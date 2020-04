Stojant darbui teismuose, arbitražas tampa vis patrauklesnė alternatyva

Rapolas Kasparavičius, asocijuotasis teisininkas.

Karantino laikotarpiu darbas stoja ne tik restoranuose, kirpyklose ar pramogų centruose, bet ir teismuose. Posėdžių salės, kuriose per dieną į priekį pajudėdavo šimtai teismo procesų, šiuo metu tuščios. Todėl bylinėtis priverstas verslas jau dabar skaičiuoja nuostolius už pragaištą laiką.

Ar yra alternatyvų teismams? Arbitražas yra įprastas verslo ginčų sprendimų būdas, kurio privalumai, lyginant su teismais, tampa ypač aktualūs besitęsiančio karantino sąlygomis.

Nors ir Vyriausybės nuo kovo 16 d. paskelbtas karantinas nedraudžia teismų veiklos, Teisėjų tarybos rekomendacijos, siekiant apsaugoti teisėjus bei bylos šalis nuo užkrato plitimo, karantino metu nurodo neorganizuoti žodinių posėdžių teismo salėse. Rašytiniai posėdžiai, į kuriuos bylos šalys nėra kviečiamos, irgi gali būti nukelti po karantino. Panašūs apribojimai, tikėtina, išliks ir ateityje sušvelninus karantino režimą. Kuo karantinas tęsis ilgiau, tuo labiau tęsis bylų nagrinėjimo terminai.

Teismų veiklos apribojimai reiškia, kad verslo ginčų nagrinėjimas teismuose gerokai užsitęs. Verslui tai reiškia gerokai vėliau susigrąžintus pinigus, santykius tarp šalių vis ilgiau nesureguliuotus ir pan. Ar yra galimybių to išvengti?

Arbitražas yra alternatyvus būdas ginčams tarp verslo spręsti. Šalių paskirti arbitrai nagrinėja šalių ginčus ir jų sprendimai, lygiai taip pat kaip ir teismų, yra privalomi. Tik skirtingai nei teisėjai, arbitrai nėra ribojami griežtų kodekso normų ir ribotos teismų materialinės bazės. Šiuo metu teismo posėdis, kuriame šalys, jų advokatai ir teisėjai dalyvauja posėdyje nuotolinio ryšio priemonėmis yra tikra retenybė. Arbitraže, kuris dažnai vyksta tarp skirtingose šalyse esančių verslo subjektų, posėdžiai naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijos technologijomis yra įprasti, nes taip yra tiesiog pigiau. Tačiau niekas nedraudžia spręsti verslo ginčų arbitraže ir tarp verslo subjektų Lietuvoje. Lietuvoje yra kelios arbitražo institucijos, o didžiausią verslo pasitikėjimą turi Vilniaus komercinio arbitražo teismas.

Vilniaus komercinio arbitražo teisme ginčas tarp šalių turi būti išnagrinėtas per 6 mėnesius. Nors ir terminas gali būti pratęstas, paprastai ginčai yra išnagrinėjami per panašų terminą. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad arbitražo teismo sprendimas negali būti apskųstas apeliacinės instancijos teismui, taigi arbitražas paprastai trunka trumpiau nei bylinėjimasis teismuose per kelias instancijas.

Dažnas klausia, ar brangiai kainuoja arbitražas? Atsakymas labai priklauso nuo arbitražo institucijos, kuri nagrinės verslo ginčą. Jeigu ginčą nagrinėja minėtas Vilniaus komercinio arbitražo teismas ir arbitrų kolegiją sudaro ne 3, bet 1 arbitras, arbitražo rinkliavos paprastai bus labai panašios į žyminio mokesčio dydį valstybės teismuose. Žyminį mokestį teisme gali tekti mokėti ir kelis kartus, jeigu skųsitės, kad teismas nepatenkino jūsų ieškinio. Žinoma, jeigu ginčą nagrinės garsios, prestižinės užsienio arbitražo institucijos, tokios kaip Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) arbitražo teismas, arbitražo rinkliavos bus gerokai didesnės nei ginčo nagrinėjimas Lietuvos teisme.

Klasikinis arbitražo privalumas yra galimybė šalims pasirinkti arbitrus, kurie nagrinės jų ginčą. Neretai ginčas tarp šalių reikalauja ne tik specifinių konkrečios teisės šakos žinių, bet ir konkrečios verslo srities išmanymo. Kol kas valstybės teismuose esantys teisėjų parinkimo algoritmai į tokius kriterijus iki galo neatsižvelgia. Todėl arbitražas gali reikšti labiau prognozuojamą ir labiau verslo praktiką atitinkantį rezultatą.

Norint, kad ginčą nagrinėtų arbitražas, reikia dėl to susitarti. Susitarimui sudaryti pakanka į šalių sudaromą sutartį įtraukti standartines arbitražinio susitarimo sąlygas, kurios yra prieinamos arbitražo institucijų interneto svetainėse. Didesniuose ar sudėtingesniuose sandoriuose dėl susitarimo formuluotės siūloma pasitarti su teisininku. Taip pat niekas nedraudžia susitarimą dėl ginčo nagrinėjimo arbitraže sudaryti šalims jau kilus ginčui.

Arbitražas be didesnių pastangų gali reikšti greitesnį ir tam tikrais atvejais ne brangesnį, bet profesionalesnį verslo ginčų sprendimą. Tai ypatingai aktualu dabar, kai teismų darbas yra apribotas ir praeis nemažai laiko, kol teismų darbas vėl grįš į įprastas vėžes. Tuo tarpu arbitraže ginčai toliau nagrinėjami nepaisant paskelbto karantino. Sprendimą dėl arbitražo reiktų priimti jau dabar – įtraukiant arbitražinius susitarimas į dabar sudaromas sutartis ar jas keičiant, o kilus nesutarimui tarp šalių, siūlant sprendimą tarp šalių pavesti arbitražui.