Vadovų knygų lentyna ir fonoteka: ką vasarį skaitė ir ko klausė lyderiai

Iš kairės į dešinę: Rūta Petrulytė, „Omniva LT“ personalo vadovė, Nemunas Biknius, „Amber Grid“ vadovas, Žydrūnas Tamašauskas, „Oxylabs“ produktų vystymo vadovas, Liutgardas Maculevičius, „Rodl & Partner“ advokatas. VŽ koliažas.

VŽ vasarį klausė vadovų, su kokiais profesinės literatūros leidiniais arba podkastais jie rekomenduotų susipažinti ir kitiems vadovams. Kiekvienas papasakojo, ką naudingo pasiėmė iš kūrinių, kuriuos siūlo. Šio mėnesio rekomendacijų sąraše – literatūra ir podkastai apie kokybiško bendravimo organizacijoje palaikymą ir verslo sprendimų perkėlimą į praktiką.

Vasarį VŽ apklausti vadovai rekomendavo ne vien knygas, bet ir podkastus. Pastarieji – interviu žanro pokalbiai su tokių kompanijų, kaip „Microsoft“, produktų kūrėjais ir kitais vadovais, kurie dalijasi savo lyderystės patirtimi.

Dažniausia rekomenduojamų knygų tema – verslo idėjų perkėlimas į kasdienius darbus ir kokybiškas bendravimas su darbuotojais.

Knyga: „Principai“, Ray Dalio.

Kas rekomenduoja: Nemunas Biknius, „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Nemunas Biknius , „Amber Grid“ vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pašnekovas sako, kad šis kūrinys jam artimas, nes autorius, ribotos rizikos fondo valdytojo ir įmonės „Bridgewater Associates“ steigėjas, R. Dalio, aprašo ir jam artimus vadovavimo principus. N. Biknius atviravo, jog šią knygą laiko ant savo darbo stalo ir ja pasinaudoja norėdamas pasitikrinti, kaip pakliuvus į sudėtingesnes situacijas kalbėtis su žmonėmis.

„Pagrindinė autoriaus aprašoma idėja yra meritokratija – kai iš komandos susirenki tai, kas geriausia, kai maksimaliai panaudoji žmones, kurie yra protingi. Vienas ar keli žmonės organizacijoje, ypač didelėje, nieko nepakeis, bet jeigu duodi laisvę visiems pasireikšti, dar įdiegus ir sveikos kritikos kultūrą, tai veda prie gerų rezultatų. Man apskritai patinka disciplina, drausmė, tikslai, aiški komunikacija ir jos skaidrumas“, – paaiškina N. Biknius.

Jis pirmasis, kuris kitiems VŽ skaitytojams rekomenduoja paklausyti ir Steveno Bartletto podkastą, „The Diary of CEO“ (liet. „CEO dienoraštis“). Jame autorius dažnai pakviečia amerikiečių įmonėms vadovaujančius lyderius, kurie dalijasi savo sprendimų priėmimo logika.

„S. Baletto kalbina žmones, kurie milijardų vertės verslus sukuria nuo nulio. Įdomu paklausyti, kaip jie daro sprendimus. Tai geras įkvėpimo šaltinis. Šiame podkaste nėra daug praktinių patarimų, kuriuos būtų galima vėliau panaudoti savo darbe, nors būna, kad pasitaiko. Jis yra labiau skirtas įkvepiančioms istorijoms paklausyti“, – rekomenduoja N. Biknius.

Knyga: „The Art of Scalability: Scalable Web Architecture, Processes, and Organizations for the Modern Enterprise“ (liet. „Menas pamatuoti: pamatuojama žiniatinklio architektūra, procesai ir šiuolaikinio verslo organizacijos“), Michaelas T. Fisheris.

Kas rekomenduoja: Žydrūnas Tamašauskas, „Oxylabs“ produkto vadovas.

Žydrūnas Tamašauskas, „Oxylabs“ produktų vystymo vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Jis VŽ pasakojo besirenkantis skaityti profesines knygas, kuriose yra atsakymai į klausimus, sunkiai randami darbo praktikoje. Ž. Tamašauskas knygą pristato kaip kūrinį apie tai, kaip turėtų būti vadovaujama komandoms ir produktų kūrimui – joje pateikiami pavyzdžiai, kokie vadovavimo modeliai tinka įvairių struktūrų verslui.

„Kitose knygose, kurių autoriai rašo šia tema, informacija būna teorinė, su daug išvedinėjimų ir yra labiau apie daiktus, o ne žmones – kaip kažką išmatuoti, pagreitinti, bet kaip tą aprašomą gerąją patirtį reikia perduoti komandai, vis tiek paliekama nuspręsti vadovui. Tai man ši knyga patiko būtent tuo, kad joje aprašoma, ir kaip gerąsias praktikas pritaikyti kolektyvuose. Tai svarbu, nes sprendimų priėmimas nėra toks akivaizdus, ypač, kai esame greitai augantis verslas ir naujus dalykus bandome kaip įmanoma dažniau ir greičiau“, – rekomenduoja Ž. Tamašauskas.

Jo rekomenduojamas podkastas – „Lenny’s podcast“ (liet. Lenio pdkastas). Jų vedėjas, Lenny Rachitsky, ima interviu iš pasaulyje lyderiaujančių kompanijų produkto vadovų.

„Pašnekovai pasidalija savo patirtimi, ypač tie, kurie kuria informacinių technologijų rinkos produktus. Jų klausantis supranti, kad tos situacijos, kurias išgyvenu kasdien darbe, nėra jau tokios vienetinės. Kiti vadovai susidūrė su panašiais iššūkiais ir gal net darė tokius pačius sprendimus kaip mes, „Oxylabs“, – tada galima pasitikrinti, kas ir kodėl veikia arba ne“, – siūlo paklausyti pašnekovas.

VŽ kiekvieną antradienį pasirodo Vadybos rubrikos podkastas „Vadovas vadovui“, kuriame kviečiame klausytis pokalbių apie šiuolaikinę lyderystę, darbuotojų pritraukimą ir motyvaciją, verslo transformacijas ir kitas aktualias temas.

Knyga: „Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High“ (liet. „Kritiniai pokalbiai: įrankiai padedantys palaikyti daug lemiančius pokalbius“), Josephas Grenny.

Kas rekomenduoja: Rūta Petrulytė, „Omniva LT“ personalo vadovė.

Rūta Petrulytė, Omniva. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pašnekovė pasakoja, kad šioje knygoje aprašoma, kaip dalyvauti labai svarbiuose pokalbiuose, kuriuose susitinka nesutariančios nuomonės ir dar jie būna labai emocionalūs. Kūrinyje paaiškinama, kaip sunkiose situacijose parinkti teisingus žodžius, kad jų klausantis žmogus liktų viską supratęs teisingai.

R. Petrulytės teigimu, vienas vertingiausių dalykų, ką ji išmoko iš šios knygos, yra galėjimas prieš svarbų, emocionalų pokalbį sustoti ir įvardyti sau, kaip pati mato susiklosčiusią situaciją naudojant frazę „istorija, kurią pasakoju sau, yra...“ Ji, pašnekovės teigimu, padeda geriau atsirinkti žodžius, kuriais apibūdiname tikrovę, o tai padarius – ir geriau suvokti, kaip tą pačią situaciją mato kiti žmonės.

„Istorijos, kurias mes pasakojame sau galvoje, kokius tam pasirenkame žodžius, gali labai skirtis nuo tikrovės. Sau galime naudoti tokius pasakymus, kaip „tu mane ignoruoji“, „tu nevertini mano laiko“, „tau tai nesvarbu“, bet veiksmus, kurie vyksta realybėje, gali žymiai geriau atspindėti tokios frazės, kaip „aš nespėjau tau atsakyti tuo laiku, kai tu tikėjaisi“ arba „taip, man svarbūs dalykai yra kiti, bet tai niekaip nesumenkina mano požiūri į tau svarbius klausimus“, – pavyzdį pakeitė R. Petrulytė.

VŽ podkaste ji daugiau pasakojo apie tai, kaip valdant personalą derėtų atsirinkti frazes, kurios geriausiai perteiktų norimą pasakyti žinią, pavyzdžiui, kažką samdant, atleidžiant iš darbo arba skelbiant krizę.

Knyga: „The Last Mile: Creating Social and Economic Value from Behavioral Insights“ (liet. Paskutinė mylia: įžvalgos apie elgesį, kurios padeda kurti socialinę ir ekonominę vertę“), Dilipas Somanas.

Kas rekomenduoja: Liutgardas Maculevičius, „Rodl & Partner“ advokatas.

Liudgardas Maculevičius, „Rodl & Partner“ advokatas, asocijuotas partneris. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pasak teisininko, knygoje rašoma, kad kiekvienoje organizacijoje svarbiausi yra darbuotojai. Todėl labai svarbu juos „užkrėsti“ bendru tikslu, motyvuoti jo siekti. Tai aktualu ir L. Maculevičiaus kasdieniame darbe, kuriame daug lemia žingsniai, kurių formaliai daryti neprivaloma, bet juos padarius – auga darbų kokybė.

„Būtent tas papildomas žingsnis skiria nuo sėkmės ir nesėkmės net ir teisminiuose procesuose ar klientų konsultacijose. Reikia suprasti, kad ne viskas užrašyta teisės aktuose ir reikia įdėti papildomų pastangų, kad būtų pasiekti teigiami rezultatai. Ir knygoje rašoma, kad labai svarbu, jog kiekvienos organizacijos narys suprastų savo indėlį, kad jo papildomas žingsnis atsispindi įmonės rezultatuose, kad kiekvienas yra bendro rezultato dalis“, – sako pašnekovas.

