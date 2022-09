TECH mugė jau spalį: kokie 2023 m. bus IT darbo rinkai?

Ketvirtą kartą Lietuvoje vyksianti stipriausių IT darbdavių TECH mugė spalio 15 d. kvies pažvelgti į IT darbo rinkos tendencijas, su keliomis dešimtimis didžiausių technologijų bendrovių diskutuoti apie šios srities laukiančius iššūkius, o besidominčius persikvalifikavimo galimybėmis ir karjera IT srityje – akis į akį susitikti su didžiausiais sektoriaus darbdaviais.