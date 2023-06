Lūkesčiai dėl atlyginimų nusileido ant žemės, bet yra ir išsišokėlių

Jurgita Lemešiūtė, UAB „People Link“ vadovaujanti partnerė: „Labiausiai nustebino stipriai šoktelėję karjerą pradedančių specialistų darbo užmokesčio lūkesčiai.“ Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lėtėjant ekonomikai, darbuotojai stipriau ima vertinti savo darbo vietą. Atrodytų, lūkesčiai dėl atlyginimo irgi turėtų mažėti – daugelyje sektorių taip ir yra. Vis dėlto kai kurie specialistai tikisi uždirbti kur kas daugiau nei anksčiau, nors pagrįsti tokį norą sugeba ne kiekvienas.

Artėjančio ekonomikos sunkmečio ženklų – vis daugiau, o tai skatina net tik verslą peržiūrėti savo planus, tačiau ir darbuotojus realiai pasverti galimybes bei neturėti aliuzijų, kad atlyginimai ir toliau augs po keliolika procentų kasmet. Tai, kad laikas nusileisti ant žemės, patvirtina ir statistikos duomenys. Nors vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per metus padidėjo visose ekonominės veiklos rūšių įmonėse, realusis darbo užmokestis, palyginti su pirmuoju praėjusių metų ketvirčiu, Lietuvoje sumažėjo 5,4%.

Tai, kad gali tekti susitaikyti su mažesnėmis pajamomis, atspindi ir darbuotojų lūkesčiai dėl atlyginimo.

Personalo atrankos UAB „People Link“ pernai visus metus analizavo duomenis apie kandidatų atlyginimų lūkesčius. Informacija surinkta iš daugiau nei 6.000 pokalbių su kandidatais. Pirmojo šių metų ketvirčio duomenys buvo palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Paaiškėjo, kad nemažai specialybių atstovų lūkesčiai per metus pasikeitė.

„Labiausiai nustebino taip stipriai šoktelėję karjerą pradedančių specialistų darbo užmokesčio lūkesčiai tokiose pozicijose kaip buhalterio, pardavimo, klientų aptarnavimo specialisto, tam tikrų sričių inžinierių – jie skirtingose pozicijose augo iki 20%. Bet juk jaunas specialistas dar negali sukurti tiek vertės organizacijai. Manome, kad tai labiausiai yra paveikta infliacijos, nes mažesnes pajamas gaunantys specialistai yra jautresni kainų kilimui“, – tyrimo duomenis komentuoja Jurgita Lemešiūtė, „People Link“ vadovaujanti partnerė.

Finansininkų trūksta

Vienas ryškiausių pokyčių – pasikeitę buhalterių, ypač turinčių mažai darbo patirties, lūkesčiai. Tyrimo duomenimis, jie išaugo 16%.

„Pirmiausia buhalterių atlyginimo lūkesčių augimą labiausiai spartino specialistų trūkumas, ypač Vilniuje. Per pastaruosius kelerius metus stipriai plėtėsi čia įsikūrę paslaugų centrai, kur stambios tarptautinės bendrovės, konkuruodamos dėl geriausių specialistų, reguliariai kėlė darbo užmokestį. Taip pat didino motyvacinių priemonių paketus kaip sveikatos draudimas, papildomos atostogų dienos, nuotolinio darbo galimybės, pietūs, vaišės“, – aiškina J. Lemešiūtė.

Be to, apskaita yra vis mažiau populiari specialybė: jaunimas retai renkasi apskaitos studijas dėl to, kad yra teigiama, jog sritis bus viena iš greičiausiai robotizuojamų.

Laimis Jančiūnas, UAB „Buhalterės.lt“ vadovas, patvirtina, kad pasunkėjo finansų specialistų paieška, nes buhalterių, auditorių ar finansų vadovų pasiūlą darbo rinkoje lemia sezoniškumas.

„Pirmieji du metų ketvirčiai yra labiausiai užimti, nes šių profesijų atstovai rengia metines ataskaitas, deklaracijas, atlieka auditus ir kitus darbus, kurių terminai dažniausiai baigiasi birželį. Retas tuo metu ieško darbo. Po darbymečio šie specialistai paprastai atostogauja ir naujų darbų pradeda dairytis antrojoje vasaros pusėje“, – su finansininkų darbo specifika supažindina L. Jančiūnas.

Laimis Jančiūnas, UAB „Buhalterės.lt“ vadovas Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Priešinga situacija iš darbdavių pusės – pirmąjį pusmetį poreikis išauga ir darbo skelbimų įvairioms finansų srities pozicijoms atsiranda gerokai daugiau. Palankiausias metas atsirinkti stiprų specialistą yra ruduo – tuo metu apskaitos įmonės sulaukia daugiausia CV.

„Tiesa, yra daug žemos kvalifikacijos buhalterių ir vien per pokalbį sunku įvertinti kompetencijas. Norint atsirinkti gerą specialistą, į atrankos procesus aktualu įtraukti įvairių papildomų įrankių. Mes kandidatus tikriname savo sukurtu virtualiu žinių testu. Deja, rezultatai liūdina – tik maždaug kas penktas teisingai atsako į pusę klausimų“, – liūdną faktą konstatuoja „Buhalterės.lt“ direktorius.

Beje, apskaitininkų ir vyriausiųjų buhalterių situacija skiriasi. Daugelis įmonių skaitmenizuoja ir automatizuoja procesus, pradėdami nuo paprasčiausių, pavyzdžiui, sąskaitų ar banko išrašų suvedimo, skolų suderinimo, ataskaitų teikimo.

L. Jančiūnas atkreipia dėmesį, kad pagrindiniai buhalterių darbdaviai yra apskaitos paslaugas teikiančios įmonės, kurių Lietuvoje yra beveik 4.500.

„Jos smarkiai konkuruoja dėl klientų kainomis, todėl atlyginimų augimas buhalteriams yra nuosaikus. Jei mokesčių reforma bus priimta tokia, kokią šiandien siūlo Finansų ministerija, nuo 2024 m. buhalterių krūvis didės, o tai gali lemti ir jų algų augimą“, – nurodo pašnekovas.

Augimas stoja

Tyrimo duomenys rodo, kad stipriai paaugo klientų aptarnavimo specialistų, verslo vystymo ir produktų vadovo lūkesčiai. Tačiau Evaldas Urbonas, „Omnisend“ produkto viceprezidentas, juos vertina atsargiai.

Evaldas Urbonas, „Omnisend“ produkto viceprezidentas. Įmonės nuotr.

„Savo organizacijoje nepajautėme tokio ryškaus produkto vadovų lūkesčių dėl darbo užmokesčio pokyčio, nes pastaruoju metu dauguma technologijų įmonių sustabdė savo augimą, o dalis jų netgi sumažino darbuotojų skaičių“, – sako jis.

„People Link“ vadovė atkreipia dėmesį, kad šios grupės darbuotojų lūkesčius galėjo kilstelėti naujų operacijų centrų kūrimasis.

„Be to, į klientų aptarnavimo, pardavimo ar kitas sritis dažnai kandidatuoja mažiau patirties turintys darbuotojai, o jų, kaip jau minėta, lūkesčiai yra kiek didesni“, – aiškina L. Lemešiūtė.

Grįžta į realybę

Tyrimo duomenimis, labiausiai kandidatų lūkesčiai sumažėjo teisės srityje: tarp turinčių kelerių metų patirtį jie nuslopo 10%, o tarp patyrusių – kone penktadaliu.

Aušra Bagdonienė, „Triniti Jurex“ personalo vadovė, sako, kad pastaraisiais metais jų profesinės bendrijos komanda auga, lūkesčiai – taip pat.

„Vertinant minimo tyrimo duomenis, tai, kad patyrusių teisininkų atlygio lūkesčiai mažėja, galėtų būtų siejama su tuo, jog ekonominio augimo metais jie buvo itin padidėję, kaip ir patyrusių specialistų poreikis. Todėl dabartinis advokatų kontorų teisininkų atlygio lūkesčių sumažėjimas teoriškai būtų labiau grįžimas į įprastus rėžius ar derinimasis prie ekonominės situacijos“, – aiškina A. Bagdonienė.

Aušra Bagdonienė, „Triniti Jurex“ personalo vadovė. Įmonės nuotr.

Tyrimo duomenys rodo, kad padėtis stabilizavosi ir IT sektoriuje.

Šios srities kandidatų finansiniai lūkesčiai per pastarąjį pusmetį daugumoje pozicijų augo vidutiniškai 4–5%, o lygiai prieš metus tuo pačiu laiku matytas 10–15% augimas.

Ekspertų nuomone, galima kelti hipotezę, kad arba darbuotojai pradėjo tikėtis adekvatesnio atlygio augimo, arba ėmė baimintis, jog susikeldami savo finansinius lūkesčius praras galimybę pretenduoti į kitą darbo vietą kaip tiesiog „per brangus“ žmogus.

Ieva Jasevičiūtė, „Danske Bank“ Lietuvoje l. e. p. Talentų pritraukimo komandos vadovė, sako pastaruoju metu pastebinti tendenciją, kad IT sektoriaus darbuotojai darbo ieško proaktyviai. O jų finansiniai lūkesčiai nebėra tokie aukšti, palyginti su tuo laikotarpiu, kai šių specialistų bendrovė galėjo pasamdyti tik pati aktyviai „medžiodama“.

„Žinoma, yra išimčių. Samdydami specialistus, turinčius didesnės patirties, nišinių ar ypač rinkoje paklausių kompetencijų, susiduriame su didesniais ir sparčiau augančiais finansiniais lūkesčiais“, – pasakoja I. Jasevičiūtė.

Kita tendencija, kurią mato Talentų pritraukimo komandos vadovė, yra ta, kad darbuotojai labiau linkę ieškoti stabilumo nei pastaraisiais metais.

„Nuo praėjusios vasaros pastebime, jog vis daugiau laisvai samdomų IT specialistų ieško nuolatinės darbo vietos. IT sektoriaus įmonėse vykstantis etatų mažinimas žmones skatina ieškoti stabilumo, tad ir finansiniai kandidatų lūkesčiai nebeauga taip greitai“, – kalba I. Jasevičiūtė. Žmonės labiau pasveria ir galimas darbo keitimo rizikas, dėl to vyksta mažesnė darbuotojų kaita.

„Darbuotojai ieško stabilumo, prieš svarstydami karjeros pokyčius aktyviau domisi galimybėmis organizacijoje ir taip išsaugo darbo vietą bei gaunamas naudas“ – sako I. Jasevičiūtė.

Išorinės aplinkybės

Mindaugas Šestilo, „Telia Global Services Lithuania“ personalo vadovas, pasakoja, kad vien 2021 m. prie „Telia Global Services Lithuania“ prisijungė daugiau nei 350 naujų kolegų, iš kurių 70% – IT specialistai.

Jis darbo rinkoje pastebi įvairių tendencijų, kurios pastaruoju metu daugiausia buvo susijusios su pandemija, makroekonominiu neapibrėžtumu, karu Ukrainoje.

Mindaugas Šestilo, kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ personalo vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Karantino metu darbo rinka buvo bene sustojusi, norintys keisti darbą laukė geresnio momento, aiškumo. 2021 m. pabaigoje vyko sujudimas – žmonės laisvai keitė darbus, finansiniai lūkesčiai buvo aukšti. Nuo 2022 m. stebime tolygų darbo rinkos sulėtėjimą, tačiau tai nebūtinai yra reakcija į dabartines tendencijas“, – kalba M. Šestilo.

Anot „Telia Global Services Lithuania“ personalo vadovo, šį sulėtėjimą galima sieti su keliais veiksniais.

Vienas jų – išorinės aplinkybės: karas, ekonominis neapibrėžtumas, augančios palūkanų normos.

„Jaučiame kandidatų norą rasti stabilią, saugią vietą, tačiau tai nereiškia, kad neatsižvelgiama į kitus dalykus: darbo turinį, kultūrą, įmonės vietą ir kuriamą prasmę visuomenėje“, – sako M. Šestilo.

Kitas galimas veiksnys – darbo rinkos stabilizavimasis po didžiulio neapibrėžtumo periodo nuo 2020-ųjų pradžios.

Tiek pernai, tiek ir šiais metais nemaža dalis įmonių stabdė samdą, pranešė apie veiklos nutraukimą ar darbuotojų atleidimą. Kai kurios bendrovės priėmė sprendimus neišmokėti arba išmokėti sumažintus metinius priedus, praleisti atlygio peržiūrą.

Kalbėdamas apie situaciją įmonėje, personalo vadovas teigia, kad „šiemet darbuotojų atlyginimų peržiūros lubos buvo aukštesnės nei įprastai“. Taip pat darbuotojams išmokami metiniai priedai pagal bendrovės ir darbuotojo pasiektus tikslus bei rezultatus.

Kieno lūkesčiai kils

Nors ekonominė įtampa daugelį scenarijų perrašo savaip, yra specialybių, kurioms net sunkesniais laikais prognozuojamas atlyginimų kilimas.

„Kadangi dauguma įmonių diegia ir toliau planuoja skaitmenizacijos procesus, manome, kad ir toliau šioje srityje dirbančių specialistų – duomenų analitikų, programuotojų, verslo analitikų, skaitmenizacijos projektų vadovų – finansiniai lūkesčiai kils. Taip pat tvarumo specialistų poreikis auga, tačiau jų yra vos keletas, todėl tai yra puiki galimybė jauniems profesionalams, kartu – laikina problema įmonėms“, – prognozuoja „People Link“ vadovė.

Lėtėjant ekonomikai, tikėtina, ir toliau augs gerų pardavimų specialistų bei skaitmeninės rinkodaros srities talentų poreikis.

