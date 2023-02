Seime svarstoma riboti suminę darbo laiko apskaitą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kai kuriems Seimo nariams siūlant riboti suminio darbo laiko apskaitą, profsąjungos tam pritaria, o parlamentarų nuomonės išsiskiria.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovo Tomo Tomilino inicijuojamos Darbo kodekso pataisos numato, kad suminė darbo laiko apskaita būtų taikoma tik esant būtinumui be pertraukų veikiančiose įmonėse, o kitose tokia tvarka būtų galima tik susitarus kolektyvinėje sutartyje. Jeigu šias pataisas Seimas priimtų, jos įsigaliotų nuo 2024 metų.

Taip pat siūloma pamainų grafikus sudaryti taip, kad nepažeistų maksimalaus 48 val. (dabar 52 val.) darbo laiko per 7 dienas, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui būtų suteiktas bent 48 valandų nepertraukiamo poilsio laikas vietoje dabar numatytų 35 val.

Pasak T. Tomilino, pakeitimais siekiama sumažinti darbuotojų darbo krūvį.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Vienas pagrindinių iššūkių šiuolaikiniam žmogui yra nuovargis darbe, kuris paskui lemia ligas, šeimų griūtis ir panašiai. Ta silpniausia grandis yra tie žmonės, kurie priversti dirbti suminiu grafiku, nors tam visiškai nėra jokio pagrindo – nei gamybinio, nei kokios verslo specifikos, nei pamainų nėra. Tiesiog taip verslas bando išvengti viršvalandžių, už kuriuos jis turi mokėti“, – aiškino parlamentaras.

Anot jo, žmonės persidirba, nes turi iliuzijų, kad gali uždirbti daugiau, o darbdaviai taupo.

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė sako, kad darbdaviai ir darbuotojai interesus turi derinti, tačiau jis sutinka, kad tam tikrais atvejais reikalingi ir saugikliai.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narės, Laisvės frakcijos atstovės Monikos Ošmianskienės teigimu, reikėtų „išsiryškinti tam tikras verslo rūšis“, kur piktnaudžiaujama, nes suminė darbo laiko apskaita nėra reikalinga.

M. Ošmianskienės teigimu, reikėtų kuo mažiau kontrolės, o daugiau darbuotojų ir darbdavių susitarimo: „Paskui tokie ribojimai įvairiose sferose duoda priešingą efektą, kai žmonės nori ir gali dirbti, bet juos riboja įstatymai“.

Tame pačiame komitete dirbantis socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad tokia darbo laiko apskaita reikalinga labai nedaug žmonių.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, suminės darbo laiko apskaitos ribojimai būtini, nes darbuotojams tokia tvarka nieko gero neduoda.

„Tas, kas nenori mokėti viršvalandžių, taiko suminę darbo laiko apskaitą“, – tvirtino ji.

Be to, I. Ruginienė abejoja, ar suminę darbo laiko apskaitą turi reglamentuoti Darbo kodeksas. Dėl to, pasak jos, būtų galima susitarti kolektyvinėse sutartyse. Pasak profsąjungų lyderės, darbdaviai yra išsiprašę išimtinais atvejais taikyti suminę darbo laiko apskaitą, tačiau dabar ji labai išpopuliarėjo.

Jeigu pataisas Seimas priimtų, jos įsigaliotų nuo kitų metų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.