JAV agentūra siekia užblokuoti 69 mlrd. USD „Microsoft“ ir „Activision Blizzard“ sandorį

Dado Ruvičiaus („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) paskelbė siekianti užkirsti kelią technologijų milžinės „Microsoft“ planams už 69 mlrd. USD įsigyti kompiuterinių žaidimų kūrėją „Activision Blizzard“.

Reguliuotojas baiminasi, kad sandoris turės neigiamos įtakos „Microsoft“ gaminamos konsolės „Xbox“ bei žaidimų debesyje konkurentams, rašo „Financial Times“ (FT).

„Šiandien mes siekiame sustabdyti „Microsoft“, jog ši neįgytų pirmaujančios nepriklausomos žaidimų studijos kontrolės ir nepanaudotų jos pakenkti konkurencijai keliose dinamiškose, sparčiai augančiose rinkose“, – pranešime sakė Holly Vedova, FCT konkurencijos biuro direktorė.

FTC pastebėjo, jog „Activision Blizzard“ yra viena iš nedaugelio bendrovių, įvairiems įrenginiams kurianti itin populiarias žaidimų serijas, tokias kaip „Call of Duty“ ar „World of Warcraft“.

„Kontroliuodama populiariausias „Activision“ franšizes, „Microsoft“ turėtų tiek priemones, tiek motyvaciją kenkti konkurentams, manipuliuojant „Activision“ produktų kainomis, prastinant jų kokybę bei žaidimo patirtį konkuruojančiose konsolėse ir žaidimų paslaugų platformose, keičiant prieigos prie „Activision“ turinio sąlygas, ar apskritai atimant prieigą konkurentams (prie „Activision“ žaidimų – VŽ)“, – rizikas vardijo FTC.

Ypatingo dėmesio sulaukė „Call of Duty“ pirmo asmens šaudyklių franšizė, per savo gyvavimo laikotarpį „Activision“ sugeneravusi 30 mlrd. USD pardavimų. „Microsoft“ ginasi, kad franšizė ir po sandorio liktų prieinama konkurentų konsolėms. Trečiadienį bendrovė pasirašė 10 m. trukmės sandorį su „Nintendo“ – „Call of Duty“ į japonų kompanijos platformas sugrįš po beveik dešimtmečio.

Apie „Microsoft“ ketinimą už 69 mlrd. USD įsigyti vieną didžiausių žaidimo kompanijų pasaulyje pranešta šių metų pradžioje. Tai būtų didžiausias visų laikų „Microsoft“ įsigijimas, tačiau jis nuo pat pradžių traukė reguliuotojų dėmesį.

Panašius būgštavimus rugsėjį išsakė ir Jungtinė Karalystė. Tyrimą pradėjo Europos Komisija (EK) – naujienų agentūra „Reuters“ lapkričio pabaigoje skelbė, kad siekdama greičiau gauti žalią šviesą iš EK, gali pasiūlyti savanoriškai nusileisti dėl tam tikrų klausimų.

