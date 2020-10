Karantino metu padaugėjo e. mokėjimų, sumažėjo grynųjų naudojimas 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per karantiną pastebimai išaugo gyventojų ir verslo elektroninių mokėjimų apimtys. Be to, grynųjų iš bankomatų išsiimama mažiau – dažniau atsiskaitoma kortelėmis.

Lietuvos banko duomenimis, karantino metu, 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, atsiskaitymų naudojantis Bank link paslauga skaičius buvo 51% didesnis, o mokėjimo kortelėmis atsiskaitymo internetu operacijų skaičius išaugo 125%.

Be to, karantino pradžioje mokėjimo paslaugų teikėjai padidino bekontakčio mokėjimo kortele limitą iki 50 Eur. Vertinama, kad toks padidintas limitas leidžia 95% operacijų prekybos vietoje apdoroti be fizinio kontakto tarp mokėtojo ir kortelės skaitytuvo.

Iš bankomatų ima mažiau grynųjų

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenimis, šių metų antrąjį ketvirtį, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, bankomatuose išsiimta 2 mlrd. Eur grynaisiais – 20% mažiau nei pernai.

Ekspertai tai sieja ne tik su dėsningomis elektroninių įrankių populiarumo tendencijomis, bet ir su šiais metais vartotojų įpročius įvairiose srityse pakoregavusia koronaviruso pandemija.

Šių metų antrąjį ketvirtį atsiskaitymų už pirkinius kortele transakcijų skaičius ūgtelėjo 3%, o atsiskaitymų apyvarta – 15%: nuo 1,85 mlrd. iki 2,13 mlrd. Eur. Padidėjo vidutinė suma, išleidžiama mokant kortele: šiemet ji pasiekė 21,6 Eur (prieš metus – 19,4 Eur). Iš viso gyventojai naudojasi 3,1 mln. debetinių ir kreditinių kortelių, išduotų Lietuvoje veikiančių bankų, skelbia LBA.