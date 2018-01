„Deeper“ sustabdė išmaniosios spynos projektą

Išmaniojo sonaro žvejams kūrėja UAB „Deeper“ sustabdė antrą savo projektą. Lygiai prieš metus technologijų parodoje „CES 2017“ pristatytą ir neblogai įvertintą išmaniąją spyną dviračiams „Deeper Lock” bendrovė deda į stalčių.

Šio projekto įmonė dar nelaidoja, bet Aurelijus Liubinas, „Deeper“ valdybos pirmininkas pripažįsta, kad šis kąsnis buvo per didelis – įmonė neturi tiek finansinių ir inžinerinių (žmogiškųjų) resursų, kad galėtų vienu metu vystyti dvi produktų kategorijas – sonarus ir spynas.

Ponas Liubinas aiškina, kad išmani dviračių spyna yra sudėtingas techninis produktas, kuris sulaukė didelio susidomėjimo Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje. Tačiau įmonei tai visiškai nauja produktų kategorija. Jos kūrimas ir vystymas reikalauja ne tik didelių finansinių investicijų, bet ir žmogiškųjų resursų. Todėl „Deeper” valdyba nusprendė atskirti išmanią dviračių spyną nuo įmonės pagrindinės veiklos ir didžiausią dėmesį skirti išmanių sonarų kategorijos vystymui, kurioje bendrovė jau turi įdirbio.

„Šiuo metu mūsų įmonėje dirba tik 60 aukštos kvalifikacijos specialistų. Supratome, kad neturėsime pakankamai resursų vienu metu kurti ir vystyti abu produktus, o tą daryti ne pilnu tempu – ne mūsų įmonės bruožas, todėl galvojame, kad „Smart Lock” projektas turi didesnį augimo potencialą jeigu bus vystomas kaip naujas startuolis“, – teigia p. Liubinas ir priduria, kad „Deeper“ valdybos nariai dės visas pastangas, kad tai įvyktų.

Investicijos – apie 0,5 mln Eur

Ponas Liubinas sako, kad sukurti išmanios spynos produkto prototipą ir paruošti jį masinei gamybai įmonei kainuoja apie 0,5 mln. Eur. Tačiau, šiuo atveju iki masinės gamybos neprieita, sukurtas tik prototipas, pardavimai nevyko.

Pagrindinis įmonės pajamų šaltinis toliau yra sonaras. Pašnekovas neatskleidžia, kiek jų iki šiol parduota, nei kiek parduodama per metus. Tačiau, UAB „Deeper“ pajamos auga. 2016 m., kreditų biuro „Creditinfo“ duomenimis, jos siekė beveik 6,9 mln. Eur, o pernai – 9,6 mln. Eur., t.y. beveik 40% daugiau nei 2016 m. Šiemet planuojama pasiekti 13 mln. Eur apyvartą.

„Turime tikslą išlaikyti lyderio pozicijas išmanių sonarų žvejybai kategorijoje tose rinkose, kuriose jau turime įdirbį. Taip pat norime stiprinti savo pozicijas naujose rinkose. Per artimiausius trejus metus taip pat planuojame rinkai pristatyti 3 naujus produktus“, – komentuoja p. Liubinas.

Tačiau jis neatskleidžia, kokius produktus ar kategorijas turi galvoje (pvz., 2016 m. bendrovė pristatė 2 naujus išmanių sonarų modelius) ir kaip jie bus vystomi – kuriant naujus startuolius, kaip planuojama daryti su spyna, ar „Deeper“ viduje.

„Noras būti ne tik sonarų kūrėjais ar gamintojais, bet ir „Big Data” kompanija mus verčia ieškoti naujų sprendimų ir, žinoma, naujų produktų, apie kuriuos sužinosite netolimoje ateityje“, – detalių šykšti p. Liubinas.

Svarsto apie biržą

Kalbėdamas apie verslo reikalus, pašnekovas mini, kad bendrovė toliau koncentruojasi į pagrindines savo eksporto rinkas – JAV, JK, Vokietiją, Prancūziją, Rusiją, Lenkiją, Japoniją, ir Kanadą. Be naujų produktų pristatymo, per ateinančius kelis metus planuojamos investicijos į elektroninę komerciją ir lojalumo programą, rinkodaros ir pardavimų komandos stiprinimas.

„Šiuo metu mes vis dar esame augimo ir plėtros etape, kuriame labai svarbu ne tik augimo potencialas ir jo rodikliai, bet ir finansiniai įrankiai, kurie leidžia pasiekti užsibrėžtus tikslus. Dirbame ne tik su bankais, bet ieškome ir institucinių finansinių investuotojų. Manome, kad įmonė eiti į biržą būtų pasiruošusi 2022 m., kai skaičiuotų savo 10 metų jubiliejų“, – sako „Deeper“ valdybos pirmininkas.

Apie „Deeper“ ir spyną

UAB „Deeper“ įkurta 2012 m. pradžioje. Tais metais įmonė pasinaudojo minios finansavimo platforma ir surinko per 50.000 USD pirmojo savo produkto – išmaniojo sonaro žvejams – išankstinių užsakymų. 2013 m. įmonė pritraukė finansinį investuotoją, kuris investavo per 500.000 Eur. Nuo to laiko bendrovė naudoja nuosavas ir skolintas (iš bankų) apyvartines lėšas.

nuotrauka::1

Išmani spyna dviračiams su GPS imtuvu „Deeper Lock” visuomenei pristatyta praėjusių metų pradžioje, bene didžiausioje plataus vartojimo elektronikos parodoje pasaulyje „CES 2017“. Geriausių šios parodos gaminių rinkimuose lietuvių spyna nominuota belaidžių produktų kategorijoje.

Spynos korpusas pagamintas iš aliuminio, sutvirtinto plienu, o spynos užrakinimo elementas yra pagamintas iš 12 mm. storio grūdinto plieno. Be to, išmani spyna turi integruotą GPS sekimo sistemą bei 110 dB garso sireną, atkreipiančią dėmesį vagystės atveju. Spyna užrakinama bei atrakinama, naudojant mobiliąją programėlę. Taip pat vartotojas turi galimybę suteikti teisę naudotis dviračiu, pavyzdžiui, draugui, būdamas bet kurioje pasaulio vietoje.

[infogram id=“927c6d5f-3312-4d98-8774-379c6250714c“ prefix=“ptN“ format=“interactive“ title=“Deeper pajamos (naujas – 2018 sausis)“]