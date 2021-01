Paprasta GENERAL FINANCING BANKO tiesa: IT – integrali organizacijos dalis

GENERAL FINANCING BANKO Informacinių technologijų departamento direktorius Vygandas Jonušas: „Teigiamos organizacijos kultūros dalis yra ir tai, kad visi veikia išvien.“

Informacinių technologijų komandos susitelkimas ir tuo pačiu metu kiekvieno jos nario atsakomybė, noras judėti pirmyn drauge su visa organizacija – raktas į sėkmingą viso GENERAL FINANCING BANKO veiklą. Banko Informacinių technologijų departamento direktorius, valdybos narys Vygandas Jonušas sako: paslaptis – vidinėje įmonės kultūroje: „Stengiamės išgyvendinti supratimą, kad IT – tai atskira nesuprantama respublika. Bręstant mūsų organizacijai, šis atotrūkis smarkiai sumažėjo.“

V. Jonušas trumpai perbėga GENERAL FINANCING BANKO gimimo istoriją – anot jo, nors organizacija banku tapo tik praėjusiais metais, tačiau kelionė į šį tikslą buvo ilga.

Aukštų tikslų link vedė nuosekli strategija

„Kai prisijungiau prie „General Financing“ komandos 2009 m., mačiau, kaip nuosekliai investuojama į žmones, sistemas, procesus. Tai – ilgalaikio požiūrio iliustracija, ir mums, finansų sektoriaus verslui, tai padėjo lanksčiai reaguoti į klientų poreikius, dinamišką reguliavimo aplinką“, – pažymi pašnekovas.

Pasak V. Jonušo, IT sistemos bendrovėje kito natūraliai, organiškai reaguojant į organizacijos poreikius ir brandą: „Iš pradžių daugiausia dėmesio skyrėme sistemų kūrimui – jos turėjo būti tiksliai pritaikytos paslaugų klientams teikimui. Orientavomės į tai, kad verslas būtų funkcionalus. Tačiau įmonė kėlė sau vis aukštesnius tikslus, buvo investuojama į mažiau iš šalies matomas dalis: sistemų patikimumą, prieinamumą, saugumą. Tai tarsi higieniniai, tačiau labai svarbūs aspektai.“

2008-ieji, kuomet „General Financing“ tapo Prancūzijos banko „Societe Generale“ grupės dalimi, tapo tam tikro lūžio metais – grupė ne tik kėlė aukštus, bankininkystės sektoriuje įprastus reikalavimus įsigytai organizacijai, bet ir teikė žinias bei įrankius šiems reikalavimams vykdyti.

„Nors banku tapome tik praėjusiais metais, bet bankinio lygio IT komanda, sistemos, veiklos struktūra buvo jau daug anksčiau“, – sako V. Jonušas.

Praktika „nuo A iki Z“ pasiteisino

GENERAL FINANCING BANKO IT departamento direktorius atkreipia dėmesį, kad organizacijoje daugelis IT darbų atliekama viduje: kuriama, testuojama, palaikoma.

„Įmonėje gimusią idėją analizuojame techniniu atžvilgiu, dėliojame architektūrą, patys programuojame, testuojame ir, kruopščiai viską atlikę, pateikiame naudoti. Tai – ištisinis sistemų gyvavimo ciklas, kurį užtikrina banko viduje esantys žmonės“, – dėsto V. Jonušas.

Jo manymu, esmines („core“) funkcijas organizacijai pravartu turėti viduje, o GENERAL FINANCING BANKO privalumas – tai, kad organizacijoje užtikrinama daug daugiau nei esminiai dalykai.

„Žinoma, tai susiję ir su tam tikrais papildomais iššūkiais. 15 metų plėtojame savo sukurtus procesus, tad juos turime ir palaikyti, o tai nėra pati patraukliausia užduotis IT profesionalams. Vis tik taikomės prie situacijų, sprendžiame ir patys keisdamiesi, ir keisdami procesus. Kol kas visos komandos dėka tai sekasi gerai. Kai yra visų noras judėti pirmyn – judame“, – šypteli V. Jonušas.

Jis pabrėžia, kad, kalbėdamas apie komandą, turi galvoje ne tik kompanijoje dirbančius IT profesionalus. „Apskritai būčiau labiau linkęs apibūdinti komandą kaip technologijų, ne vien IT žinovus. Tarkime, yra Naujų produktų ir inovacijų departamentas, jame gimsta verslo idėjos ir produktai, tuomet IT šias idėjas papildo, įgyvendina techninius dalykus. Galutinis produktas susideda iš daugelio dedamųjų, o tame dalyvauja visi. Mes nesame „atskilę“ nuo organizacijos, kaip kartais įsivaizduojami IT specialistai. Teigiamos organizacijos kultūros dalis yra ir tai, kad visi veikia išvien“, – sako GENERAL FINANCING BANKO IT departamento direktorius.

Jis džiaugiasi ir tuo, kad banke sukurtos didžiulės vidinio augimo galimybės. Sėkmės istorijos skamba įkvepiančiai: kaip praktikantas prie įmonės prisijungęs Tomašas dabar sprendžia sudėtingiausias IT architektūrines problemas, o buvęs praktikantas Paulius, itin daug dėmesio skyręs IT žinioms gilinti ir padedamas kolegų, dabar programuoja dviem programavimo kalbomis.

Testuotojas: misija įmanoma ir itin įdomi

GENERAL FINANCING BANKO Testavimo skyriaus vadovė Aurelija Čepukienė prie įmonės prisijungė prieš 6,5 metų – sumaniusi keisti ankstesnę darbovietę, tapo testuotoja naujojoje.

„Kai tik ėmiausi šio darbo, nežinojau, kokių galimybių ir erdvių atveria ši specializacija, – pasakoja A. Čepukienė. – Gal pernelyg ambicingai nuskambės, bet testuotojas – tai specialistas, kuris žino viską. Turime užtikrinti kokybę, pirmieji susipažįstame su naujais produktais, kitais pakeitimais. Tai ne tik techninis darbas, bet ir daug bendravimo, bendradarbiavimo su komanda.“

2018-aisiais Aurelija tapo bendrovės testavimo skyriaus vadove.

„Nuo to momento neturėjau laiko susimąstyti apie darbo ar pareigų keitimą, nors esu gan dinamiška, man pakanka dvejų metų perkrimsti naujai sričiai. Tačiau dabar nuolat turiu galimybę mokytis iš naujo – tą suteikia darbas su naujais projektais, naujais komandos nariais. Kai atrodo, kad jau viską pasiekei, atsiranda naujas projektas ir vėl pradedu nuo nulio – o man tai patinka“, – juokiasi Aurelija.

Pasak jos, dirbant tokioje organizacijoje kaip GENERAL FINANCING BANKAS, atsiveria itin plačios galimybės komandai atsiskleisti. „Gimus naujam produktui, visi matome, kokią naudą, naują vertę jis kuria visai įmonei – tai labai svarbu“, – apibendrina A. Čepukienė.

Nuo verslo idėjų – iki IT sprendimų

Igor Cybulskyj, GENERAL FINANCING BANKO Analitikų ir architektų komandos vadovas, prisimindamas savo darbo įmonėje pradžią 2012 m., pasakoja – IT departamentas buvo mažesnis, o darbo organizavimas kitoks nei šiuo metu. „Palaipsniui augo įmonė, tobulėjo vidiniai procesai ir IT sprendimai“, – prisimena I. Cybulskyj.

2015-aisiais jis tapo IT sistemų architektu, o 2019 m. užėmė dabartinę analitikų ir architektų komandos vadovo poziciją. Šį ne itin paprastai, žvelgiant iš šalies, perkremtamą pareigų pavadinimą pašnekovas iššifruoja paprastai: „Analitikai į IT kalbą išverčia verslo poreikius, o IT architektai randa sprendimą, kaip tai įgyvendinti. Tuomet įtraukiami programuotojai, testuotojai. Mūsų komanda itin glaudžiai bendradarbiauja su verslo padaliniais, esame tarpinė grandis tarp verslo ir IT sprendimų, taigi privalome išmanyti abi puses.“

Toks darbo pobūdis lemia, kad darbas šioje srityje – dinamiškas, nerutininis, nuolat susiduriama su skirtingomis užduotimis, nuo sistemų projektavimo ar integravimo iki, pašnekovo žodžiais, egzistencinių IT galvosūkių sprendimo.

O kas IT specialistus, kurie tokie paklausūs rinkoje, sulaiko GENERAL FINANCING BANKE?

„Komanda, puikūs žmonės. Įdomus darbo pobūdis. Jausmas, kai norisi eiti į darbą. Gera atmosfera, kuomet darbdavys vertina darbuotojus ir geranoriškai padeda spręsti jiems kylančius iššūkius“, – nedvejodamas išvardija I. Cybulskyj.