Vilniečius ir miesto svečius kviečia į mugę: po kalėdine egle – moksleivių kurtų verslų produkcija

Šį šeštadienį, gruodžio 7-ąją, Vilniaus rotušėje susirinks daugiau nei 250 dar mokyklose verslus kuriančių moksleivių. Nuo 10:30 iki 14:00 val. visuomenei atvirame renginyje bus pristatytos jaunuolių verslo idėjos, kalėdinės jauno verslo mugės lankytojai galės įsigyti moksleivių bendrovių kuriamos produkcijos ir siūlomų paslaugų.

Kalėdinė mokinių kuriamų verslų mugė – tai tradicinis moksleivių ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ jaunųjų bendrovių programos „AcceleratorX“ renginys, kurio metu moksleiviai pirmą kartą visuomenei pristato ir prekiauja savo dar mokyklos suole įkurtų verslų produkcija bei vystomomis paslaugomis.

Tai taip pat yra vieta jaunuoliams įsivertinti per moksleivių bendrovės kūrimo laikotarpį padarytą pažangą beigi jaunus verslus vertinantiems ir nominacijų bei trijų pirmųjų vietų nugalėtojus išrenkantiems komisijos nariams-verslo savanoriams parodyti per praktines verslumo pamokas įgytus įgūdžius bei kompetencijas, pademonstruoti orientaciją ekonominėje aplinkoje ir įgytas finansinio raštingumo žinias.

Verslus kuria dar mokykloje

„Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė džiaugiasi vis didėjančia praktinio verslumo ugdymo integracija į formaliojo švietimo procesą. „Praeitais metais kalėdinėje mugėje dalyvavo 49 verslus dar mokyklos suole kuriančios moksleivių komandos. Šiemet renginyje jų bus net 70! Apskritai mūsų programoje dalyvauja ir savo verslą kurti nuo rugsėjo mėnesio užsiregistravo jau daugiau nei 200 jaunųjų bendrovių! Moksleiviai kurdami savo verslus sprendžia socialines problemas, nagrinėja ekologijos bei aplinkosaugos, tvarumo temas, diegia technologiškai pažangius sprendimus. Renginio svečiams jaunieji verslininkai siūlys ir parduos pačių kurtą bei gaminamą produkciją bei vystomas paslaugas“, – pasakoja organizacijos vadovė.

Anot A. Rusteikienės, pasaulyje vis garsiau kalbama, kad tvari valstybės ekonomika prasideda nuo kūrybiškumo ir verslumo įgūdžių nestokojančių žmonių, tad verslumo ugdymo diegimas mokyklose ir ekosistemos antreprenerystei skatinti vystymas turėtų būti esminis darbas valstybės ateičiai.

„Neseniai paskelbta ir džiugi naujiena – Lietuvoje turime pirmąjį „vienaragį“ (sėkmingą startuolį, kurio rinkos vertė viršija 1 mlrd. eurų, – aut. past.), internetinę naudotų drabužių mainų ir prekybos platformą „Vinted“. Tuo tarpu net 78 proc. Lietuvos gyventojų norėtų kurti savo verslą, bet retas imasi šios rizikos, nes trūksta žinių kaip tai daryti, trūksta įgūdžių ir, dažnu atveju, drąsos. Naujiena apie „Vinted“ turėtų įpareigoti kuo anksčiau supažindinti jaunuolius su iniciatyvumu, galimybe kurti patiems, rizikuoti ir kurti ne tik verslus, bet ir kitas asmenines iniciatyvas“, – įžvalgomis dalinasi direktorė.

Spręs atskirties problemą, dėmesį atkreipia ir į Astravą

Pasak organizatorių, kalėdinėje jauno verslo parodoje dalyvausiančios jaunosios bendrovės daug dėmesio skiria socialinei atsakomybei. Vieni jų – Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos moksleivių bendrovė „Agapė“, sprendžianti patyčių ir atskirties problemas. „Mūsų komanda prekiauja skirtingų spalvų kojinėmis, kurios yra tapusios tarptautiniu solidarumo žmonėms su Dauno sindromu simboliu, – savo idėją pristato jaunosios bendrovės atstovai. – Kovo 21-ąją minima pasaulinė Dauno sindromo diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį ir formuoti teigiamą požiūrį į žmones su šiuo genetiniu sutrikimu. Būtent todėl mes nusprendėme pardavinėti skirtingas kojines. Norime, kad lietuviai jomis pasipuoštų ir taip išreikštų palaikymą socialiai jautriai visuomenės grupei“, – teigia moksleiviai.

Jaunieji antrepreneriai pasakoja, kad tokia verslo idėja jiems gimė, nes gyvenant XXI amžiuje žmonės vis dar vieni iš kitų tyčiojasi: – „Todėl viliamės, kad pardavinėdami įvairių spalvų kojines paskatinsime visuomenę solidarizuotis ir palaikyti ne tik žmones su Dauno sindromu, bet ir žmones sergančius kitomis ligomis ar turinčius kitokią negalią“, – tikisi jaunuoliai.

Renginyje savo produktą pristatys ir Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos jaunoji bendrovė „Anti – Graphit“, kurios atstovai kvies apsidrausti radiacinio pavojaus atveju.

„Mes parduodame rinkinį, kuriame rasite būtiniausias apsaugos priemones kilus radiaciniam pavojui. Šį rinkinį sukurti paskatino 40 kilometrų nuo Vilniaus statoma, tarptautinių aplinkosaugos ir branduolinės saugos reikalavimų neatitinkanti, dviejų blokų Astravo branduolinė elektrinė, – pasakoja verslo sumanytojai ir priduria: – Alytuje įvykęs padangų perdirbimo gamyklos gaisras tik užtvirtino mūsų apsisprendimą vystyti tokį produktą.“

Jaunosios bendrovės atstovai tikina, kad jų kuriamas rinkinys apsaugo žmogaus organizmą nuo neigiamo radiacijos poveikio, taip pat yra praktiškas, nes viską ko reikia radiacinio pavojaus atveju galima rasti vienoje vietoje. Taip pat moksleiviai teigia 4 proc. nuo uždirbto pelno skiriantys vėžio gydymo paramos fondui.

„Esame vienintelė bendrovė tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje siūlanti tokio tipo produktą. Šis rinkinys – tai puiki investicija užtikrinti žmogaus saugumą, juolab kad visuomenei tikrai pravartu pasiruošti tokiai ekstremaliai padėčiai“, – sako jaunieji antrepreneriai.

Net 70 jaunų verslų

Be šių, kalėdinėje jaunųjų bendrovių parodoje galėsite rasti ir daugiau nei pusšimtį kitų dar mokyklos suole kuriamų produktų ir vystomų paslaugų. Keletas jų: įvairiai nuotaikai pritaikytos, iš sojų vaško gaminamos žvakės, ekologiška, su aktyvinta anglimi gaminama dantų pasta, sveiki džiovintų vaisių ir daržovių užkandžiai, keturių skonių netradicinės, natūralios imbierinės arbatos, judesių nevaržantys šuniukų ir kačiukų drabužėliai, 3D spausdintuvu gaminami suvenyrai ir pakabukai, išskirtinio dizaino, didintos talpos ir belaidžio krovimo funkciją turinčios išmaniųjų įrenginių išorinės baterijos.

„AcceleratorX“ – tai „Lietuvos Junior Achievement“ programa suteikianti 9-12 klasių mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos suole. Mokiniai spręsdami vietos problemą, atliepdami rinkos poreikį arba tiesiog testuodami savo idėjas kuria skirtingus verslus ir skleidžia verslumo dvasią. Ši programa nėra verslo simuliacija, tai realaus verslo kūrimo patirtis supažindinant, kaip verslas yra vystomas, valdomas bei leidžiant mokiniams patiems priimti svarbiausius su jų verslu susijusius sprendimus.

„Lietuvos Junior Achievement“ yra nevyriausybinė organizacija, ekonominio švietimo ir praktinio verslumo ugdymo programų lyderis Lietuvoje. Organizacijos programas finansuoja privatūs rėmėjai ir fondai: mecenatas SEB bankas, strateginis poveikio investuotojas „Moody‘s“ bei strateginiai investuotojai: „UPS“; „Coca-Cola HBC Lietuva“; „Narbutas“. Pagrindiniu šių metų „Junior Achievement Lietuva“ projekto „Empowering women for the future of jobs“, siekiančio paskatinti jaunas moteris ateities karjerai ir verslumui, rėmėju tapo gaiviųjų gėrimų gamintojos „Coca-Cola“ įsteigtas tarptautinis paramos fondas „The Coca-Cola Foundation“.