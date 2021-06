NBFC, perėjęs prie hibridinio darbo modelio, tikisi sutaupyti apie 200.000 Eur kasmet

Valė Kulvinskienė, Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) direktorė. Asmeninio archyvo nuotr.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), centralizuojantis viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas, nuo liepos 1 d. dirbs taikydamas mišrų darbo modelį.

430 darbuotojų turinti įstaiga planuoja bent 2 savaites per mėnesį sudaryti sąlygas to pageidaujantiems darbuotojams dirbti per nuotolį. Įvedant lankstesnį darbo režimą siekiama labiau prisitaikyti prie darbuotojų poreikių, besikeičiančios darbo rinkos ir sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Darbuotojams pradiniame etape planuojama 2 savaites per mėnesį sudaryti galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Tereiks su tiesioginiu vadovu susiderinti grafiką, numatantį, kada konkrečiai darbas vyks namuose ir kada įstaigoje. Laikui bėgant, priklausomai nuo to, kaip pavyks dirbti pagal mišraus darbo modelį, per mėnesį darbe gali fiziškai pakakti praleisti tik ketvirtį darbo laiko. Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbuotojams, kurie pageidaus dirbti fizinėse darbo vietose, tam bus sudarytos visos sąlygos“, – pasakoja NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Organizacijoje buvo komunikuojama su darbuotojais siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius dėl patogesnio darbo organizavimo. Didžiajai daliai darbuotojų mišraus darbo modelis yra patogesnis, sutaupoma laiko išvengiant transporto kamščių, sumažėja kelionės į darbą, dienos pietų išlaidos.

Galimybė spręsti regionines nedarbo problemas ir taupyti valstybės pinigus

NBFC šiuo metu turi biurus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, tačiau dėl darbuotojų konkuruojama didmiesčių darbo rinkoje, viešojo sektoriaus atlyginimai daliai darbuotojų atrodo nepakankamai motyvuojantys rinktis būtent šį sektorių.

„Planuojama, kad hibridinis darbas gali padėti spręsti ir šias problemas. Vertinama, kad rajonuose pusšimčio kilometrų spinduliu aplink didžiuosius miestus darbo ieško daug profesionalių specialistų, kuriems mišrus darbo modelis galėtų padėti apsispręsti pasirinkti karjeros kelią NBFC. Valstybiniu mastu tai iš dalies padėtų spręsti taip pat ir regionines nedarbo problemas“, – sako V. Kulvinskienė.

Vertinama, kad toks darbo modelis ne tik būtų patogus darbuotojams, bet ir padėtų valstybei taupyti biudžeto lėšas. Skaičiuojama, kad pradėjus funkcionuoti lanksčiai darbo sistemai, perpus galima sutaupyti lėšų, skiriamų patalpų nuomai ir išlaikymui. Tai galėtų siekti net iki 200.000 Eur kasmet.

NBFC yra LR Finansų ministerijai pavaldi įstaiga. Tai yra didžiausias viešojo sektoriaus paslaugų centras. Šiuo metu NBFC aptarnauja 240 įstaigų ir 32.000 darbuotojų jose.

