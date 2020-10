Lietuvoje nuo koronaviruso mirė penki žmonės, užsikrėtė dar 202 asmenys

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per parą Lietuvoje nuo koronaviruso mirė penki žmonės, taip pat nustatyti 202 nauji infekcijos atvejai, bendras susirgusiųjų skaičius siekia 7.928, BNS antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Tebeserga 4.497 asmenys, pasveikusiais laikomi 3.276.

Apie tris iš penkių mirusiųjų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė dar pirmadienį.

Be to, dėl kitų priežasčių per praėjusią parą mirė du užsikrėtusieji.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 118 žmonių, 37 užsikrėtusieji mirė dėl kitų priežasčių.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga antradienį Seime teigė, jog, nors atvejų skaičius ir atrodo mažesnis, džiaugtis per anksti, nes tiesiog po savaitgalio buvo atliekama mažiau tyrimų.

„Čia mus vejasi savaitgalis, kada tyrimų mažiau atliekama, nereikia dėl jų džiaugtis, nes mažiau tyrimų, mažiau ir atvejų, bendrai tas procentas nuo darytų tyrimų nėra sumažėjęs“, – sakė A. Veryga.

Izoliacijoje tebėra 31.946 asmenys.

Nuo birželio 1 dienos nustatyti 358 įvežtiniai atvejai.

Per praėjusią parą ištirti 8.132 ėminiai dėl įtariamo koronaviruso. Iš viso iki šiol ištirti 905.929 ėminiai.

