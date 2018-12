Lenkijai nutraukus lietuviškos kiaulienos importą, ŽŪM kreipsis į EK

Lenkijai nutraukus lietuviškos kiaulienos ir kiaulių importą, Žemės ūkio ministerija ketina kreiptis į Europos Komisiją (EK), kad ji įvertintų Lenkijos veiksmus, rašo „Lietuvos žinios“. Tikėtasi, kad iki metų pabaigos į Lenkiją bus eksportuota 100.000 kiaulių.

Algis Baravykas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos (LKAA) vadovas teigė, kad Lietuva eksportuodavo į Lenkiją palyginti nedidelį kiekį kiaulienos – apie 3.000 tonų, tačiau tai sudaro pusę viso kiaulienos eksporto. Per dešimt šių metų mėnesių į kaimynų šalį buvo išvežta 150.000 kiaulių, iš jų – 91.000 skersti, o likusi dalis buvo paršeliai.

„Situacija rinkoje labai įtempta. Europoje pagaminama per daug kiaulienos, be to, jaučiamas sumažėjęs šios mėsos vartojimas. Į Lietuvą įvežama daug kiaulienos iš užsienio rinkas praradusios Belgijos, tai dar žemiau spaudžia kainą. Kiaulių augintojai ne tik kad negauna pelno, jie primoka, kad augina kiaules“, – dienraščiui kalbėjo p. Baravykas.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) tvirtina, kad Lietuva iki šiol nėra gavusi oficialios informacijos iš Lenkijos kompetentingų institucijų dėl sprendimo riboti prekybą kiaulėmis ir jų skerdena iš ūkių, patenkančių į antrąją afrikinio kiaulių maro zoną.

„Prekybos ribojimai pasireiškia Lenkijos atsisakymu bendradarbiauti su Lietuvos specialistais, nustatant formuojamų siuntų transportavimo sąlygas, maršrutų planus, įvertinant kiaulių ūkių stebėsenos rezultatus ir suderinant kitą būtiną informaciją. Nuolat bendraujame su Lenkijos ir ES institucijomis ir dedame visas pastangas, kad poveikis būtų kuo mažesnis“, – nurodė ŽŪM.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.