„Meta“ anonsavo turinio kūrėjams skirtą funkciją „Channels“

Rafaelio Henrique („SOPA Images“ / „ZUMA Press Wire“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV technologijų bendrovė „Meta“ ketvirtadienį pristatė naują socialinio tinklo „Instagram“ funkciją „Channels“, kuri leis turinio kūrėjams tiesiogiai siųsti žinutes ir bendrauti su jų sekėjais. Panašiu būdu bendrauti su vartotojais galima socialiniame tinkle „Telegram“.

„Metos“ vadovas Markas Zuckerbergas apie „Channels“ pranešė paleisdamas savo nuosavą kanalą, kuriame ketina skelbti apie „Metos“ planuojamus atnaujinimus.

Šiuo nauju formatu turinio kūrėjai galės transliuoti žinutes ir atnaujinimus tiems, kas pasirenka sekti jų kanalą. Kai turinio kūrėjai gaus prieigą ir pradės savo kanalą, visiems jų sekėjams bus išsiunčiama žinutė. Jie kūrėjų turinį ras skiltyje „Inbox“.

Sekėjai šiuose kanaluose negalės skelbti įrašų, tačiau į kūrėjų įrašus galės reaguoti paspausdami vieną iš emocijų mygtukų arba dalyvauti apklausose.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Per keletą artimiausių mėnesių „Instagram“ planuoja į „Channels“ įtraukti ir daugiau funkcijų, įskaitant ir galimybę į kanalą pakviesti svečių ar užduoti klausimus AMA (Aske me anything) formatu.

Iš pradžių socialinis tinklas išbandys šią funkciją su pasirinktais turinio kūrėjais JAV, o per keletą mėnesių ketina jį išplėsti. Vėliau „Meta“ planuoja „Channels“ įtraukti ir į „Messenger“ programėlę bei socialinį tinklą „Facebook“.

Today Mark Zuckerberg announced broadcast channels on @instagram! Creators can use broadcast channels to share their latest updates with followers using text photos videos voice notes polls and more.https://t.co/jWX7WoGBDi pic.twitter.com/E6DIlcHUPX— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) February 16, 2023

Rafaelio Henrique („SOPA Images“ / „ZUMA Press Wire“ / „Scanpix“) nuotr.