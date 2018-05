Iš „Deeper“ išeina vykdomasis direktorius, ieškoma naujo

Iš išmaniuosius sonarus žvejams kuriančios UAB „Deeper“ vykdomojo direktoriaus pareigų traukiasi Vytautas Dobilas. Teigiama, kad planuojant įgyvendinti naujas įmonės veiklos strategines kryptis, prireikė ne tik struktūrinių pokyčių įmonės viduje, bet ir pokyčių vadovų komandoje.

„Esu dėkingas „Deeper“ vykdančiajam vadovui Vytautui Dobilui už daugybę reikšmingų pasiekimų: jo dėka įmonėje buvo sukurti svarbūs verslo procesai, suburta tarptautinė darbuotojų komanda, užmegztos naujos partnerystės. Tačiau tolimesnis įmonės plėtros etapas reikalauja naujos energijos, kitokios patirties ir „šviežio“ požiūrio – būtent to ir tikimės iš naujo vykdančiojo vadovo“, – VŽ raštu informavo Aurelijus Liubinas, „Deeper“ valdybos pirmininkas ir vienas iš įmonės įkūrėjų.

Ponas Dobilas kol kas komentuoja, kad su komanda pavyko pasiekti gerų rezultatų, o dabar atėjo laikas naujiems iššūkiams. Tuo metu bendrovė ieško naujo vadovo.

Nauja strategija

Įmonės valdyba neseniai patvirtino ateinančių kelerių metų įmonės plėtros strategiją. Per ateinančius kelerius metus planuojama ir toliau stiprinti savo pozicijas 20-yje prioritetinių rinkų. Taip pat bus orientuojamasi ir į naujų rinkų atvėrimą, siekiama kas metus pristatyti po vieną naują išmanų produktą, kuris papildytų jau esamų „Deeper“ produktų liniją.

„Per šešerius metus tapome viena sparčiausiai augančių technologijų įmonių visame EMEA (Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos – VŽ) regione ir taip sėkmingai užbaigėme vieną iš įmonės plėtros etapų. Šiuo metu esame tokiame įmonės brandos etape, kai žvelgiame dar plačiau ir turime naujų ambicingų planų“, – komentuoja p. Liubinas.

Šių metų pradžioje vadovas VŽ pasakojo, kad pristabdė savo išmaniosios spynos dviračiams „Deeper Lock” projektą. Tada p. Liubinas aiškino, kad šis kąsnis buvo per didelis – įmonė neturėjo tiek finansinių ir inžinerinių (žmogiškųjų) resursų, kad galėtų vienu metu vystyti dvi produktų kategorijas – sonarus ir spynas. Bendrovės valdyba nusprendė atskirti išmanią dviračių spyną nuo įmonės pagrindinės veiklos ir didžiausią dėmesį skirti išmanių sonarų kategorijos vystymui, kurioje bendrovė jau turi įdirbio.

Augo pajamos

Praėjusiais metais „Deeper“ gavo 9.3 mln. Eur audituotų pajamų – 40 % daugiau nei 2016 m., kai įmonės apyvarta buvo 6.7 mln. Eur.

Šiuo metu bendrovė turi 60 darbuotojų. Palyginti, praėjusių metų sausį joje dirbo 46 žmonės. Per šiuos metus komandą planuojama papildyti apie 10 naujų pozicijų pardavimų, rinkodaros bei technologijų skyriuose.

UAB „Deeper“ įkurta 2012 m. pradžioje. Tais metais įmonė pasinaudojo minios finansavimo platforma ir surinko per 50.000 USD pirmojo savo produkto – išmaniojo sonaro žvejams – išankstinių užsakymų. 2013 m. įmonė pritraukė finansinį investuotoją, kuris investavo per 500.000 Eur. Nuo to laiko bendrovė naudoja nuosavas ir skolintas (iš bankų) apyvartines lėšas.

Lietuvoje kuriami ir gaminami „Deeper“ išmanūs sonarai šiuo metu parduodami daugiau kaip 50-yje šalių visame pasaulyje.