę šalį, įvelti į ekonominį chaosą visą pasaulį tai tik dar kartą patvirtino.

Nepaisant kelių „neutralių“ balsų, rusų diktatorius nėrė į krūmus, matyt, vis dėlto supratęs, kad gėdos stulpo Balyje išvengti nepavyks. Vieni analitikai tokį negudrų manevrą aiškina jo baime dėl savo sveikatos ir net gyvybės, esą net gresiantis pažeminimas šiam cinikui nėra toks baisus. Dar kiti mano, kad, situacijai Kremliuje ir aplink jį kaistant, cariukas baiminasi iškelti savo sėdimąją iš sosto – nelygu diena, kai gali būti iš jo ištrenktas.

Tad pajuokai išstatyti pasirinktas Lavrovas – tas pats pseudodiplomatas, seniai praradęs autoritetą tarptautinės politikos vandenyse, uoliai kartojantis putlerišką mantrą apie kažkokį Vakarų sąmokslą, NATO grėsmę, apie Moskovijos „teises“ Ukrainoje ir kitus blėnius.

Ką jis veiks G 20 susitikime, kur susirinko aukščiausi šalių vadovai, neaišku. Nebent pastovės po dar vienu „šaltu dušu“, kurį jau išmėgino neseniai vykusiame Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikime Pnompenyje (Kambodža). Pasirodo, Rusijos žvanginimas branduoliniu ginklu suerzino svarbiausią kaimynę – Kiniją.

Savo kreipimesi į ASEAN atstovus Kinijos delegacijos vadovas premjeras Li Keqiangas sukritikavo branduolinio ginklo retoriką, kurią po nesėkmių kare su Ukraina pasitelkė Rusijos valdžia. Kinijos ministras pirmininkas grasinimus panaudoti branduolinį ginklą pavadino „neatsakingais“, dienraščiui „The Wall Street Journal“ papasakojo aukštas pareigas einantis JAV valdininkas, žinantis apie Li Keqiango kreipimąsi, kuris nuskambėjo už uždarų durų.

Beje, vakar Kinijos lyderis Xi Jinpingas pareiškė, kad yra „labai susirūpinęs dėl dabartinės padėties Ukrainoje“. Per derybas su J. Bidenu jis sakė, kad Pekinas pasisako už tai, jog būtų atnaujintos Ukrainos ir Rusijos derybos. Pakartojęs savo ankstesnius teiginius, kad karai neduoda laimėtojų, kad nėra paprastų sprendimų sudėtingoms situacijoms ir kad reikia vengti konfrontacijų tarp didelių šalių, vis dėlto jis nepaminėjo dažnai Kinijos kartojamos argumentacijos, kad reikia atsižvelgti į Rusijos „teisėtus saugumo interesus“.

Putlerio „gudrybės“ – kaip ant delno: karą Ukrainoje pradėjusi Rusija gėdingai pralaimi ir nori nuslėpti tai nuo savo partnerių. Tačiau tikėti melu gali tik tas, kuris to nori.

Ko gi galima tikėtis iš prasidėjusio G 20 susitikimo? Janet Yellen, JAV iždo sekretorė, pirmadienį prieš G 20 viršūnių susitikimą teigė, kad geriausias būdas nutraukti pasaulinę ekonominę sumaištį – sustabdyti karą Ukrainoje.

Aukštos degalų ir maisto kainos – vieni svarbiausių klausimų, kurie bus aptariami aukščiausiojo lygio susitikime, juk tik nedaugelis G 20 šalių išvengė ekonominio nuopuolio.

J. Yellen tikisi, jog kaltinant Rusiją bus galima sukurti jai diplomatinį spaudimą, kad karas būtų nutrauktas.

Pasak Gabrieliaus Landsbergio, užsienio reikalų ministro, vienas dalykų, kurie galėtų įvykti G 20, tai turėtų būti pasiųstas signalas visiems, kurie vis dar laiko agresyvią šalį savo partnere – geopolitine partnere, prekybos partnere, investicijų partnere, kad Rusija yra ne tokia, kokios portretą jie tam tikrais atvejais mato, kad tai netikra Rusija.

„Rusija pralaimi ir tikriausiai bus gana chaotiškoje situacijoje ilgą laiką dėl karo, kurį Putinas pradėjo“, – kalbėjo ministras.

Kol Didysis dvidešimtukas Balyje dėlioja scenarijų ir, ko gero, ruošiasi ekspromtams, Europos Sąjunga galvoja apie 9-ąjį sankcijų paketą agresorei. Vakar planuota Briuselyje pradėti derybas dėl naujo paketo, taip pat turėtų būti sutarta dėl naujų poveikio priemonių dronus Rusijai tiekiančiam Iranui.

VŽ nuomone, nors sankcijų sąrašas vis ilgėja, svarbiausia, kad šalys jų laikytųsi, nebandytų apeiti, juolab – padėti agresorei gauti importinių prekių, tarp kurių – karo pramonei reikalingi komponentai, kurių dabar trūksta Rusijai. Pasirodo, vis daugiau žinių, kad šitaip „padėti“ jai nevengia Turkija.

O Didysis dvidešimtukas turi istorinį šansą sustabdyti įsisiautėjusį agresorių, kad jis daugiau niekada nemėgintų paversti pasaulio savo agresyvių ir paranojiškų ambicijų įkaitu.

AP / „Scanpix“ nuotr.