Kodėl „Baltic Pack“ grupė pasirinko „Asus ExpertBook“ nešiojamuosius kompiuterius?

UAB „Baltic Pack“ grupė, atnaujindama nešiojamuosius kompiuterius, vėl pasirinko „Asus“ modelius. Bendrovės atstovai teigia, kad sprendimą priėmė įvertinę įvairius kriterijus, tarp kurių produkto kokybės ir kainos santykis, o ne paskutinėje vietoje – ir „Asus“ atstovų Lietuvoje palaikomas ryšys su klientu, siekis patarti, o ne stengtis įpiršti savo produktą.

Bendrovė savininkui ir vadovui įsigijo „Asus ExpertBook B9“, o pardavimo vadybininkams – „ExpertBook B5 B5402C“ nešiojamuosius kompiuterius.

„Baltic Pack“ grupė užsiima pakuočių gamyba, pakavimo medžiagų ir pakavimo įrengimų bei alkoholinių gėrimų iš Prancūzijos prekyba Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Įmonės savininkas prancūzas Francois Sovet labai daug keliauja lėktuvu, nuolat lanko įvairias parodas, mezga naujas pažintis gyvai su tiekėjais ir klientais iš įvairių šalių.

Rekomendacija pasiteisino

„Paskutiniu metu naudojau „Asus“ 15"6 įstrižainės nešiojamą kompiuterį. Atėjus laikui atsinaujinti ieškojau kompiuterio su didesniu ekranu ir pilna klaviatūra, t. y. su skaičiais. Pirmenybę teikiau „Asus“ produkcijai, nes labai patiko naudoto kompiuterio kokybė ir patvarumas“, – pasakoja „Baltic Pack“ savininkas.

Francois Sovet, UAB „Baltic Pack“ grupės savininkas: „Atėjus laikui atsinaujinti ieškojau kompiuterio su didesniu ekranu ir pilna klaviatūra, o pirmenybę teikiau „Asus“ produkcijai, nes labai patiko naudoto kompiuterio kokybė ir patvarumas.“

Paulius Sutkus, „Baltic Pack“ grupėje atsakingas už IT sistemas, teigia, kad juos konsultavęs „Asus“ atstovas Rimas Kaminskas pasiūlė mažesnės – 14"1 – įstrižainės, bet didesnės raiškos, patrauklaus dizaino „Asus B9“ nešiojamąjį kompiuterį.

„Kompiuteris lengvas ir turi integruotą skaičių klaviatūrą pelės valdymo zonoje, o ekrano kraštai nėra tokie platūs kaip senesniuose modeliuose, baterijos pilnai užtenka visai darbo dienai, tad kompiuteriu galiu nevaržomai naudotis keliaudamas, – naujuoju kompiuteriu patenkintas F. Sovet. – Dėl mažesnės kompiuterio įstrižainei sumažėjo jo matmenys ir svoris, o tai ypatingai aktualu skrendant lėktuvu, kai leidžiamo pasiimti bagažo svoris vis mažėja.“

P. Sutkus akcentuoja ir tai, kad „Asus ExpertBook“ serijos kompiuteriai turi military (liet. kariuomenės) standarto sertifikatą. Pagal jį atliekami testai užtikrina kompiuterio patvarumą ir atsparumą įvairioms nenumatytoms sąlygoms, kurios ypač dažnai kyla daug keliaujantiems, pvz., kompiuterio kritimas, sutrenkimas, paspaudimas bagaže ir pan.

Nustebino parodytas dėmesys ir profesionalumas

P. Sutkus prisimena, kad su R. Kaminsku puikiai bendravo dėl ryšio priemonių, kai šis dirbo kitoje darbovietėje.

„Keisdamas darbo vietą jis buvo išsiuntęs atsisveikinimo laišką ir pranešęs apie naują darbovietę. Nors esame nedideli klientai, bet pagalvojau, kad ir dėl kompiuterių reikėtų kreiptis pagalbos į jį. Nustebino parodytas dėmesys ir geranoriškumas padėti surasti geriausią sprendimą savininkui, taip pat nebijoti pereiti nuo 15"6 prie 14"1 įstrižainės kompiuterio. Kaip vėliau įsitikinome, realiai ekranų įstrižainių skirtumas nėra toks didelis, kaip atrodo fiziškai dėl plačių senų nešiojamųjų kompiuterių monitoriaus kraštinių. Taigi, viskas gražiai susidėliojo, nes ir savininkas pageidavo „Asus“ produkcijos, kuri jam labiausiai patiko iš visų prieš tai bandytų produktų, – kompiuterių pasirinkimo istoriją prisimena „Baltic Pack“ grupės IT vadovas. – Beje, pasirinkimui buvo pasiūlyta plati produktų gama, o išsirinkome labiausiai atitinkančius mūsų poreikius.“

„Baltic Pack“ grupės vadybininkai taip pat daug keliauja, todėl ir jų vienas iš svarbiausių prioritetų – kompiuterių patvarumas. O „Asus“ verslo klasės kompiuteriai turi military standartą, kas garantuoja, kad produktas yra tvirtas ir tinkamas dirbti sudėtingomis darbo sąlygomis.

Tam pritaria ir „Baltic Pack“ grupės rinkodaros vadovas Justas Jankūnas. Jo nuomone kompaktiškas dydis ir tvirtumas – vienas svarbiausių veiksnių renkantis kompiuterį, nes šiais laikais darbo vieta neapsiriboja vien biuru, o mobilus ir patvarus įrenginys leidžia ją susikurti bet kur.

Pasak P. Sutkaus, „Asus“ nešiojamuosius kompiuterius renkasi dar ir todėl, kad jie labai patikimi, o verslo klientams dar taikomos įvairios lanksčios garantijos programos. Ne mažiau svarbu, kad platus gaminių asortimentas tenkina bet kokius verslo poreikius, galima užsakyti ir specialią konfigūraciją, o 12-os kartos „Intel Core“ procesorius su „Iris Xe“ grafika užtikrina spartą, kurios reikia darbams atlikti.

Paulius Sutkus, „Baltic Pack“ grupėje atsakingas už IT sistemas: „„Rinkomės „Asus“, kad gautume visas standartinėmis tampančias funkcijas ir nereikėtų visko nuodugniai tikrinti pačiam. Norisi pasitikėti gamintoju.“

„Tokio kasdienio darbo arkliuko kaip kompiuteris gedimai įneštų sumaišties į darbuotojo gyvenimą, dalis duomenų kurį laiką gali būti nepasiekiami, o man reikėtų paruošti pakaitinį kompiuterį, jį konfigūruoti ir t. t., – apie galimus kompiuterio gedimo keliamus nepatogumus pasakoja „Baltic Pack“ IT vadovas. – Asmeniškai manau, kad žinomi kompiuterių gamintojai rūpinasi savo įvaizdžiu ir problemų dėl gedimų kilti neturėtų.“

Iš savo asmeninės patirties jis priduria, kad jam „Asus“ gaminiai patinka ir dėl aptarnaujančio personalo palaikomo ryšio su klientu, bandymo patarti, o ne stengtis prakišti savo produktą. „Produkto kokybės ir kainos santykis taip pat ne paskutinėje vietoje, todėl įvertinę šiuos kriterijus renkamės „Asus“ gaminius“, – konstatuoja IT specialistas.

Kas kompiuteriuose svarbiausia

Jis pasakoja, kad „Baltic Pack“ grupėje kompiuteriai paprastai keičiami kas 3–5 m.

„Todėl mums labai aktualu, kad naudojimosi laikotarpiu būtų suteikiama garantija prekei. „Asus ExpertBook“ serijos kompiuteriams yra suteikiama 3 m., garantija tiek kompiuteriui, tiek baterijai. Be to, „Asus“ siūlo garantinio laikotarpio pratęsimą iki 5 m. Tai mums leidžia jaustis ramiai visą naudojimosi laiką ir žinoti, kad netikėtas kompiuterio gedimas nereikalaus nenumatytų išlaidų IT skyriui“, – dar vieną pasirinkimo privalumą išskiria „Baltic Pack“ grupės IT specialistas.

Jis taip pat primena vartotojams naudingus ir praktiškus sprendimus, kurie lemia pasirinkimą: military standartas, kompiuterio dizainas ir apipavidalinimui naudojamos kokybiško medžiagos, pašviečiama klaviatūra, nes pigesniuose modeliuose bandoma taupyti vartotojo patogumo kaina.

„Taip pat skaičių klaviatūra 14'' kompiuteryje. Daugelis vadybininkų nori mažo kompiuterio, bet dažnai susiduriame su problema, kad mažesniuose kompiuteriuose trūkdavo skaičių klaviatūros. Manau, „Asus“ puikiai išsprendė šią problemą skaičių klaviatūrą integruodami touchpad‘e (liet. jutiklinis kilimėlis), dėl ko nereikia perjunginėti kalbos norint ką nors apskaičiuoti, o skaičiai yra daug patogiau išdėstyti“, – „Asus“ sprendimus giria IT specialistas.

Nenuviliantis gamintojas

P. Sutkus taip pat akcentuoja, kad IT sektoriuje visuomet aktualu saugumas: „Todėl man, kaip IT specialistui, ji taip pat yra svarbi norint užtikrinti bendrovės darbuotojų saugumą. „Asus“ atitinka visus mūsų įmonėje keliamus saugumo standartus: turi standartines funkcijas, pvz., TPM šifravimą, piršto atspaudą, veido atpažinimo funkcijas.“

Anot jo, labiausia erzina, kai iš kompiuterio būna išimamos kokios nors funkcijos siekiant sutaupyti, o to nepastebėjęs pirkimo metu lieki kaltas ir nuvili galutinį vartotoją. Kaip pavyzdį jis mini, kad dalis kompiuterių gamintojų naikina piršto atpažinimo funkciją, nes pažangesnė ir efektyvesnė yra veido atpažinimo technologija. Tačiau tam tikra dalis vartotojų nenori naudoti integruotos kameros ir rodyti savo veido, kamerą laiko išjungtą ir naudoja tik esant būtinybei, dėlto jie mieliau renkasi piršto atpažinimo technologiją.

„Rinkomės „Asus“, kad gautume visas standartinėmis tampančias funkcijas ir nereikėtų visko nuodugniai tikrinti pačiam. Norisi pasitikėti gamintoju, – pasakoja „Baltic Pack“ grupės IT specialistas. – Kadangi esu atsakingas už IT ūkį, man dažnai skambina ir siūlo įvairius produktus ir paslaugas net nesiteikdami išgirsti, ko mums reikia, o ne ką jie gali pasiūlyti pritempinėdami prie savo turimo produkto. Man patinka, kai su tiekėju vyksta atvira nuoširdi diskusija, tada atsiranda savitarpio ryšys ir pasitikėjimas. Manau, už paslaugas galima mokėti ir daugiau jei žinai, kad gauni kokybišką daiktą, paslaugą, savalaikę pagalbą, nes kritiniu atveju žinai, jog tavo partneris nepaves ir tau pagelbės. Blogiausia, kas gali nutikti, kai tau reikia pagalbos, – skambini savo partneriui ir girdi: „Šiuo metu visi konsultantai užimti“.“