Trečiadienį nustatyti 365 nauji COVID-19 atvejai, mirė 11 žmonių

Lietuvoje trečiadienį patvirtinti 365 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė 11 žmonių, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100.000 gyventojų siekia 238,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 192.193 žmonės.

Statistiškai pasveiko 176.925 žmonės, deklaruota – 127.359 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 8811 žmonių, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 58.377.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 992 COVID-19 pacientai, 90 iš jų – reanimacijoje. Deguonis papildomai tiekiamas 796 ligoniams, 62 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldyti 79 COVID-19 pacientai.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3.129 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6.075 mirtys.

Praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 3.886, antra – 3.650 žmonių.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 106.894 žmonės, abiem dozėmis – 58.988 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 5.583 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2.020.729.

Be to, per parą atlikti 669 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 28.351.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7%.

