Nenugalima komisijų trauka

Valstybės kontrolė (VK) konstatuoja: Lietuvos teisėkūra neefektyvi. Net pusė teisės aktų svarstoma ir priimama skubos tvarka – juos kuriant per mažai konsultuojamasi su visuomene, dėl to konsultacijos persikelia į Seimą ir ten neretai įstringa. Tačiau parlamente teisės aktų projektai marinuojami ne tik dėl to – šis Seimas yra įklimpęs gausybės laikinųjų ir specialiųjų komisijų darbe. Jos ryja parlamentarų laiką, kuris turėtų būti naudojamas išties svarbiems klausimams spręsti.