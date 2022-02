Ukraina nutraukia diplomatinius santykius su Rusija, V. Zelenskis kreipësi á rusus

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas. AFP/„Scanpix“ nuotr.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Ukraina nutraukia diplomatinius santykius su Rusija bei paragino rusus priešintis karui prieš Ukrainą.

Papildytas visas tekstas

„Mes nutraukiame diplomatinius santykius su Rusija. Ukraina ginsis ir neatiduos savo laisvės, kad ir ką jie galvoja Maskvoje. Rusija mus užpuolė taip, kaip nacistinė Vokietija per Antrąjį pasaulinį karą“, – pareiškė V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad Ukraina duos ginklų visiems, kurie to pageidauja, bei panaikins sankcijas šalies piliečiams, kurie yra pasirengę ginti šalį nuo Rusijos agresijos.

„Mes duosime ginklus visiems, kurie nori ginti mūsų šalį. Būkite pasiruošę ginti Ukrainą mūsų miestų aikštėse“ – teigė jis.

Savo ruožtu rusus jis paragino išeiti iš gatves bei protestuoti prieš karą su Ukraina.

„Nuo šiandien mūsų šalys yra skirtingose pasaulio istorijos pusėse. Rusija yra blogio pusėje. Rusai asmeniškai pasirinks savo kelią. Tiems, kurie dar neprarado savo sąžinės, laikas eiti į gatves ir protestuoti prieš šitą karą“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Į rusus jis kreipėsi rusų kalba.

„Aš žinau, kad ši informacija tikrai nėra rodoma per televizijos kanalus, socialiniuose tinkluose blokuojama daugybė dalykų. Tačiau blokavimas yra blogis... Neįmanoma blokuoti istorijos (po to V. Zelenskis vėl kalbėjo ukrainietiškai – VŽ). Dėl to, brangūs ir stiprūs Ukrainos piliečiai, kurie turi giminių Rusijoje. Neabejoju, kad yra tokių, kurie turi draugų, pažįstančių žurnalistų, tinklaraštininkų. Prašau, susisiekite su jais, jie privalo nuolatos apie tai kalbėti, tada Rusija sužinos tiesą“, – ragino V. Zelenskis.

Praėjusią naktį paskelbtame pranešime V. Zelenskis taip pat rusiškai kreipėsi į rusus ir klausė, su kuo ir dėl ko Rusija kariauja.

Ukrainos prezidentūra skelbia, kad nuo plataus masto Rusijos puolimo pradžios šalyje žuvo jau 40 žmonių.

Visas ketvirtadienio žinias galite sekti šioje naujienų juostoje.

