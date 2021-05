Didžiausia „A serijos“ investicija Lietuvoje: „Interactio“ pritraukė 30 mln. USD finansavimą

Simona Andrijauskaitė, viena iš „Interactio“ įkūrėjų (stovinti), ir pora startuolio komandos narių. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Startuolis „Interactio“, siūlantis sinchroninio nuotolinio vertimo platformą, leidžiančią konferencijų rengėjams atsikratyti brangios techninės įrangos, užbaigė 30 mln. USD „A serijos“ finansavimo raundą. Tai, anot bendrovės, yra pats didžiausias „A serijos“ raundas Lietuvoje ir vienas didžiausių Baltijos šalyse.

Prie šios investicijos prisidėjo pasaulinės rizikos kapitalo įmonės: Bermuduose registruota „Eight Roads Ventures“ (tarp jos turimų portfelio investicijų yra bendrovės „Alibaba“ ir „Treatwell“), Silicio slėnyje įsikūrusi „Storm Ventures“ (investuotoja į „Pipedrive“ ir „Talkdesk“), taip pat Lietuvos „Practica Capital“, Jungtinės Karalystės (JK) „Notion Capital“, Estijos „Change Ventures“ bei industrijoje gerai žinomi verslo angelai — Jaan Tallinn (vienas iš „Skype“ įkūrėjų) ir Young Sohn (buvęs „Samsung“ vyriausiasis strategijos pareigūnas (angl. Chief Strategy Officer)).

Teigiama, kad nauja finansinė injekcija dar labiau sustiprins „Interactio“ augimą pandemijos metu, kai nuotolinio vertimo platformų paklausa padidėjo kelis kartus.

Tarp klientų ES institucijos

„Interactio“ bendradarbiauja su didžiausiomis pasaulio institucijomis, įskaitant Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir Jungtinių Tautų Organizaciją. Tarp jos klientų – ir didelės korporacijos, kaip BMW, „JP Morgan“, „Microsoft“ ir kt.

Pranešime leidžiama suprasti, kad būtent tai – startuolio turimas stambių klientų būrys – sudomino investuotojus.

„Interactio“ įsiveržė į kelių milijardų USD vertės rinką, kurioje pastaruosius dešimtmečius dominavo tie patys paslaugų teikėjai. Su savo novatorišku produktu „Interactio“ komanda daro perversmą tame, kaip vyksta sinchroninis vertimas. Mes pažįstame Henriką bei jo komandą daugelį metų ir esame sužavėti tuo, kiek jie pasiekė iki šiol. Džiaugiamės galėdami padėti jiems puoselėti šią naują nuotolinio vertimo platformų kategoriją“, — sandorį komentuoja Lucile Cornet, „Eight Roads Ventures“ partnerė.

„Storm Ventures“ džiaugiasi galimybe bendradarbiauti su „Interactio“, nes jie išjudino archajišką daugiau nei 30 metų nesikeitusią gyvų vertimų erdvę. Pasaulyje, kuriame darbuotojų komandos vis dažniau paskirstomos tarp įvairiakalbių šalių, institucijoms ir korporacijoms reikia naujų priemonių sklandžiam ir efektyviam bendravimui palaikyti. „Interactio“ komanda patenkino šį naują poreikį ir yra nusiteikusi dominuoti naujoje nuotolinio/hibridinio vertimo erdvėje“, — sako Pascale Diaine, „Storm Ventures“ partnerė.

Priduriama, kad pandemija suveikė kaip papildomas katalizatorius, „Interactio“ 2019 — 2020 metais esą išaugo 12 kartų, išlikdama pelninga. Tiesa, pelno ir EBITDA skaičių įmonė neatskleidžia.

[infogram id="4b54920d-b2d9-4e51-a08a-cddff8ad8129" prefix="4kB" format="interactive" title="UAB Interactio: dosjė"]

Bendrovė teigia vien 2020 m. surengusi daugiau nei 18.000 renginių, kuriuose dalyvavo apie 390.000 klausytojų iš daugiau nei 70 šalių.

„Kadangi pasaulį užklupo pandemija, EK Sinchroninio Vertimo Generalinis Direktoratas (Directorate-General for Interpretation of the European Commission) turėjo dalyvauti nuotoliniuose susitikimuose internetu su vertimu. Dėl savo našumo, bei patogumo vartotojui ir tiesioginės integracijos į mūsų automatinę infrastruktūrą, „Interactio“ tapo pagrindine platforma šiai organizacijai“, - sako Frederic Pirotte, EK narys.

Kaip veikia „Interactio“

Sinchroninis vertimas renginių organizatoriams yra iššūkis. Tam paprastai reikia įrengti garsui nepralaidžias kabinas, pasirūpinti transportu vertėjams bei platinti brangią garso įrangą dalyviams. „Interactio“ visa tai perkėlė į telefoną. Dalyviai ir vertėjai gali prisijungti ir klausytis renginio jų pageidaujama kalba iš bet kurio įrenginio, būdami bet kurioje pasaulio vietoje. Tai sumažina išlaidas, CO2 išmetimą į atmosferą ir renginių organizatorių naštą, teiga „Interactio“ atstovai.

„Mūsų vizija — panaikinti kalbos barjerus ir profesionalų vertimą padaryti visiems prieinamą. Džiaugiamės galėję prisidėti prie pirmaujančių pasaulyje institucijų ir įmonių renginių, padėję tam, kad jie galėtų vykti nuotoliniu būdu ar hibridiškai“, — komentuoja Henrikas Urbonas, „Interactio“ vadovas ir vienas iš įkūrėjų.

Papildomas surinktas kapitalas leis įmonei toliau plėsti savo komandą, kad būtų palaikomas augimas. Teigiama, kad „Interactio“ ieškos darbuotojų ne tik gimtojoje šalyje, bet ir visoje Europoje bei JAV. Bendrovė taip pat planuoja toliau investuoti į nuotolinius sinchroninio vertimo įrankius.

Šiame sandoryje investuotojus konsultavo bendrovės „Sorainen“ ir „Withers“ , o „Interactio“ – „Cobalt“.

„Ši rekordinė rizikos kapitalo investicija patvirtina augantį tarptautinių investuotojų pasitikėjimą Lietuvos startuolių ekosistema“, — teigia Laimonas Skibarka, „Sorainen“ vadovaujantis partneris.

[infogram id="a8a8dbbe-d977-4689-a530-ca6588971f26" prefix="2Jk" format="interactive" title="Didžiausi Lietuvos startuolių A serijos raundai"]

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose