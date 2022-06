Griežtėja laikinojo įdarbinimo įmonių veikla

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Parlamentarai sugriežtino laikinojo įdarbinimo įmonių veiklą – Seimas priėmė tai numatančią Darbo kodekso pataisą.

Laikinojo įdarbinimo įmonės privalės Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) dažniau teikti informaciją apie darbuotojų skaičių – tai jos turės daryti kartą per mėnesį, o ne per pusmetį, kaip dabar, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, du kartus per metus gaunami duomenys dažnai būna praradę aktualumą.

Už pakeitimą balsavo 94 Seimo nariai, prieš buvo 15, o susilaikė 14.

Apie laikinus darbuotojus VDI informaciją teikiant kas mėnesį, ši tarnyba galės realiu laiku sekti situaciją rinkoje, o tai leis geriau atlikti tokių įmonių veiklos priežiūrą.

Tokios įmonės privalės ne mažiau negu tris mėnesius iš eilės samdyti laikinų darbuotojų, kitu atveju VDI per penkias darbo dienas tokį darbdavį išbrauks iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.

Aurelija Gabrielė Maldutytė, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos vadovė, anksčiau yra sakiusi, kad pakeitimai „išskaidrins“ rinką ir parodys jos dydį.

„Pamatysime, koks iš tikrųjų jos dydis, kiek realiai įmonių veikia ir gali teikti tą paslaugą. Vien užsiregistruoti nebepakaks“, – sakė ji.

VDI sąraše yra apie 300 laikinojo įdarbinimo įmonių. A. G. Maldutytės teigimu, patikimai ir skaidriai veikiančių yra apie pusšimtis.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.